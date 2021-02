È ormai arrivato il tempo di smentire anche Flaiano

Ancora una volta e più d’ogni altra volta, tocca dar ragione a Ennio Flaiano. Scuotendo la testa, costernati. Mano sul fuoco, sarebbe costernato anche lui. Ché chi pratica l’arte della satira non intende dire tutta la verità, nient’altro che la verità, come fosse un testimone in tribunale. Chi pratica l’arte della satira indica un vizio, un malcostume, e lo enfatizza. Prende la realtà e la distorce. Una buona battuta deve essere, almeno in parte, ingiusta nei confronti del suo bersaglio. Contenere un fondo di verità e non più di questo. Altrimenti non è una battuta ma un’analisi, per quanto stringata. Invece, «la situazione politica italiana è grave ma non è seria» fotografa a perfezione la realtà romana di questi mesi. Peccato che la situazione del Paese sia seria e gravissima Il virus circola ancora forte, ha già provocato oltre 80mila morti, ne aggiunge oltre 400 ogni giorno. Il Pil nel 2020 è stimato in calo dell’8,8%. Meglio delle previsioni ma, tanto per cambiare, molto peggio della media dell’Eurozona (-6,8%). Così stando le cose, e che le cose stiano così c’è poco e punto da discutere, si richiederebbe a tutti gli attori in campo la piena consapevolezza del momento e, di conseguenza, un surplus di serietà. Difficile trovare l’una e l’altra, fuorché dalle parti del Quirinale. Non so se avete dato una scorsa a un po’ di giornali stranieri, nei giorni della apertura della crisi di governo. Tutti i commenti nei quali mi sono imbattuto esprimevano incredulità. Non che il governo giallorosso si stesse coprendo di gloria. Tutt’altro. Iniziative velleitarie (ricordate gli Stati Generali dell’Economia del giugno scorso, la classica montagna che non poteva che partorire un topolino orbo zoppetto?), retromarce incomprensibili (il Piano Colao, annunciato come la panacea di tutti i mali e subito riposto in un cassetto non appena consegnato: lo ritroveranno fra 3000 anni gli archeologi), ritardi inaccettabili (è da ottobre che l’Europa chiede di sapere come intendiamo spendere i 209 miliardi che ci daranno, 80 a fondo perduto. Chiede, l’Europa, e non ottiene risposta, ché il Recovery Plan non è ancora pronto, però il tempo per presentarlo non è infinito). In compenso, litigi continui, il galletto Renzi vs il galletto Conte. Mesi sprecati, non essendoci tempo da perdere. Fino alla rottura, senza avere, nessuno, uno straccio di piano B. E che dire del seguito? La fintissima trattativa per ricucire, l’asticella delle richieste renziane alzata di minuto in minuto. E dal lato contiano, il tentativo di tirare avanti raccattando responsabili, pardon volenterosi, ché a cambiare il nome cambia la sostanza, non è vero? E cosa c’è di meglio che governare con quello che pretende il finanziamento per la Sagra della ‘Nduja e l’altro che batte cassa per la Festa della Salama da Sugo, e sulla ‘nduja e sulla salama minacciano di togliere la fiducia? L’avrete visto, Mattarella, in televisione, sennò recuperatelo in Rete. Nove minuti impressionanti. Parole come pietre, sganassoni per tutti. Ma soprattutto, il tono della voce. Voleva esprimere fermezza, trasmetteva disgusto e rabbia repressa. Il Presidente ha messo le cose in chiaro. Due sole ipotesi sul tappeto. Governo Draghi «senza etichette», la strada preferibile: e del resto, potrebbe un governo dimissionario gestire il recovery? Oppure elezioni. Niente terza via. Questo Parlamento ha espresso due maggioranze conflittuali entrambe, due governi di segno politico opposto (ma presieduti dalla stessa persona, roba che solo in Italia): può bastare. Come stanno reagendo gli schiaffeggiati? Non alzando lo sguardo dal proprio particulare. «Vogliono dividere il MoVimento»: si direbbe già fagliato a sufficienza, in verità. «Vogliono dividere il Centrodestra»: ma non si riunisce ogni quindici giorni per «trovare la quadra» e «riaffermare la propria unità»?. E il Pd? Appoggia Draghi ma, al solito, non manifesta l’ombra di un pensiero politico: la segreteria Zingaretti funziona così, da due anni. «La situazione politica italiana è grave ma non è seria», appunto. E però è venuto il momento di smentirlo, Flaiano. Come l’Italia è pur capace di fare, quando butta male davvero. Cali il sipario su questo desolante spettacolo.

*Opinionista e critico cinematografico

