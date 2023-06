Veltroni e il cinema, la storia di un amore non corrisposto

Arriva l’estate e il cinefilo ritrova uno dei piccoli grandi piaceri della vita: il film all’aperto. Alcune arene son già operative altre lo saranno nel giro di pochi giorni. Intanto, consultazioni reiterate febbrili delle varie pagine social: per leggere il programma non appena rilasciato e farsi il proprio. La mia arena del cuore il programma lo ha pubblicato una decina di giorni fa, l’ho riletto non so quante volte, lo so a memoria. Instancabilmente compongo liste. Film Che Potrei Rivedere in Mancanza di Meglio, ed è lista corta. Sere Che Spero Proprio Di Non Avere Impegni Così Da Poter Andare, ed è già più lunga. La lista lunghissima ha per titolo Proiezioni Che Non Me Le Perderò Per Nessun Motivo Al Mondo. La quarta e ultima lista - No Grazie Veramente, Quel Giorno Col Cavolo Che Mi Avrete - si compone di un solo titolo: “Quando” di Walter Veltroni. Veltroni e il Cinema: la triste storia di un amore non corrisposto: il Cinema sa essere stronzo, di concedersi al tenace corteggiatore non vuol saperne. (Beninteso, se vi attira andateci, magari a voi piacerà). La maniacale lettura del programma non è l’unica attività che impegna il cinefilo alla vigilia delle proiezioni estive. C’è da scegliere la bevanda da abbinare alle immagini, d’estate bisogna idratarsi molto, tutti i medici lo dicono, consigliano anche un liquido specifico, mai che mi ricordi quale. Dunque: lo stessa bevanda per tutti i film o una diversa per ogni film? È un problema stressante, signori miei, e ancora non so decidermi. Il posto invece sempre quello sarà: ultima fila, ultima sedia a sinistra guardando lo schermo. Non la occupate, ve lo dico in amicizia (per completezza di informazione: la Mia arena è il Lazzaretto di Ancona). Non vi azzardate, lo dico per il vostro bene, ché ho la rappresaglia automatica e i film li conosco praticamente tutti, fatemi indispettire e giuro che vi rivelo il finale, sorridendo beffardo. Come quella volta uscendo da “Il sesto senso” e incrociando gli spettatori che entravano, e nessuno mi aveva fatto un torto e però di botto, rivolgendomi a un amico a voce squillante: «Ma avevi capito che il morto era Bruce Willis?».

Piuttosto, vi state esercitando nella Danza della Siccità? Ché se una sera hai deciso di andare all’arena e piove, beh allora ti girano vorticosamente. Il vento, viceversa, è sempre benvenuto in arena. Una brezza è l’ideale, ma anche un rinforzo improvviso e deciso ha il suo perché. Basta che l’aria si muova, rendendo più agevole e piacevole l’attività detta respirazione. Un altro piacere delle serate col film e con le stelle è la possibilità di rivedere cinefili rientrati in città per le ferie. E lì parte la chiacchiera a oltranza, ché i cinefili non son mai stanchi di parlar di film, e se la notte avanza che importa, tanto si dorme male col caldo e poi è bene dormire poco e niente, d’estate: che estate è se la passi ronfando? Quante serate meravigliose davanti allo schermo sormontato dalla luna. Quali impensabili cortocircuiti tra le immagini e l’ambiente. Quella volta con “Gli uccelli”, e i gabbiani ferocissimi di Hitchcock raddoppiati sopra le nostre teste dai gabbiani anconetani, che un attimo prima non ce n’era uno, e all’improvviso eccoli, ed erano tantissimi e quanto stridevano, e noi tutti con gli occhi al cielo e partì la risata collettiva: un filino inquieta, tuttavia. Ricordo una antica proiezione di “Lezioni di piano” che era un pezzo avanti quando venne a piovere. Uno scroscio. Fuga generale per ripararsi sotto il tempietto della corte interna, salendo i gradini all’indietro, non sia mai un fotogramma andasse perduto. Smise quasi subito, e noi di nuovo sulle sedie asciugate alla meglio. Altro sgrullone, brevissimo, e poi un altro. Una serata movimentata: ma non se ne andò nessuno. Non ricordo invece durante quale film, i bolidi impegnati in un inseguimento tutto sgommate e controsterzi presero a emettere suono incongruo, come di scassone: ed era un furgone, non sullo schermo ma dietro la platea. Il punto è che nelle arene anche i piccoli inconvenienti durante la proiezione accrescono il piacere del film, della brezza carezzevole, del bicchiere ghiacciato, della tranquillità d’una sera estiva. Buon divertimento.

*Opinionista e critico cinematografico