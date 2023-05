Dall’assaggiatore al cogitabondo: quei nove tipi tra le bancarelle

Ciriaco, ché una festa popolare è un buon punto di osservazione, gli atteggiamenti e i gesti ci raccontano. Nove ritratti schizzati alla buona, in cui però credo rientriamo un po’ tutti: chi si riconoscerà in uno solo, chi in più d’uno. Dunque vado a elencare. 1) L’Organizzato. Quello che alla vigilia della fiera s’era fatto dettagliato piano d’azione, «un paio di magliette, un panino con la porchetta, una padella antiaderente, un salame sardo e neanche un croccante, nuoce ai denti». Che ha usato la prima uscita per i sopralluoghi. E ora si ritrova con cinque paia di calzini, cinque mutande, un pupazzetto buffo, un oggetto cui non sa dare il nome e croccanti da rimpinzare per un mese un esercito. E la consapevolezza che la vita è far progetti e vederli saltare in aria. E va bene così. 2) Il Tecnodipendente. Che tutta la fiera l’ha percorsa e ripercorsa senza quasi mai alzare lo sguardo dal cellulare. Ci siamo convinti che il mondo non possa andare avanti se per un solo istante smettiamo di whattsappare, videochiamare, commentare. È un’illusione, ma un’illusione in cui è dolce cullarsi. 3) Il Marciatore tipo Olimpionico. Quello che non gliela fa a rallentare il passo, e nella calca incede come laggiù la medaglia d’oro l’attendesse. Maledicendo i gruppi che procedono lenti, le carrozzine che sbarrano il passo. A ogni passo rischiando di tamponare. 4) Il Cogitabondo, che invece avanza a bradipo zigzagante, e quando meno te lo aspetti si blocca: folgorato da idea improvvisa. Mai, d’altro canto, ho visto un Cogitabondo tamponato da un Tecnodipendente: siam diventati maestri a camminare fissando lo schermo. Ci è spuntato un terzo occhio e funziona una meraviglia. 5) Il Seminatore di Cose. Un bambino, di norma (ma non sempre, alcuni adulti seminano che è una bellezza). Capace di lasciare sul selciato la metà delle patatine, il 90% dello zucchero filato (rimbalzato sul lindo vestitino), pezzi di pupazzetto, i chicchi di mais come le briciole di Pollicino, mentre il palloncino a cuoricino prende il volo e boom e ueeeeè. 6) Il Rilevatore di Prima Gocciolina. Cui segue istantanea comunicazione allarmatissima: «Piove, andiamo via!». Ho assistito a fugoni epici, il pomeriggio del Primo maggio, disperate ricerche d’un riparo, trafelate corse verso la macchina. Dal pienone al deserto, in nanosecondi. Come la pioggia fosse un evento terrificante, bagnarsi un pericolo potenzialmente mortale. Per quanto mi sforzi, non vi capisco. Sto sulla barricata opposta: sono ombrellofobo, non ricordo l’ultimo ombrello che ho aperto. Comunque vi ringrazio, cari terrorizzati da due gocce d’acqua: mi son guardato la merce con calma, quasi in solitudine. E sono ancora vivo e in buona salute, manco quel terribile morbo che ha nome raffreddore mi son beccato. 7) L’Assaggiatore Seriale. Che a ogni banco cibario pilucca qualcosa: un’oliva nera, un’oliva verde col peperoncino dentro e una col peperoncino fuori, una fettina di salame e una di capocollo, un crostino col tartufo, un pezzetto di formaggio di fossa e uno sfossato, un tarallo, una briciola di torta, e assaggia qui assaggia là credi abbia fatto cena, ma lo ritrovi impegnato ad annientare sontuoso piatto d’arrosti, già pregustando chiusura in gloria col bombolone tracimante crema. Siamo un popolo di insaziabili, le mascelle inesauste, e per l’attacco di panico da prova costume c’è tempo. 8) L’Ipnotizzato: dal venditor maestro che ti assicura quella pezzuola esser miracolosa e quell’oggetto indefinibile, in grado di cambiarti la vita. E ne fornisce dimostrazione e tu fisso lì, fino a impararla a memoria la dimostrazione prodigiosa, e pochi euro e ti porti via l’aggeggio che ti farà svoltare. L’anno passato un genio m’ha appioppato una strisciolina che si espande e si espande e dentro ci sta tutto. Non l’ho usata mai, è ancora là incartata, però ogni tanto la guardo e son felice di non essermela lasciata scappare. 9) Il Ritardatario Supplice. Ti sei fermato a parlare con gli amici, ora i banchi stanno chiudendo. Ti precipiti al chiosco del piadinaro. «Non mo dica che è tardi per una salsiccia e peperoni. Non me lo dica, la prego». Non me l’ha detto, son tornato a casa satollo e contento.

* Opinionista e critico cinematografico