La birra è in ghiaccio, il rutto in canna. Siamo pronti per gli Europei di Germania, noi superesperti autocertificati, noi Commissari Tecnici da divano (ma infallibili, eh). Tutti pronti a vivere la competizione, ognuno a modo suo. Quello che ora manifesta timore se non pessimismo («Occhio che l’Albania non è così scarsa, non vorrei ci facesse lo scherzetto») e un attimo dopo già immagina gli accoppiamenti degli Ottavi anzi dei Quarti e «la Semifinale è alla nostra portata, poi tutto può succedere». Quelli che quando fu nominato Spalletti gioirono manco in panchina fosse atterrato il Messia, poi hanno visto le qualificazioni e le ultime amichevoli e qualche dubbio gli è venuto, e «ci vorrebbe Gasperini», in questo preciso momento le sue quotazioni sono alle stelle, domani chissà, le quotazioni degli allenatori essendo infinitamente più volatili di quelle delle monete virtuali. Quelli che «lo spettacolo è fondamentale» e però niente li manda in estasi come una vittoria rubatissima, trenta tiri vani gli avversari e noi un crossettino inopinatamente deviato nella propria porta da un difensore maldestro pure spinto da un nostro furbetto, con l’arbitro che non vede e il Var che non capisce. Quello come me che la Serie A nell’ultimo anno mica l’ho seguita tanto, anzi negli ultimi (parecchi) anni, non che questo mi impedisca di fare il sapientissimo Ct divanico, ma quando in lista convocati ho letto Folorunsho ho sussultato, «chi è questo?» ho chiesto a un amico e mi aspettavo risposta concisa e illuminante, l'amico di norma va dritto al punto, ma stavolta s’è lanciato in un monologo che altro che Molly Bloom cogitabonda, noi Ct di complemento siam soggetti ad attacchi di logorrea, e insomma a un certo punto, a un punto piuttosto presto, mi son rotto di seguirlo e ho cominciato a pensare ai fatti miei, annuendo un po’ a casaccio fino a che lui non ha esaurito le pile zinco-carbone. E dopo tanto amicale blaterare sono al punto di partenza: chi diavolo è Folorunsho e per quali meriti è in squadra? Quello che «I have a dream» e il mio è che Chiesa sia l’iradiddio che fu tre anni fa, ma più che in passato propenso ad alzare la testa, non è disdicevole dare un’occhiata al posizionamento dei compagni, magari gli avversari si son dimenticati di marcare Folorunsho al limite dell’area (sono convinto che Federico Chiesa abbia avuto una vita precedente e faceva il mirmecologo e perciò guardi fisso a terra, pronto a scartare eventuale, inopportuno formicaio). Quelli che le partite le guardano in folto gruppo urlante molto: per un gol, per un’occasione mancata, per un intervento falloso veniale a centrocampo, per un passaggio ordinario però fatto bene, per una palla persa e «ma come si fa?!?», per una sostituzione, perché troppo recupero o per nessun motivo se non il gusto di urlare, tanto i vicini non chiamano la polizia, urlano anche peggio. Quello che le partite se le vede da solo, concentrato come uno scacchista, dimentico del mondo. Quello che durante la partita bersaglia gli amici di messaggi whattsapp con la descrizione dettagliata dell’azione che tutti hanno appena visto, con vocali lunghi come editoriali o con commenti lapidari, talvolta criptici, specie se letti con due minuti di ritardo: «Io dico boh», «Bella questa!», «Loro sulla destra... secondo me, eh». Quelli che per quanto ne parlano, il protagonista della partita sembra l’arbitro, sempre e comunque sposato malissimo, e anche la condotta della madre è deprecabile, nessuno lo ignora. Quelli che ci rimaniamo male davvero, se dalla panchina o dal campo non raccolgono i suggerimenti che a getto continuo inviamo tramite lo schermo. Dai che ci siamo. Un mese di partite, e gli Azzurri diano tutto e saremo contenti così. Un mese di calcio giocato serio: un balsamo in mezzo alla grandinata di chiacchiere cialtrone del calcio anconetano. «Vengo e mi faccio notare il meno possibile oppure non vengo per niente? O magari dico (di nuovo) che vengo e poi col cavolo?». Egregio Mr. Tiong, l’imitazione di Nanni Moretti le riesce malissimo. Fare il proprietario di una squadra di calcio, le riesce peggio. Venga, non venga, concluda come preferisce questa squallida pagliacciata. Quindi svanisca. Per sempre, eh.

