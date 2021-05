Poco trasporto per la docuserie ma per gli azzurri tutti presenti

Se ancora non l’avete visto, vi capiterà presto, sui canali Rai. Se ancora non l’avete visto e la curiosità vi divora, appoggiate il giornale e digitate sul motore di ricerca “Sogno azzurro trailer”, e buon divertimento, poi tornate qua. Se ancora non l’avete visto e siete a passeggio e il cellulare è allo stremo, urla «dammi la pappa elettrica o ti mollo», e la carica residua vi serve per quella telefonata che attendete da ieri, tranquilli, vi dico tutto io. “Sogno azzurro” è una docuserie in quattro puntate prodotta dalla Rai. Andrà in onda su Rai1 in prima serata dal 7 giugno al 10. Racconta le tappe di avvicinamento della nostra nazionale al Campionato Europeo. Racconta dall’interno: le telecamere sono entrate a Coverciano e anche negli spogliatoi, durante le partite di qualificazione. Le riprese sono iniziate lo scorso settembre, sono ancora in corso, se ho capito bene andranno avanti fino a un attimo prima della messa in onda, giusto i tempi tecnici per eseguire il montaggio. Il trailer - lungo, oltre due minuti - si apre con le immagini di Italia - Svezia e l’eliminazione dai Mondiali e con la voce off che, profonda e solenne, scandisce: «Questa è la storia di una caduta senza precedenti. Questa è la storia di una squadra e del suo coraggio di rialzarsi. Questa è la storia di un riscatto». Esticà. Seguono: calciatori che sollevano i pesi, che escono dalla doccia (indossando asciugamano strategico, va da sé), che mangiano. E Mancini che disegna schemi alla lavagna. E dichiarazioni di Lippi, di Buffon. E Vialli che parla della sua malattia, e gli facciamo i migliori auguri e a tutti quelli nelle sue condizioni, si capisce. E tutti i volti esprimono massima determinazione: «Per ritornare ad essere (sapiente pausa drammatica) l’Italia». Siete già catturati? Siete impazienti di piazzarvi sul divano e scoprire tutti i segreti dei nostri eroi? Io no. Parafrasando Giorgio Manganelli: non vedrò “Sogno azzurro”, non mi piace. Sarà un prodotto fatto bene anzi benissimo, lo concedo sulla fiducia, nessun dubbio in proposito. Però no, grazie. Declino l’invito. Perché ho già dato. Una quindicina d’anni fa, resistetti una mezz’ora buona di fronte a una puntata di “Campioni, il sogno”. E ancora sono traumatizzato. Ve lo ricordate, “Campioni, il sogno”? Il Cervia di Ciccio Graziani impegnato a conquistare la promozione non so in che serie? Vedevi i calciatori che dormivano, si svegliavano, s’allenavano, scherzavano, si facevano conoscere meglio dal pubblico a casa, l’infortunato veniva visitato dal medico. Una noia micidiale, appena ravvivata dalle sfuriate di Graziani per un tiro sbilenco, un pallone regalato agli avversari (le riproponeva la Gialappa’s Band, le trovate su YouTube). Quale sarebbe la differenza sostanziale fra “Campioni, il sogno” e “Sogno azzurro”? Che quello era etichettato “Reality” mentre questa è una “Docuserie”? Che i sognatori del Cervia nel calcio non hanno sfondato? (Alcuni, leggo su Wikipedia, son finiti a esibirsi in altri reality. Quello del concorrente di reality è diventato un vero e proprio lavoro, in parecchi arrotondano così). Che Mancini, mano sul fuoco, non si rivolgerà mai a un suo giocatore con il «T’ammazzo! Ti mangio la testa» che era il pezzo forte del repertorio di Graziani imbufalito? Recupero online questa dichiarazione di Vialli. «Nell’era dei social, la gente vuole di più (della sola partita, ndr). Vuole il backstage, l’immagine rubata nello spogliatoio». Difficile dargli torto. Registro serenamente di far parte della minoranza. Non voglio sapere se uno scrittore che ammiro è solito comportarsi da gentiluomo o da figliodì. Non voglio sapere se il cantante dei Maneskin è un campione di salutismo o se coltiva qualche vizio e di che tipo. Non voglio sapere se Chiara Ferragni, in questo preciso momento, è allegra o contrariata. E non voglio sapere se Belotti e Immobile si detestano o vanno d’accordo, pur contendosi la maglia da titolare. Non mi interessa, punto. Dal 7 giugno al 10 andrò al cinema o a passeggio. L’11 sì, sarò davanti alla televisione per la prima partita, contro la Turchia. Allora si inizierà a capire se è stato centrato l’obiettivo di tornare a essere (pausa carica di tensione) l’Italia.

*Opinionista e critico cinematografico

© RIPRODUZIONE RISERVATA