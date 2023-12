Il pianeta preso in prestito e l’autostrada per l’inferno

Era il 2015 quando uno studio della Rockfeller Foundation sottolineava che la popolazione umana non era mai stata così in salute, con un evidente aumento dell'aspettativa di vita, una ridotta mortalità infantile, una migliore assistenza sanitaria, maggiore disponibilità di farmaci, igiene e stili di vita più corretti. Ma avvertiva anche che questi risultati erano stati ottenuti pagando un prezzo altissimo in termini di degrado e distruzione dei sistemi naturali e che senza un’inversione di rotta, la continua ricerca di prosperità e benessere “a tutti i costi” avrebbe potuto vanificare i miglioramenti dell'ultimo secolo e minacciare la salute delle generazioni future. In meno di 10 anni, l’umanità si è ritrovata improvvisamente più povera e più fragile, con la recente pandemia e la guerra in Ucraina che hanno messo in luce i limiti delle attuali politiche globali. Non solo abbiamo dovuto fronteggiare gli effetti diretti in termini di vittime e distruzione, ma anche le conseguenze socioeconomiche di questi eventi che, con dinamiche diverse, hanno avuto un grave impatto sulle catene di approvvigionamento internazionali, facendo impennare i prezzi di energia, cibo e materie prime con il rischio di innescare una recessione globale. L’evoluzione del Covid19 ha dimostrato quanto possano essere rapide e devastanti le conseguenze delle alterate interazioni fra uomo e ambiente. Eppure potevamo aspettarcelo, perché la diffusione di virus trasmessi da animali era (e rimane tuttora) un evento probabile: ai miei studenti continuo a fare vedere alcune diapositive del 2019 (pre-Covid) in cui l’OMS dichiarava imminente una pandemia, ipotizzando come candidato più probabile non un coronavirus ma una varietà di influenza aviaria. In questo scenario di incertezza globale, si aggiunge la crisi climatica da cui può dipendere la sopravvivenza stessa del pianeta. Il Segretario Generale dell’ONU Guterres ha dichiarato che «siamo su un’autostrada verso l'inferno climatico con il piede sull'acceleratore», e l’attuale COP28 sta purtroppo confermando che i governi hanno finora reagito con misure inadeguate e su piccola scala, dimostrandosi poco reattivi e poco lungimiranti rispetto agli impatti e ai rischi a lungo termine. Secondo il Global Footprint Network, gli attuali modelli di consumo richiedono già le risorse naturali di 1,75 Pianeti Terra ed entro il 2030 saranno necessarie quelle di 2 interi Pianeti. La consapevolezza che la salute degli esseri umani è intimamente legata alla salute degli organismi e a quella dell'ambiente ha portato al concetto di OneHealth e alla sua successiva evoluzione fino alla più recente definizione di Planetary Health. Questo approccio vede la salute dell’uomo e del Pianeta come un unico sistema complesso, in cui anche le componenti non viventi, così come i fattori sociali, politici ed economici, sono intimamente connessi. La sfida della Planetary Health deve essere quella di proteggere la salute umana nel lungo termine, non solo attraverso la cura delle malattie, ma anche con la comprensione delle molteplici connessioni tra la loro insorgenza e i cambiamenti dei sistemi naturali a livello globale, regionale e locale.

L’assenza di una Planetary Health può avere effetti a cascata e moltiplicativi sulla salute umana. Alcuni sono già evidenti come la diffusione di nuovi agenti patogeni infettivi o l’aumentata incidenza di malattie croniche cardiovascolari, respiratorie e di tumori che rappresentano oltre il 60% dei decessi globali attribuibili a fattori ambientali come l’inquinamento. Ma nella sfera della salute rientrano anche la ridotta produzione globale di cibo, la sua minor qualità, l'accesso limitato ad acqua sicura, il grave inquinamento delle aree più povere del Pianeta, i cambiamenti climatici e i ricorrenti disastri naturali. Oltre agli effetti sanitari più prevedibili, questi fenomeni sono sempre più spesso associati all’aumento di ansia, lo stress emotivo e la depressione, tanto da rendere una sindrome emergente come l’ecoansia un chiaro effetto sulla salute mentale dei mutamenti ambientali. Per non parlare di altre perturbazioni di tipo sociale come gli imponenti flussi migratori previsti per il futuro e la cui relazione con gli scenari ambientali è ancora sottovalutata a causa della frequente co-presenza di altri fattori di spinta. Per la Planetary Health la salvaguardia futura della salute deve essere un principio trasversale nella pianificazione di tutti i servizi e i settori produttivi sia pubblici che privati, in linea con il concetto “Health in all policies”: la salute in tutte le scelte, da quelle più direttamente associate all’assistenza sanitaria, a quelle legate all’agricoltura e alle tecniche di allevamento per garantire cibo più sano, alle politiche sulla mobilità sostenibile, le scelte energetiche, la pianificazione territoriale e l’urbanizzazione, i processi industriali, i modelli di business e di consumo responsabili, le politiche sociali…. Tutti settori che troppo spesso vengono ancora gestiti singolarmente e con una logica di approccio lineare ai vari problemi: in questo senso la Planetary Health è una sfida anche concettuale da affrontare in modo rigoroso, scientificamente appropriato, pensando in modo complesso e alimentando un nuovo modo di fare ricerca e formazione sui temi che interconnettono l’uomo al pianeta in cui abita. E’ necessaria la partecipazione e la collaborazione sinergica di tutti i portatori di interessi, dai medici e professionisti della salute agli scienziati ambientali, gli economisti e i sociologi, le imprese e le aziende private, la società civile e i decisori politici. Solo attraverso un simile impegno collettivo e con la capacità di osservare il mondo che ci circonda in una prospettiva di sistema complesso e con effetti interdipendenti, si può raggiungere un equilibrio tra il benessere dell’uomo e il benessere del Pianeta. Tutti dovremmo conoscere e rispettare un famoso proverbio navajo ci ricorda che non abbiamo ereditato la terra dai nostri genitori ma l’abbiamo presa in prestito dai nostri figli.

*Direttore Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente Università Politecnica delle Marche