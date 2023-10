La metamorfosi di Jannik Da quasi bluff a fenomeno

Da mercoledì pomeriggio, dalla (splendida) vittoria su Medvedev nella finale del torneo di Pechino, quel Medvedev che fino a quel momento lo aveva battuto sei volte su sei, da mercoledì pomeriggio dunque, Jannik Sinner è “Il giocatore italiano più forte di sempre” (con tanti saluti a Pietrangeli e Panatta) e non secondo qualche tifoso twittarolo: era il titolo di un pezzo del Corriere della Sera. Da mercoledì pomeriggio, giurano in molti, Sinner non avrà più alcun problema quando si ritroverà di fronte Medvedev o il fenomeno Alcaraz, battuto, sempre a Pechino, in semifinale, quarta vittoria su sette confronti. Da mercoledì pomeriggio, Djokovic è un vecchione di cui Sinner farà quanto prima un sol boccone. E di Slam ne vincerà una carrettata. Da mercoledì pomeriggio, se Sinner camminasse (o corresse) sulle acque, nessuno si stupirebbe. Da mercoledì pomeriggio, ribadisco. Fino a una settimana fa, tirava aria ben diversa attorno all’attuale numero quattro del mondo, in quel momento numero sei. Fino a una settimana fa, Sinner era uno che serviva male né avrebbe potuto migliorare più che tanto (ancora: parola non di opinionista compulsivo da social ma dell’ex giocatore Diego Nargiso). Fino a una settimana fa, Sinner (22 anni, eh) era considerato, se non una pippa integrale, un sopravvalutato. Una settimana fa erano (diventati) palloni gonfiati anche il “Supercoach” (tutti l’appellano così, grato a chi mi spiegherà il perché) Darren Cahill e l’altro coach (mai etichettato come super, forse perché ascolano e non australiano) Simone Vagnozzi: rei entrambi d’aver rovinato il giocatore spingendolo a praticare un tennis più vario, non limitandosi a “tirare comodini”, vale a dire a picchiare fortissimo ogni palla o giù di lì. Una settimana fa, Sinner era pure un Traditore della Patria, per aver rifiutato la convocazione in Coppa Davis (fase preliminare), come se i giocatori d’alta classifica giocassero tutti e sempre la Davis e non facessero invece a gara a marcar visita. Criticare una scelta ci sta, ovvio. Farne poco meno che un affare di Stato, mi par troppo. Con Sinner funziona così.

Vince una grande partita, vince un torneo, e tutti a proclamarlo prossimo dominatore del tennis. Per dieci anni almeno, magari per duecento. Ma appena incappa in un passo falso: «Non vi accorgete che è un bluff?». Jannik Sinner: due settimane nella polvere, due settimane sull’altare. In un loop schizofrenico. Molto fastidioso da un lato, e molto si rimpiange che non ci sia più un Gianni Clerici a mitigare, con l’ironia e qualche rapido ripasso della storia del gioco e qualche considerazione tecnica, sia gli entusiasmi sfrenati sia le critiche feroci. D’altro canto, a un amante della racchetta non dispiace che tanta attenzione anche scomposta sia riservata a un nostro giocatore. In Italia ci si interessa quasi solo ai calciatori e con la stessa modalità, tre o quattro gol di fila trasfigurano un centravanti in “degno erede di Van Basten”, un calo di forma lo declassa a “bidone”. La cosa importante: Jannik Sinner si colloca agli antipodi della narrazione che lo riguarda. Non è un pazzoide, seppur di genio, come Fognini. Contro Medvedev ha commesso un errore sanguinoso (smash tutt’altro che difficile) su una delle rare palle break in suo favore. Non ha fatto una piega, ha ripreso a macinare il suo tennis. Non è uno sfaticato: ogni hanno migliora, altroché se migliora, in ogni aspetto del gioco. Non è e non sarà mai un poeta della racchetta, un Mac, un Roger: non ha la mano fatata. Ma a rete, oggi, se la cava più che bene. E sa fare la smorzata e ha imparato a variare il ritmo dello scambio, non tira più solo comodini (e comunque, come tira comodini o scaldabagni Sinner, nessuno). E la prima di servizio è già buona, semmai è sulla seconda che c’è ancora da lavorare (quella di Medvedev a Pechino viaggiava 20 Km/h di più, statistiche ufficiali: troppa differenza). E sullo smash (mica ne ha cannato uno solo, mercoledì). È un ragazzo serio, Sinner, e un giocatore forte, la classifica lo dice chiaro. Merita di essere seguito con passione. Se possibile, senza fare a gara a chi la spara più grossa dopo una nuova, prestigiosa vittoria, come dopo una inattesa, cocente sconfitta.

*Opinionista e critico cinematografico