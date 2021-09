È stata un’estate quasi normale e siamo ottimisti per l’autunno

Vantarsi o non vantarsi, questo è il dilemma. Sul serio? Macché. Non ho alcuna voglia di macerarmi dilemmando. Mi vanto e basta. Sbattendovi in faccia ciò che scrivevo a fine marzo. Ecco qua. «Ci aspetta una bella estate, meglio di quella passata. Dovremo indossare la mascherina? La indosseremo senza lamentarci (vero?). Dovremo osservare ancora un certo distanziamento? Ci distanzieremo: siamo uomini, mica processionarie. Ma riprenderemo a viaggiare e andremo al mare e al ristorante, e i film torneremo a vederli sul grande schermo». A marzo, chiaro? Al tempi della depressione di massa, dell’ora d’aria dopo cena, l’occhio fisso sull’orologio per non infrangere l’orrido coprifuoco. A marzo, in piena terza ondata e gli ospedali sotto pressione e parecchi esperti di quelli veri, non i laureati all’Università della Vita e specializzati su Facebook e in cattedra su Telegram, che prospettavano scenari ancor più cupi. E un’estate triste, trattenuta, spaventata. Hanno avuto torto e io ragione, e non dovrei vantarmi? Era partita fiacca questa estate, mesi di coprifuoco e di zone colorate anche con ampliamenti inediti dello spettro cromatico (che colore è arancione rafforzato?) ti spengono. A risvegliarci ha provveduto la Ciurma di Capitan Mancini corsara in quel di Wembley. Tutti in strada e fino a notte fonda a eseguire la Sinfonia della Vittoria. Da lì in avanti, è stata una valanga vitale, le regole di prudenza a volte rispettate, a volte meno, mettiamola giù soft. È stata un’estate di spiagge strapiene, le app per prenotare i contingentati posti disponibili presto cadute nel dimenticatoio, e d’altro canto tendevano a non funzionare granché, con le app italiane va così, è un settore in cui siamo indietro. L’estate del ritorno degli stranieri, 35 milioni secondo i dati forniti dal “Sole 24 ore”, l’anno scorso furono 28 milioni e le previsioni primaverili parlavano di un incremento intorno al 10% appena, e settembre par proprio destinato a rafforzare la positiva tendenza. Un’estate in cui non si è potuto ballare in discoteca e allora si è ballato all’aperto (voi, non io: se azzardo due passi di danza, Tersicore si suicida). Un’estate in cui, desiderando assistere a uno spettacolo, ci si è dovuti muovere per tempo onde non rischiare di essere respinti all’ingresso, «ci dispiace, biglietti esauriti». Un’estate in cui il contagio non ha avuto sempre la prima posizione sui quotidiani e nei telegiornali, e noi i bollettini quotidiani li abbiamo letti sì ma senza angoscia e abbiamo smesso di pendere dalle labbra dei virologi, compulsarne i tweet e le dichiarazioni. Un’estate quasi normale, per l’appunto. Un’estate di convivenza con un virus che non ci lascerà tanto presto, ormai lo abbiamo capito. Convivenza un po’ troppo disinvolta, negli ultimi due mesi, senza dubbio, l’ho detto. Ma era inevitabile sbracare un po’ e più di un po’: siamo italiani dunque naturalmente indisciplinati ed eravamo esasperati dalle restrizioni, caricati come le molle. E un minimo di disciplina l’abbiamo pur mantenuta, i no-mask si sono pressoché estinti, i “Non ce n’è Coviddi” spariti pure loro e le contagiose curve dicono che ci è andata di lusso, i 30mila casi al giorno non si sono visti. Andrà bene anche l’autunno? Col cavolo che mi pronuncio. Azzeccata una previsione, non mi va di farne un’altra rischiando e di sput e di tanarmi. Non sono un epidemiologo, non ho studiato Medicina neppure all’Università della Vita, né ho all’attivo pubblicazioni innumerevoli sulla mia pagina Facebook o su “Cioè” o su generiche “Riviste Estere” del tutto ignote all’universo mondo. Sono solo un giornalista che cerca di ragionare sulle cose e questa volta ragionando non approdo a nulla, troppe variabili stanno per (ri)entrare in gioco, il clima, per dirne una, smetterà di darci una mano. So che la campagna vaccinale sta procedendo bene - un rallentamento era da mettere nel conto, dai - e che i vaccini si confermano assai efficaci nell’impedire lo sviluppo della malattia in forma grave. So che si stanno sperimentando delle cure. So che voglio essere ottimista, pensare all’estate che sta finendo come alla prima tappa del ritorno alla normalità, e non a una parentesi in un incubo perdurante.

*Opinionista e critico cinematografico

