Itsart, anno da profondo rosso altro che Netflix della cultura

La visitai che era online da poche ore, la Netflix Italiana della Cultura, la definizione è del ministro Franceschini. Itsart, insomma, l’indirizzo è Itsart.tv. Le dedicai un paio d’ore, una sera di giugno dell’anno scorso, c’era ancora il coprifuoco. L’esplorazione mi lasciò insoddisfatto ma salvai il sito fra i preferiti, mi ripromisi di seguirne la crescita. Non l’ho fatto. Non sono più tornato su Itsart. Come non esistesse, per un anno intero. Malgrado di tanto in tanto, una volta a settimana o giù di lì, ricevo una mail con la segnalazione degli ultimi culturali contenuti inseriti. Confesso: la posta elettronica la consulto di volata prima di mettermi al lavoro, la più parte dei messaggi aprirli e cancellarli è tutt’uno, semplicemente sono troppi, capita che ne salvi qualcuno ripromettendomi di seguirne le indicazioni ma mai una volta che lo faccia, l’appuntamento considerato interessante al mattino alla sera m’è bello che passato di mente. Son tornato su Itsart dopo aver letto il risultato economico del primo anno di attività. Dei primi otto mesi, per la precisione. Un bilancio catastrofico, circa 7,5 milioni di rosso, metà della liquidità andata in fumo. Puff. Dice papà Franceschini che il passivo della sua creatura non è grave, niente di più normale che una società giovanissima in espansione chiuda in perdita i primi esercizi. Dice bene il ministro, in astratto: è scontato che all’inizio gli investimenti superino i ricavi. Dice male, in concreto: perché i ricavi di Itsart stanno grosso modo a zero. Sempre per la precisione, ammontano a 245mila euro, di cui 140mila riferibili agli utenti, i restanti 105mila derivano da scambi con altre aziende. Per chi non lo sapesse, e mi sa che siete in tanti, Itsart richiede la registrazione (gratuita). Dopodiché accedi a tutti i contenuti: gratuiti con pubblicità alcuni (pubblicità degli altri contenuti di Itsart), a pagamento la maggior parte. Per dare un’idea, i prezzi dei singoli film (di antichi maestri, perlopiù) variano fra 1,90 euro e 2,90 euro, un’opera lirica fra 0,90 e 6,90. Quanti si sono registrati su Itsart? All’incirca 200mila persone. Cosa significa? Che ogni utente ha speso sulla piattaforma 0,7 euro. Devo tradurre ancora? Chi si è registrato su Itsart non ha in buona sostanza guardato nulla su Itsart. Non sono i numeri di una azienda che sta ingranando e sia pure a fatica. Sono i numeri di una partenza mancata: lo starter ha sparato ma Itsart sta ancora ai blocchi e non si schioda. Il ministro non concorda, ma l’impressione è che il lancio della piattaforma sia stato affrettato, e la strategia non azzeccata. Il modello di business, in primis. Ricalca quello di Chili, che di Itsart possiede il 51% mentre il 49% è di Cassa Depositi e Prestiti, soldi pubblici dunque, questi ultimi. Ma ci sarà pure un motivo se la maggioranza delle piattaforme al modello pay-per-view preferisce l’abbonamento. E mi sembra un motivo lampante. Se sei abbonato a una piattaforma, prima di rivolgerti altrove sarai portato a guardare tutti i contenuti di un certo interesse presenti lì dentro: per il semplice motivo che li hai già pagati. Quanto ai prezzi, quelli di Itsart non si collocano certo nella fascia bassa. Tre max quattro film su Itsart costano quanto un mese di Netflix. Passiamo ai contenuti. Erano 700 un anno fa, oggi son 1400 (dicono e mi fido, a contarli non ci penso proprio, sorry). Un bell’incremento, e le proposte di alta qualità non mancano, ma l’offerta in ogni singolo campo artistico è ben lungi dal potersi definire soddisfacente, e così un cinefilo seguita a privilegiare le piattaforme dedicate al cinema (e la sala, eh, vedete di tornarci in sala o vi vengo a prendere uno a uno, casa per casa, con l’alabarda spaziale e le lame rotanti), un musicofilo i servizi di streaming musicale, e via elencando. Salvo ritrovarsi tutti non su Itsart ma su YouTube, dove trovi molto di tutto, e gratis. Questo lo stato delle cose, e in un anno Itsart oltre ai 7 milioni e mezzo ha bruciato due amministratori delegati, siamo al terzo. Uomo di forti convinzioni, il ministro Franceschini garantisce che alla lunga la sua creatura trionferà. E rilancia: ha proposto di creare la Netflix della Cultura Europea.

*Opinionista e critico cinematografico