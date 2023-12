Serve una didattica di vita per educare alla parità

Sulle pagine di questo giornale si è scritto e commentato tanto sulla violenza ai danni delle donne, sui femminicidi e sugli episodi che sconvolgono anche la nostra Regione. L’ho fatto anche io, prendendo spunto da un episodio accaduto alla mia dottoranda Rebecca nel marzo di quest’anno. Non per questo il tema è ormai processato e superato. Parlarne serve: scuotere le coscienze e continuare a discutere per trovare, insieme, soluzioni efficaci. Vorrei condividere con voi alcune riflessioni che nascono dalla mia esperienza di docente. In occasione della giornata mondiale per l’eliminazione delle violenze contro le donne ho voluto coinvolgere i miei studenti e le mie studentesse, iscritti al primo anno di Giurisprudenza, in un dialogo molto destrutturato e franco, parlando apertamente, raccontandomi e facendomi raccontare il tema della violenza e dei possibili rimedi. Rebecca era con me. Ho raccontato ai ragazzi con molta tranquillità e franchezza come anche io ho subito varie forme di violenza. Anche io ho sentito le mani di un uomo strette attorno al collo: la rabbia per essere stato lasciato lo ha spinto a bloccarmi al muro. Ho avuto la fortuna che si trattasse di un attimo, non fatale. Anche io ho subito le avance prepotenti di un superiore che, deluso dall’essere stato rimesso al suo posto, ha usato il suo potere per interrompere la mia carriera. Ho avuto la forza di rialzarmi e ricominciare. Ho parlato della necessità di accettare il rifiuto, il fallimento, il tradimento. E ho raccontato loro di quante volte ho subito delle sconfitte, professionali e personali. Si tratta di situazioni che in campo sia amoroso sia professionale occorre accettare: parlandone, elaborando e guardando alle tante opportunità che la vita comunque e sempre offre. Parlare del fallimento e dell’insuccesso è a mio avviso strettamente collegato al tema della violenza di genere e della rabbia che cova, anche nei giovani. Ai miei studenti e alle mie studentesse ho chiesto se volessero aprirsi, volontariamente, compilando un foglio anonimo, differenziato solo per il colore (verde le donne, bianco gli uomini). Ne è emersa una rappresentazione non statisticamente significativa (sono circa cento), ma a mio avviso interessante, almeno sotto due profili: la diffusione del fenomeno e le possibili soluzioni. Il 36% delle ragazze ha dichiarato di avere subito forme di violenza, fisica, verbale, sessuale. Sono ragazze iscritte al primo anno, hanno meno di 20 anni. Un ragazzo su 5 ha scritto di aver vissuto situazioni di tensione sfociata in atti di violenza in una relazione affettiva o di essere a conoscenza di episodi del genere accaduti a persone vicine. Il dato ci racconta di quanto sia ampia questa piaga, diffusa e vasta. I femminicidi sono solo la punta dell’iceberg. Dietro alle violenze più estreme si nascondono episodi continui di maltrattamenti, di soprusi, di ingiustizie, di gesti piccoli ma pesanti come macigni. I segni di questo sono ovunque, evidenti nei modelli e valori che emergono anche nei luoghi e ambienti più impensabili. Famiglie senza fratture, senza apparenti problemi economici, normali. Ragazzi tranquilli, come ci sarebbero apparsi Giulia Cecchettin e Filippo Turetta prima del terribile omicidio. Le soluzioni suggerite dai miei allievi toccano la quotidianità delle relazioni, dalle famiglie alla scuola, interventi direi semplici la cui implementazione non può essere rinviata. Imperativo: partire dalla prevenzione. In primo luogo dall’educazione, con la necessità di sensibilizzazione sul tema fin dai primi anni di vita, nelle famiglie e nelle strutture educative per l’infanzia, eliminando stereotipi, rispettando la multiculturalità, coltivando l’uguaglianza ed il rifiuto della violenza come soluzione dei conflitti interpersonali, specie tra donne e uomini. In molti hanno proposto lezioni di educazione affettiva che si affianchino ai temi tradizionali di educazione civica. Una ragazza ha persino aggiunto, in modo semplice e spontaneo, la necessità di una educazione che correttamente faccia comprendere il concetto di amore. Altri, più provocatoriamente, hanno indicato la necessità di una educazione all'umanità, all’essere umani. Una didattica di vita, in parallelo alla didattica tradizionale. All’università chiedono di discutere, dibattere, avere casi e testimonianze su cui confrontarsi e su cui aprirsi, per sentirsi meno soli (le vittime) e per condividere rimedi e soluzioni. Ma anche rendere fruibili informazioni circa gli strumenti di tutela disponibili ed il percorso di denuncia in caso di violenza subita. Sensibilizzazione civile ad ampio raggio è quello che i ragazzi implorano. Una misura che per essere implementata comporta un lavoro costante, i cui risultati posso emergere solo nel lungo termine. Su questo occorre lavorare subito. Prevenire significa, per i miei alunni, anche certezza del diritto, significa pene pesanti e certe, significa assicurare che i tribunali facciano bene e rapidamente il loro lavoro, senza sconti e senza concedere che l’insinuazione del dubbio metta sulla gogna mediatica la vittima di turno (per una gonna troppo corta o un atteggiamento amichevole verso il carnefice) o le perizie psichiatriche creino scorciatoie assurde. Le falle del sistema giudiziario hanno una grande responsabilità: in studenti iscritti al corso di Giurisprudenza non era difficile immaginarselo. Curare invece implica, più di ogni altra cosa, la normalizzazione del supporto psicologico per tutti, nelle scuole e nelle università. Un servizio che non può essere contingentato o relegato a lunghissime liste di attesa. Qui la connessione (e la collaborazione) tra il sistema scolastico-universitario e i servizi territoriali sanitari è fondamentale. La scuola può essere un filtro in cui intercettare situazioni critiche e patologiche, da indirizzare poi alla rete di assistenza pubblica in modo rapido ed efficace. Servono risorse, tante e subito, per attrezzarci a supportare la fragilità della nostra società. Tra le riflessioni che hanno lasciato i ragazzi, una studentessa ha infine denunciato il tema della musica che si ascolta tra le generazioni più giovani: «i ragazzi tendono ad imitare personaggi che esortano a comportamenti violenti ed incivili (uso droghe, trattamento della donna-oggetto)». A conferma di questo, una recente indagine di Libreriamo, social media italiano dedicato alla cultura, ha messo in evidenza come 6 canzoni su 10 interpretate da diversi rapper e trapper contengono espressioni violente contro le donne. La violenza si insinua ovunque. L’ha conosciuta quasi la metà della mia classe. Iniziamo allora a scavare nel reticolato di comportamenti che coinvolgono il ruolo della donna in famiglia, nella società, nel lavoro. È importante saper stanare ogni forma di discriminazione e sopruso. Lavoriamo sull’educazione alla parità e alla non violenza. Aiutiamo i giovani a comunicare e ad aprirsi, a discutere di fallimento e di insuccesso, nella loro quotidianità. C’è qualcosa di potente e bello in questa azione: non dobbiamo aspettare nessuno che dia il via. Lo possiamo (e dobbiamo) fare ciascuno di noi, iniziando dal nostro quotidiano e dal ruolo che ciascuno di noi riveste, in famiglia, nelle associazioni, nello sport, nelle imprese. In attesa che le istituzioni facciano il loro lavoro, implementando quanto è ormai chiaro serve per fermare la violenza (sul piano normativo, dei servizi, dell’educazione), rivolgo con le parole di Gandhi un invito a tutti: «Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo».



* Professoressa ordinaria di Economia applicata all’Università di Macerata