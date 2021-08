Guida alle parole dell’estate, il Green Pass è il pigliatutto

Le parole dell’estate. Quelle che più ricorrono nel discorso pubblico e nella comunicazione privata. 1) Green Pass, ovviamente. Da libertario, non mi garba. Da libertario vaccinato doppia dose e molto contento di esserlo, sia chiaro. Come misura per rallentare se non bloccare la trasmissione del virus pare flebile, anche noi vaccinati possiamo contagiarci (senza sviluppare la malattia nella forma più grave) ergo contagiare. E infatti tutte le misure di precauzione restano. In compenso, sta esasperando il clima sociale come non fosse già abbastanza esasperato. Mentre baristi e ristoratori ed esercenti saranno obbligati al niente affatto gradito ruolo di controllori. Perché il Green Pass? Per convincere i ragazzi a vaccinarsi. E gli adulti renitenti. In questo senso almeno in parte sta funzionando. Ma all’obiettivo si poteva doveva arrivare in altro modo. Ragionando, persuadendo: l’Italia non è mica terra di no-vax, quelli sono pochissimi. Fornendo informazioni chiare e complete. Senza richiedere atto di fede nella scienza, contraria per definizione agli atti di fede. Il punto è che la comunicazione sui vaccini è stata un disastro, dal primo giorno a oggi. 2) Tracciamento: questo sconosciuto. Un contenuto rialzo dei contagi ed è di nuovo saltato. Una prece per Immuni morta in culla. Non fiori ma opere di bene. 3) Riapertura in presenza delle scuole. Obiettivo da centrare a ogni costo. Come non essere d’accordo, dati i test post Dad? Però il piano dov’è? Manca un mese. Il fatto che quest’anno ci venga risparmiata la pagliacciata dei girelli per adolescenti (banchi a rotelle, se preferite) è un progresso, ma direi non decisivo. 4) Zona gialla (passaggio in). L’eventualità più temuta. Lo spauracchio. 5) Microchip (di Bis Ghéis). Secondo i quattro gatti no-vax loquacissimi sarebbe contenuto nel “siero magico”, definizione loro di cui vanno molto fieri. Boh. È dalla seconda inoculazione che aspetto di risvegliarmi biascicando “Ciribiribì Maicrosft”. Ci terrei tanto. 6) Nanoparticelle. Sempre contenute nel “siero magico”, col 5G e tutto il resto. Erano dieci anni che non sentivo parlare di nanoparticelle. Grazie amici no-vax, mi avete fatto ringiovanire di botto. Amo le nanoparticelle. Tutte, indistintamente. Amo anche le scie chimiche. Perché non le riportate in auge? Che vi hanno fatto di male le scie chimiche? 7) Resilienza. Rispetto a qualche mese fa, si porta meno, per fortuna, non sta più in una frase su due. Ma ancora si sente troppo. Basta resilienza, non è una virtù buona per tutte le stagioni e ora è il momento di rimettersi in marcia, non di continuare ad assorbire passivamente i colpi virali. 8) Prenotazione Cancellata. Perché l’isoletta dove avevi pensato di trascorrere le ferie è chiusa per Covid, perché le regole d’ingaggio della quarantena sono cambiate, perché non sei in regola col Green Pass e non ti va di farti tamponare un giorno sì e l’altro pure. E allora cancelli. 9) Rosicare. Come gli inglesi dopo l’incursione della Banda Mancini a Wembley, come gli americani dopo l’impresa di Jacobs a Tokyo (e vai con la pioggia di insinuazioni). Ok, bello vedere gli altri che rosicano. 10) Gesso. Di Tamberi. Se lo porta appresso dal giorno dell’intervento alla caviglia, era il 2016. Spero lo abbia lavato. A fondo. Non sarebbe sportivo annientare gli avversari col tanfo. Non intendo verificare, si capisce. 11) Matrimonio. Dopo un anno di cerimonie rinviate, corsa alle nozze. E al banchetto con positivo e alla repentina evaporazione degli altri invitati. Avvocati divorzisti in festa, metteranno insieme il pranzo con la cena anche nei prossimi anni. Nessun riferimento a Gimbo e Chiara, va da sé. Per loro, felicità imperitura. 12) Tromba d’aria. Una a Falconara, una ad Ancona e nelle settimane a venire chissà. Benvenuti nel clima del futuro. 13) Cyberattacco. A questo giro è toccato alla Regione Lazio. Benvenuti nel terrorismo, nella guerra del futuro. 14) Techetechete’. Immancabile, come ogni estate da dieci anni su Rai1. Piace tanto, è evidente. Quanto a me, non lo sopporto, chiedo scusa, sono allergico alla nostalgia, al richiamo dei bei tempi andati. Tanto più adesso che i nuovi tempi incalzano, forieri di trasformazioni radicali.

*Opinionista e critico cinematografico

