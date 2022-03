Possiamo rileggere Dostoevskij: non fare d’ogni russo un nemico

Siamo tutti sconvolti dalle notizie, dalle raccapriccianti immagini che giungono dell’Ucraina. E siamo spaventati dai possibili sviluppi delle situazione, da un mondo tornato indietro di quarant’anni, la guerra atomica un incubo che ricompare. La guerra a casa nostra: giusto mercoledì caccia russi hanno violato lo spazio aereo svedese, e le dichiarazioni minacciose nei confronti dell’Unione Europea sono all’ordine del giorno. Siamo sconvolti e spaventati. Non dovrebbe essere una ragione sufficiente per rinnegare la nostra identità (ammesso sia ancora quella). Non è una buona ragione per diventare russofobi, per esempio, noi così contrari a ogni discriminazione. Lo stiamo diventando, a quanto pare. Lo scrittore, e di gran vaglia, Paolo Nori avrebbe dovuto tenere un seminario su Dostoevskij all’Università di Milano Bicocca. Pochi giorni fa, via email, l’Università gli ha comunicato la decisione di rinviare il corso. “Per evitare ogni forma di polemica in questo momento di forte tensione”. Motivazione la più strampalata. Potremmo esplicitarla così. Siccome la Russia di Putin sta perpetrando un massacro in Ucraina, non ci sembra opportuno dedicare quattro giornate di studio a un gigante della letteratura russa anzi mondiale. Gigante che peraltro qualche problemino lo ebbe, in patria: come nessuno ignora fu condannato a morte e graziato in extremis. Di fronte alla pioggia di reazioni indignate, ecco a ruota la toppa, se possibile peggiore del buco. La proposta di dedicare il seminario a Dostoevskij e a non meglio specificati “autori ucraini”. Gogol’? Bulgakov? Un Manipolo di Minorissimi e però Ucraini? E perché non Sacher-Masoch? Nacque a Leopoli, dopotutto. “Dostoevskij e Sacher-Masoch - Delitto e Pelliccia”: andrei di corsa a un seminario siffatto. Esaurite le idee balzane, mercoledì la Bicocca ha ingranato la retromarcia. Che non cancella la figuraccia e né la sacrosanta rabbia di Nori, adesso intenzionato a tenere le sue lezioni dostoevskiane altrove. Mi auguro tenga il punto. Intanto il Teatro alla Scala ha interrotto la collaborazione con il direttore d’orchestra Valeri Gergiev. Lo stesso hanno fatto le numerose istituzioni occidentali presso cui il maestro era solito esibirsi, anche il suo agente lo ha mollato. Colpevole, Gergiev, d’essere amico di Putin e di non aver speso mezza parola di condanna verso la guerra. Alla richiesta di condannare l’aggressione russa ha risposto invece il soprano Anna Netrebko, buona amica di Putin a sua volta. Riporto la dichiarazione, mi sembra ineccepibile. «Innanzi tutto sono contro questa guerra. Sono russa e amo il mio Paese, ma ho tanti amici in Ucraina e il dolore mi spezza il cuore. Aggiungo però che non è giusto costringere gli artisti o qualunque figura pubblica, a esprimere le proprie opinioni politiche in pubblico e a denunciare la propria patria». Netrebko era attesa in questi giorni alla Scala e non andrà, difficile darle torto. Gergiev, si diceva, muto. Possiamo trovare odioso il suo silenzio. Non è comunque lui che sta bombardando Kiev. E il processo alle intenzioni, la condanna sulla base di una amicizia (e quanti amici ha avuto Putin fra i leader dell’Occidente: fino a poche settimane fa veniva ancora visto come elemento stabilizzante della Russia, e grazie a lui con la Russia si potevano concludere affari vantaggiosi), la pressante richiesta di fornire l’autocertificazione «Solennemente affermo d’essere una persona a modo», boh, se a voi ‘sta roba piace a me per niente. E mi dispiace molto che lo Sferisterio di Macerata abbia deciso di seguire la corrente e cancellare il concerto di Gergiev del prossimo agosto. Motivi di opportunità, è l’ovvia giustificazione addotta dal direttore artistico Pinamonti. Mentre il Teatro Wielki di Varsavia ha cancellato la nuova produzione del “Boris Godunov” di Mussorgskij morto l’anno stesso di Dostoevskij, dunque a occhio e croce non putiniano, e figura la più straordinaria (alla lettera) della storia della musica: manco l’aveva studiata bene la musica, però scriveva capolavori, spesso lasciandoli incompiuti, torsi incasinati. Riascoltiamoli, proprio in questi giorni. E rileggiamo Dostoevskij. E non facciamo d’ogni russo un nemico.

*Opinionista e critico cinematografico

