La festa del dopo Wembley e la gioia che torna in strada

Che spettacolo, martedì sera. A Wembley, dove si sono affrontate due squadre forti e i più forti non eravamo noi ma abbiamo vinto e non c’è nulla di scandaloso. La Banda Mancini ha fatto tutto quel doveva, serrare le fila, lottare su ogni pallone, partire in contropiede non appena possibile. Ci sono quelle partite che fai quel che ti pare e altre che fai quel che ti permette l’avversario, e d’altro canto, pretendere di arrivare in fondo a un grande torneo senza soffrire è pura utopia. Grandi squadre e anche un arbitro vero, determinato ad assumersi le proprie responsabilità senza demandare le decisioni alla tecnologia: «Il mani di Chiellini era più che involontario, l’ho visto io, non serve il check». E tifo acceso sugli spalti e cavalleria fra i contendenti, giù il cappello davanti a Luis Enrique, eccellente allenatore e vero uomo di sport. Mentre noi tifosi da poltrona da televisore vuotavamo le birre e ingurgitavamo junk food, non va bene guardare la partita addentando sedano bio in pinzimonio, a ogni occasione il suo cibo. Che bella serata, ma il meglio dopo. Per le strade. Piene di persone festanti. Con l’esecuzione, ovunque, nei piccoli centri come nelle grandi città, della Sinfonia della Vittoria Calcistica: per clacson, urla, coretti, sgassate, questo prevede la partitura che per il resto lascia agli esecutori la più totale libertà di improvvisare. Anche sulla durata, e ad Ancona si è andati avanti ben oltre le due ore. Un fiume di gente lungo il Viale della Vittoria. A piedi, saltellando e intonando il «po popopo popo po» del 2006. In auto, sporgendosi dai finestrini o sbandierando seduti sul portabagli spalancato. In motorino, disegnando arabeschi sull’asfalto. E i botti dei fuochi d’artificio, c’erano anche quelli. E pazienza per chi avrebbe voluto dormire, e in fondo ammettetelo voi del «Vogliamo dormire!»: d’estate chi non ti fa prendere sonno è il caldo, d’estate è buona norma andare a letto quando la palpebra non c’è verso di tenerla su, e quando hai esaurito l’ultima stilla d’energia dormiresti pure in discoteca fra gli esuberanti decibel della techno. Ora, se fossi un virologo o affine, non scriverei così. Li capisco i virologi, inclusi quelli più allarmisti: «Pagheremo caro, pagheremo tutto». Preoccuparsi è il loro mestiere, lo ha ammesso l’ottimo professor Galli, a tutti noi maestro di prudenza (e onestissimo nel riconoscere errata la fosca previsione d’aprile, il rischio riaperture era ragionato bene, punto). Ma virologo non sono, e una serata di vita vera - e vale a dire tumultuosa e caotica e, sì, rischiosa, vivere è correre rischi, c’è poco da fare -, una serata così dopo sedici mesi di semivita mi ha allargato il cuore. Peraltro in un periodo di contagi bassi (in risalita, d’accordo, però bassi) e di ospedali semivuoti (e no, non ho scordato quanto accaduto nella primavera 2020 e l’inverno scorso). Il punto è che sono preoccupato anch’io. Del Covid, certo, non siamo adeguatamente protetti, non possiamo proclamare chiusa questa orrenda pagina (e però, mettiamo in chiaro: chi non si vuole vaccinare, liberissimo ma cavoli suoi, eh). Ma molto di più mi preoccupa il post-Covid. Temo settembre ottobre. Quando gli adulti che avranno voluto farsi inoculare saranno stati inoculati e si dovrà pur dichiarare chiusa la fase emergenziale. (Intanto stanno arrivando anche le nuove terapie mirate, cinque approvabili entro fine anno). Temo per voi, in verità, non per me. Carte in tavola. Non sto per completare il ciclo vaccinale - seconda iniezione a giorni, e spunto le ore - per accedere a una Nuova Normalità Tremebonda. Con la prevedibile raffica di consigli, appelli, allarmi (la Variante Krypton, vedrete fra poco spunterà pure quella). E minacce di ipercautelose limitazioni alla libertà personale. Non intendo condividere quanto mi resta da campare con gli Spaventati Sempre e Comunque, non intendo ascoltare le loro parole. Siete della categoria? State a casa, da qui all’eternità e tranquilli, «andrà tutto bene». La festa - imprudente, ok - di martedì mi dice che qualche compagno di viaggio lo troverò. Specie fra i giovani, additati come problema anche nella brutta Italia pre-Covid. E ora sotto con gli scongiuri in vista di domenica.

