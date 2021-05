Finalmente una bella notizia: pure l’ottimismo è contagioso

Puntuale, con il miglioramento netto dei dati del contagio, è ricominciata la pioggia delle dichiarazioni preoccupate quando non affatto allarmiste. Le frasi fatte di cui si abusò nel 2020. «Non bisogna abbassare la guardia». «Non vanifichiamo i sacrifici fatti». E le novità della collezione 2021. «Attenzione alle varianti, presenti e ipotetiche». «Probabile una quarta ondata. Fra una settimana oppure fra un mese o fra due o in autunno o al più tardi nel 2090, e non dite che non vi avevo avvertito». Ma è pioggia meno battente dell’anno passato, l’ottimismo (ragionato) sta contagiando anche parecchi esperti. Ed è pioggia che non guasta il clima euforico. La nostra (composta) euforia per la vita che ha smesso d’essere in pausa, e ce la stiamo riprendendo un pezzo alla volta, senza bruciare le tappe, ogni conquista entusiasmante. Il virus batte in ritirata, il futuro è di nuovo aperto, potrà accadere di tutto e lo faremo accadere. Superato il virus maledetto, quale ostacolo potrà fermarci? Intanto le nostre orecchie - normalmente ben funzionanti – cominciano a rifiutarsi di registrare le frasi fatte terrorizzanti. «Che ha detto quello? Non variare le abbassate?». «Sì, qualsiasi cosa significhi. Ci rifletteremo dopo, adesso sbrigati a vestirti, ho prenotato al ristorante». Al ristorante non ho ancora cenato, non s’è presentata l’occasione, succederà presto. Ma solo vedere, passeggiando, i distanziati tavoli all’aperto in gran parte occupati anche nelle serate a rischio pioggia è una cosa che allarga il cuore, e chiedo scusa a Cardigan Beige e a Giacca Blu nel caso si siano accorti che li stavo fissando, e si siano irritati. Non intendevo essere indiscreto, ero ipnotizzato da una scena - lui e lei che chiacchierano e il cestino del pane e i bicchieri pieni e la bottiglia semivuota e l’arrivo dei cameriere con i secondi (invitanti) - che per troppi mesi il virus aveva cancellato. Non avevano, Cardigan e Giacca, i cellulari sul tavolo. Altri avventori sì, ma non uno che li consultasse (dettaglio colto al volo, eh). Ne abbiamo di cose da dirci, dopo gli interminabili mesi di lontananza coatta. Si parlerà fitto quest’estate, gli occhi negli occhi, e il whatsapp in arrivo attenderà. «Bisogna ondare la quarta guardia», scandisce il prof Media Dipendente. Concludo che devo immantinente alzarmi dal divano e trasferirmi al cinema. Eravamo una ventina, forse trenta, lunedì scorso alla proiezione di “Gunda”. Un documentario d’ottimo autore russo quasi all’universo mondo ignoto. Protagonista, una scrofa. Dialoghi: zero. Gunda dà alla luce tanti maialini, i maialini incespicano, rotolano sulla paglia, si contendono le mammelle della madre che a un certo punto li caccia via e si rialza, ne acciacca pure uno. A seguire: Gunda che esce dal porcile, Gunda che rientra nel porcile, maialini che vanno a zonzo per l’aia, maialini che si riattaccano a Gunda paziente, mucche che scodano, molte mosche. Bellissimo, davvero, alla fine c’è la svolta straziante. Però, film del genere spesso mi ritrov(av)o a guardarli da solo, al massimo assieme ad altri quattro gatti quattro. Mano sul fuoco, la più parte degli spettatori era lì per il gusto di riprendere a praticare un vizio brutalmente interrotto. C’è eccitazione e palpabile nelle sale cinematografiche riaperte. Se il film piace, tanto meglio, ma anche chi non ne è soddisfatto sorride felice d’esser tornato nel buio con lo schermo gigante, e si appunta le prossime uscite. Ed è mai stata bella come in questi giorni la passeggiata serale? E l’ora d’aria in più appena ottenuta non è meravigliosa? Te ne vai di qua, di là, non importa la meta, hai cura piuttosto di allungare il percorso: per non sprecare manco un minuto, non varcare il portone di casa prima delle 23 spaccate. Sono i giorni dell’euforia contenuta e sapremo goderceli senza commettere fesserie (vero?). Sappiamo bene che non è ancora tempo di celebrare la Festa della Fiatella (vinosa, birrosa, alla «che ti sei mangiato, un topo marcio?»): mega assembramento di gente che si scambia micidiali alitate, le mitologiche Rime Buccali non più distanti di tre centimetri. Ma arriverà e presto il momento di voltare definitivamente l’orrenda pagina scritta dal virus.

*Opinionista e critico cinematografico

