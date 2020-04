Toglieteci tutto ma non la ricerca

Nelle scorse settimane ho ricevuto quasi contemporaneamente due segnalazioni per borse di dottorato, di interesse per i nostri laureati. La prima proveniva da un istituto di ricerca dell’Aquila (il GSSI), la seconda dall’università di Utrecht in Olanda. Nel caso dell’Aquila la borsa prevista è allineata a quelle normalmente erogate nelle università italiane: “Euro 16.159,91 annui al lordo degli oneri previdenziali”. Di fatto il netto per il dottorando è poco più di 1.100 euro mensili. La borsa proposta dall’università di Utrecht è fra Euro 2.325 e 2.972, più l’8% all’anno di ‘holiday bonus” (una tredicesima), più l’8% annuo per il fine rapporto. Queste differenze permangono, ed anzi si accentuano, quando dalle borse di dottorato si passa agli incarichi per ricercatori e docenti. È facile comprendere perché da diversi anni l’Italia ha un saldo negativo verso l’estero nella mobilità delle persone con elevati livelli di formazione. È probabile che il costo della vita in Olanda sia maggiore che in Italia e che nel nostro paese il clima e il cibo siano migliori. Ma forse non al punto da compensare uno stipendio dimezzato. Va anche considerato che per molti giovani la qualità della vita è associata ad un insieme di aspetti più articolati del clima e del cibo: la qualità dell’ambiente; l’offerta ricreativa e culturale; la facilità nella mobilità, ecc. Aspetti sui quali le nostre città stanno accumulando ritardi consistenti rispetto agli altri paesi europei, e ai quali non tutti sono disposti a rinunciare. Sono rimasto favorevolmente colpito, a questo proposito, dal fatto che il neo presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha indicato il tema delle opportunità di lavoro e di remunerazione dei giovani di talento come uno dei punti cardine del suo programma. Carlo Bonomi ha una lunga esperienza nel settore farmaceutico ed è un imprenditore nel biomedicale; anche per questo è forse più sensibile ai temi della ricerca e della valorizzazione delle risorse umane, e a come trattenere o attrarre persone di talento nel nostro paese. Queste considerazioni sulla retribuzione dei giovani laureati possono sembrare fuori luogo in un momento di grave emergenza per il paese e di prospettive non proprio rosee per i prossimi mesi; prospettive che inducono a concentrare l’attenzione sulle fasce più svantaggiate della popolazione. In realtà si tratta di diverse facce della stessa medaglia. Non avremo possibilità di continuare a garantire condizioni di vita dignitose alle fasce più deboli e svantaggiate della popolazione se al contempo non proteggiamo e sosteniamo la capacità del paese di creare reddito. La ricerca costituisce un anello fondamentale dell’economia della conoscenza e i giovani di talento ne costituiscono la leva principale. Il nostro paese ha finora dato prova di scarsa consapevolezza su questo fronte. La scuola e la formazione non sono mai stati al centro del dibattito politico (se non per i problemi di inquadramento occupazionale degli insegnanti) mentre i fondi per la ricerca e l’università sono calati nell’ultimo decennio. Non è solo una questione di difficoltà nelle finanze pubbliche dal momento che si sono trovate le risorse per interventi assistenziali come il reddito di cittadinanza o quota 100. Il rischio è che la logica dell’assistenza si accentui con le difficoltà che inevitabilmente emergeranno dalla crisi in atto. È ovvio che occorre mantenere un equilibrio fra le esigenza della produzione e quelle della distribuzione del reddito. Tenendo però ben presente che se perdiamo di vista le prime non avremo risorse nemmeno per le seconde.



*Docente di Economia all’Università Politecnica delle Marche © RIPRODUZIONE RISERVATA