Benvenuti nel mese del coprifuoco ricordando la teoria dell’emmenthal

Benvenuti nel Mese del Coprifuoco, e se novembre è tradizionalmente il mese dei defunti quest’anno sarà il mese delle città defunte, dalle 22 alle 5. Benvenuti nel Mese del Coprifuoco, e se sei un animale notturno ti chiedi il perché d’una misura che appare e afflittiva e stupida: coi locali chiusi, le città, la notte, erano già deserte, escluso il sabato. Potevi camminare per chilometri, e le persone incontrate le contavi sulle dita delle mani, a volte bastava una mano sola. Poi ti ricordi della Teoria dell’Emmenthal e il giramento un po’ s’attenua. Cosa dice la casearia teoria applicata al Covid? Che ogni misura per fermare l’epidemia è di per sé insufficiente, perché bucata come una fetta del formaggio svizzero. E allora se ne mettono tante di fette, di misure di contrasto, una in fila all’altra, coi buchi sfalsati: il virus passerà pure attraverso il buco di una fetta ma la fetta successiva lo bloccherà. La strategia dovrebbe dare buoni risultati, sebbene ‘sto virus sia forte nello slalom. Ma quanto rimane indigesta la fetta notturna per un animale notturno. Benvenuti nel Mese del Coprifuoco, e ti chiedi come passerai le nottate ai domiciliari. I libri, d’accordo, e i cd e i film e le serie, online e in dvd. Ma per scambiar due parole con perfetti sconosciuti si finirà per iscriversi a gruppi Facebook anche lontanissimi dai propri interessi. “Podologia per tutti”, “Gli Amici del Triciclo anni Settanta”. O per aprirla, una pagina destinata a sicuro, planetario successo. Un’idea ce l’ho. La scrivo, ma guai a chi me la ruba. “Animali che non fanno nulla di interessante”. Basta con gli inflazionati cagnolini commoventi, le scimmiette buffe, i teneri gattini giocherelloni. Una pagina di video lunghissimi, ipnotici, di coleotteri indolenti, leoni narcolettici, passerotti che svolazzano senza stile, una mosca solitaria annoiata. Pregusto già i milioni di clic e la pioggia di soldini nelle mie tasche. Benvenuti nel Mese del Coprifuoco. Potremmo utilizzarlo per perfezionarci nell’arte della panificazione. Chi vi si è cimentato, durante gli ancor più severi arresti domiciliari primaverili, decanta le virtù rilassanti dell’atto di impastare. E la soddisfazione nell’addentare la pagnotta frutto del proprio lavoro. Anche nel caso la consistenza della pagnotta risulti adamantina o poco meno, a rischio mettendo l’integrità di incisivi e molari. Quasi quasi sarei invogliato a panificare anch’io. Per quanto debba confessare inquietudine massima al pensiero di portarmi in casa quell’insondabile organismo vivente detto lievito madre. Lo immagino, me dormiente, aggirarsi, mutaforme, per la casa. Avvicinarsi al letto. Attentare alla mia vita. O andarsene in strada a commettere nefandezze, filtrando attraverso la serratura. Forse ho visto troppe volte “Blob - Fluido mortale”, il piccolo capolavoro della fantascienza anni Cinquanta interpretato da Steve McQueen. Potete garantirmi che il lievito madre dove lo metti sta? Potete dimostrarlo, inviandomi le immagini della telecamera che h24 lo sorveglia? Benvenuti nel Mese del Coprifuoco. Il coprifuoco, come in tempo di guerra. Ma se il virus ci ha rubato la notte, nulla ci vieta (ancora) di mutare abitudini. E andare a letto con le galline ovaiole e puntare la sveglia alle 4.45 in modo da essere in strada alle 5.01. E goderci l’alba cinguettante. Tutti mascherati e distanziatissimi e le mani lindissime, ovviamente. E poi al tavolino del bar per la pastarella e il primo caffè. Benvenuti nell’Italia suddivisa in zone colorate. Nell’Italia del coprifuoco e di tutte le altre limitazioni alla libertà personale. Pesantissime anche nelle zone non (ancora?) rosse. Sappiamo la drammaticità del momento. Dobbiamo fare la nostra parte e la faremo, punto e basta. Ma una cosa pretendiamo da chi ci guida in questa pandemia e no, non ha fatto sino in fondo la propria parte nei mesi estivi, s’è perso tempo coi girelli per gli studenti et similia. Pretendiamo l’elaborazione di una strategia per impedire che una volta abbassata la curva, questa riprenda rapidamente a impennarsi. Citofonare Crisanti potrebbe non essere una cattiva idea. Nell’attesa che cura specifica o vaccino (o tutt’e due) diano al virus la malamorte che merita.

*Opinionista e critico cinematografico

