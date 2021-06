Il palcoscenico virtuale e fruibile che aggiunge poco a quello reale

Nuntio vobis gaudium magnum (se ancora, ignari, non state gaudendo). Dopo oltre un anno di reiterati annunci, il primo durante il lockdown duro di primavera scorsa, è nata la “Netflix della Cultura Italiana”, definizione del suo ideatore, il ministro Franceschini. L’hanno chiamata ITsART, contrazione della frase (inglese, yeah!) ITaly is ART, va (andrebbe) scritto proprio così. È online dal 31 maggio, l’indirizzo, senza necessità d’accozzaglia di maiuscole che bullizzano la “s” piccolina, è itsart.tv. Secondo il ministro, Itsart rappresenta «un modo nuovo di offrire la cultura italiana, un palcoscenico virtuale che si aggiunge a quello reale per moltiplicare il pubblico». Prima di vedere cosa offre il cartellone, diamo un’occhiata dietro le quinte. La società Itsart spa è controllata da Cassa Depositi e Prestiti (51%) e dalla piattaforma attiva dal 2012 Chili Spa (49%). Dicesi sinergia tra pubblico e privato. Tanto Cdp quanto Chili hanno messo nella nuova società 9 milioni. Come Chili, e a differenza di Netflix, Itsart è una piattaforma pay per view. Non c’è alcun abbonamento da sottoscrivere, paghi solo quello che vedi. Molti contenuti sono gratis, con pubblicità. Serve la registrazione, tramite Google o tramite Facebook, il procedimento è semplice e veloce. Bisogna dichiarare d’esser maggiorenni, e più o meno questo è quanto. I contenuti attualmente presenti sul sito ammontano a 700. L’ho letto, col cavolo che conto fino a 700. Il sito l’ho diligentemente esplorato per un paio d’ore. Sulla fruibilità, niente da obiettare, è ottima. Cliccando in alto a sinistra scendono tre menù: “Palco”, “Luoghi”, “Storie”. Ma molte delle proposte sono evidenziate nella homepage e lì ho concentrato la mia attenzione. Venti sezioni, non le riporto tutte. La prima è denominata “Eventi”. Mentre scrivo è disponibile solo il concerto di Baglioni, gli altri sono annunciati con le rispettive date. Baglioni non lo reggo, chiedo scusa. Non dubito che nel concerto in questione - titolo: “In questa storia che è la mia”, dal Teatro dell’Opera di Roma - abbia dato il meglio di sé trasformando «in ambiente scenico ogni spazio» (così nella estesa presentazione). Ciò che non quadra è il prezzo, 12,90 euro (ed è tuo per sempre): come un mese di Netflix. Bisogna essere baglionofili persi per cacciar simile somma. La sezione “I grandi del cinema italiano” include 28 film: pochini pochini. Per lo più di Vittorio De Sica (i titoli con Sophia Loren), Scola e Rossellini: cose viste e riviste, e in ogni caso visibili su una pletora di piattaforme. E, di nuovo, i prezzi non sono così convenienti, diciamo. Si va dai 2 euro ai 4 euro per il noleggio di 48 ore dal Play. Quattro film, un mese di Netflix. Senza contare che, per esempio, “Viaggio in Italia” e “Paisà” stanno (in versione originale) su YouTube: gratis. Gratuito è il filmato (esclusivo) che Alessandro D’Alatri ha realizzato nel sito archeologico di Oplontis, vicino Pompei: 12 minuti né sgradevoli né entusiasmanti. C’è una sezione dedicata a Riccardo Muti che ha inciso quei millemila dischi, tutti disponibili in cofanettini e cofanettoni molto convenienti, un cd costa come un caffè e se vuoi conoscere Muti ti rivolgi a quelli non a Itsart. E se ti capita lo vai a sentire dal vivo. C’è una sezione con le produzioni (recenti) del Teatro alla Scala e una riservata al San Carlo di Napoli. Puoi compiere un tour gratuito del Museo Egizio di Torino: ma quanti ignorano che a Torino c’è uno splendido Museo Egizio, e quanti possono ritenersi appagati dal tour virtuale? L’impressione, navigando in Itsart è di muoversi in un sito allestito in fretta e furia, caricando tutto quel si trovava sottomano. Un sito non competitivo con la concorrenza, e sotto l’aspetto della quantità e qualità dei contenuti (saranno pur 700 ma in buona parte filmatini, e di contemporaneità giusto qualche traccia) e per ciò che concerne il portafogli. È una piattaforma neonata, compie cinque giorni, vediamo come crescerà. Per quel che mi riguarda, non ci tornerò prima di settembre. Dopo reclusione e coprifuoco, quest’estate consulterò computer e smartphone solo per lavoro. Spettacoli dal vivo tutte le sere, fosse pure l’esibizione del suonatore d’ascella.

*Opinionista e critico cinematografico

© RIPRODUZIONE RISERVATA