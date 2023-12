La sanità d’eccellenza in pericolo Bisogna difenderla, sveglia politici

Torrette è il migliore ospedale pubblico d’Italia, garanzia di qualità delle cure, porto sicuro per pazienti che si mettono nelle mani di maghi della chirurgia e luminari della medicina? O è un gigante di pastafrolla, fiaccato dalla fuoriuscita di personale, messo in ginocchio da standard assistenziali in caduta libera? Come è possibile saltare in un mese e mezzo dal Paradiso del premio per la qualità dei livelli delle prestazioni sanitarie top nel Paese all’inferno del disastro assistenziale? È la distanza che passa dal riconoscimento dell’Agenas a Torrette, per il secondo anno consecutivo sul gradino più alto del podio nella classifica nazionale (il 26 ottobre scorso, non un’era geologica fa) e la lettera di fuoco dei capi dipartimento di Torrette. Risuona ancora l’eco sinistra delle bordate dei professionisti dell’ospedale regionale piombate sulla coscienza pubblica il 7 dicembre scorso. Proteste sindacali, fuga di infermieri, diaspora di tecnici e medici verso altre strutture sanitarie, posti letto tagliati, liste di attesa infinite. Tutti ingredienti per il piatto più indigesto: l’allarmante degrado degli standard dell’assistenza in tutte le discipline chirurgiche e il depotenziamento dell’azienda ospedaliero universitaria delle Marche. Cosa deve pensare il cittadino? Dov’è la verità? Forse nel mezzo, come sempre. L’azienda ospedaliera di Torrette grazie al Cielo e alla professionalità di chirurghi, medici, infermieri, operatori sociosanitari è tutt’ora ai vertici delle attività sanitarie e della fiducia dei cittadini. Un patrimonio umano, sociale e professionale troppo prezioso per permetterci di perderlo. Va letto proprio come un tentativo disperato di difendere il nostro sistema esemplare il durissimo sfogo dei primari, che lottano in prima linea tutti i giorni per tenere alti i livelli di qualità delle prestazioni. E toccano con mano le storture che rischiano di minare alla base l’assetto di Torrette. Sempre nell’ottica della conservazione degli standard d’eccellenza occorre aprire le orecchie all’appello dell’ordine dei medici, e il cuore al grido d’allarme dei camici bianchi e al loro appello a un cambio di rotta.

Ecco, questo è il punto. La politica che fa per invertire la tendenza? La sanità rischia di perdere pezzi, le sacche di precariato possono scavare buchi che diventano voragini, medici e infermieri scappano verso lidi più gratificanti e remunerati. Le attese per esami - anche importanti - si allungano terribilmente, i pazienti vengono lasciati sulle barelle dei corridoi del Pronto soccorso: si spinge il cittadino senza scampo ad affidarsi al privato (ammesso che abbia i soldi per farlo). Cosa fa la politica per tenersi stretta la sanità da primato? Per adesso si è limitata a minimizzare. «Si devono tagliare i servizi per 20 infermieri in meno?» è stato il tentativo di dribbling del caos Torrette dell’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, ricordando pure che è l’ospedale che ha ottenuto più risorse e che ci sono i tetti di spesa. Dal canto suo il presidente delle Marche Francesco Acquaroli ha sgonfiato il caso del disastro con un rassicurante: «Via solo poche unità», riducendo una grave (possibile) emorragia di personale a una banale epistassi. Poche parole, qui servono fatti. C’è bisogno della politica con la “p” maiuscola, quella che non si tira indietro, non fa spallucce ma anzi sulle spalle si carica la responsabilità di tenere dritta la barra dell’ospedale fiore all’occhiello della comunità marchigiana, che rappresenta e che deve tutelare. Cari politici, intanto prendete atto che c’è qualcosa che non va. E finché siete (siamo) in tempo ascoltate le urla di rabbia, apritevi al confronto, investite le risorse e le vostre menti migliori per riorganizzare la macchina della sanità. Guai a scherzare con la salute, questo disastro sarebbe imperdonabile. Se c’è qualcuno a palazzo Raffaello, prego batta un colpo.

* Responsabile Cronaca di Ancona del Corriere Adriatico