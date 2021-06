I nuovi profeti delle sciagure con un occhio all’Inghilterra

Passeggiavo, l’altra sera, in perfetta, paradisiaca solitudine nell’orario del fu Coprifuoco. Incrocio una vecchia conoscenza, mi fa: «Hai visto l’Inghilterra?». Sapendolo calciofilo: «Solo venti minuti contro la Scozia, poi mi sono rotto. Se gioca così, non andrà lontano». «Lascia perdere gli Europei. Parlo del rialzo dei contagi. Secondo me, qui abbiamo riaperto troppo presto, fra un po’ saremo nei guai come loro!». Attivo la modalità monosillabo casuale: «Ah. Eh. Beh. Mah. Mhhh». Siccome quello non la pianta, tronco di netto senza neanche curarmi di mascherare la balla: «Sono stanco, vado a letto», e parto veloce in direzione contraria a casa mia. La gentilezza è una gran virtù e però talvolta meglio esser villani. Scusa, Vecchia Conoscenza, ma quelli come te non li capisco né li sopporto. E ce n’è parecchi come te. Quelli che vedono nero quando è nero e pure quando è bianco. Quelli che vivono nella paura perenne. Quelli che di paure si nutrono. Ho davanti agli occhi la prima pagina del Corriere di giovedì. Apertura dedicata ai problemi del traffico ad Ancona nord. Due notizie di violenza sulle donne, una di cazzotti scagliati non sul ring. Una polemica politica legata alla Sanità, il Covid non c’entra. La storia del carabiniere marchigiano che ha soccorso il piccolo Nicola. Una notizia sul mercato del lavoro (in ripresa) e un rettangolo che annuncia il ritorno in A2 della Ristopro. Dell’epidemia si parla a pagina 2 e 3 ma non in prima. Ed è giusto, ché il tema è importante ma i dati sono tutti ottimi da settimane, e continuano a migliorare. Apro il sito del Guardian, testata britannica di autorevolezza indiscussa. La prima notizia è grave: a Hong Kong è stato chiuso il quotidiano non governativo Apple Daily. Seguono altre nove notizie, una riguarda le violenze sui migranti in Libia, Francia e Germania premono per un vertice tra l’unione Europea e Putin, mentre Britney Spears non vuol più stare sotto la tutela del padre. Per la sezione epidemia (ricca di articoli, si capisce) bisogna scendere parecchio. Perché ciò che là sta accadendo non è gradevole ma neppure terribile. I contagi sono in forte risalita però i ricoveri non si impennano. Si contagiano i giovani (non vaccinati) che rischiano praticamente nulla e i vaccinati con una sola dose. Non quelli che han fatto le due dosi. Ecco allora la notizia: manco la variante indiana buca il vaccino. E non a caso, Boris Johnson ha rinviato di un mese il ritorno alla piena normalità senza tuttavia reintrodurre una sola delle restrizioni già eliminate. Ed è comunque la situazione britannica: non la nostra, non in questo momento. Eppure qui si moltiplicano gli allarmi, la più parte affatto gratuiti. Talvolta rilanciati da testate normalmente affidabili ma non del tutto Immuni da occasionali sbandamenti. Una fulminea ricerca su Google mi ha reso edotto dell’esistenza di due pandemie pronte sulla rampa di lancio. Un virus aviario, l’altro l’ho già rimosso e no, non ho voglia di ricontrollare. Parola di dottore Cinese e di dottor Vattelapesca. Come dopo una forte scossa sismica tutti a paventare (per mesi) un terremoto ancor più devastante, in tempo di pandemia si ipotizzano dieci, cento, mille nuove pandemie. «La variante Indiana diventerà prevalente anche da noi», ripetono gli esperti. Non discuto, ma non buca il vaccino, continuiamo a vaccinare a tutto spiano e farà meno danni che in Gran Bretagna. «Nel frattempo è nata la Delta Plus, ventidue casi registrati in India!». Ventidue casi, e se ne parla come della maggiore delle sciagure? Passiamo oltre, dai. «Potrebbero svilupparsi varianti capaci di rendere inefficaci i vaccini». Potresti anche soccombere a un attacco di dissenteria dinamitarda, se è per questo, non si può escludere a priori nessuna sfiga. In ogni caso, i sieri a mRna si aggiornano in poche settimane. Non mi riesce proprio di seguire i profeti della virale catastrofe infinita. Sarà invece una bella estate, quella appena cominciata. Un’estate di mare, di cene al ristorante, di spettacoli, di libertà ritrovata. Con la mascherina in tasca, da metterla sul muso al chiuso, minimo fastidio da non farci caso. I profeti di sciagure stiano pure barricati in casa, nessuno glielo vieta.

*Opinionista e critico cinematografico

