Fare cose diverse dagli altri: ecco il successo di Wordle

Una piccola storia di quelle che piacciono a me, una notizia non da prima pagina e tuttavia succosa, difatti è rimbalzata parecchio sui media i più diversi, il nostro giornale l’ha messa sul sito. La riassumo in breve sebbene sia assai probabile la conosciate già. Il protagonista è un informatico americano, John Wardle, con fidanzata appassionata di enigmistica. Qualche mese fa Wardle ha inventato per lei, per divertirla un po’, sollevarle il morale in settimane ancora pandemiche, un semplice gioco di parole, una sorta di Mastermind, lo ha chiamato Wordle, carino anche il nome. Si tratta di indovinare una parola di cinque lettere, sei i tentativi disponibili. Il primo lo fai alla cieca, non esiste un indizio per quanto labile che ti metta sulla strada giusta. Scrivi dunque una parola di cinque lettere, invii, e il programma colora di grigio le lettere che non compaiono nella parola da indovinare, in giallo quelle che vi compaiono ma in diversa posizione, in verde quelle di cui hai azzeccato la posizione. E vai con il secondo tentativo. La fidanzata ha apprezzato il gioco e così i parenti e gli amici, e l’ingegnoso creatore ha deciso di metterlo online, gratis. Lo scorso novembre, ottocento persone giocavano a Wordle. A gennaio, due o tre milioni: potenza del passaparola via social. A inizio febbraio il New York Times lo ha acquistato per una cifra imprecisata compresa fra il milione di dollari e i cinque, ora sta sul sito del giornale, ancora è gratuito, domani chissà. Fine della storia, vediamo di strizzarla un po’. Il successo di Wordle dimostra che, a volte, fare le cose in modo differente dagli altri si rivela vincente. Se il gioco in sé non è originalissimo, funziona esattamente all’opposto rispetto alla maggior parte dei giochetti internettiani. Fin dalla grafica, più che spartana, niente decorazioni mirabolanti a colori cangianti, niente link a pagine “che potrebbero interessarti” o a “siti che con questo non c’entrano niente però li segnaliamo uguale”, niente banner pubblicitari. Solo i quadratini in cui piazzare le lettere. Non pretende inoltre di monopolizzare la vita degli utenti tenendoli le ore incollati allo schermo, schema dopo schema, missione dopo missione, e quando compare il Paguro Carogna Gigante hai due strade davanti: accanirti furibondo per chissà quanto nel tentativo di annientarlo con le armi meschinelle della dotazione standard o acquistare “in app” per una manciata di euro il mitraglione dai proiettili al vibranio rinforzato che lo sbudella subito. Worldle propone una parola al giorno, ti mette in moto il cervello che è sempre ottima cosa, in un paio di minuti fai i tuoi tentativi e per la prossima sfida se ne riparla fra 24 ore. Non è nemmeno invasivo come quei passatempi che in cambio dei tuoi dati personali promettono di rivelarti “che verdura sei” (o che razza di gatto, o che modello di paralume). Nato come gesto affettuoso, Wordle tratta con gentilezza i suoi utenti. Li gratifica. Non propone parole difficili, letterarie, termini tecnici: una appena discreta dimestichezza con l’inglese quasi sempre basta per arrivare alla soluzione. E sentirsi madrelingua. Se poi siete di quelli che masticano l’inglese un po’ meno bene del sumero arcaico, del burgundo burocratico o del marziano ellittico, no problem, potete giocare la versione italiana, si chiama Par*le (al posto dell’asterisco c’è l’emoji del Tricolore) funziona allo stesso modo, stessa grafica, no link no banner no niente, nessuna richiesta di fornire informazioni sensibili. La seconda considerazione riguarda la trasformazione in atto nei giornali. D’acchito, un po’ fa strano apprendere che il New York Times abbia acquisito un giochetto online. In realtà, di strano non c’è nulla. Sapete quanti abbonati conta la versione cartacea del Nyt? Ottocentomila. Sapete quanti sono in tutto gli abbonati al Nyt? Dieci milioni, cifra raggiunta in questi giorni. La crisi dei giornali, provocata dal diffondersi della Rete, in Rete troverà soluzione. Anche offrendo ai lettori giochi intelligenti con cui iniziare la giornata. (Quanto al caro vecchio quotidiano cartaceo, l’amministratore delegato del Nyt Mark Thompson ne pronostica la scomparsa entro il 2040).

*Opinionista e critico cinematografico

