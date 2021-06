Il salto in avanti delle Marche grazie alle tecnologie digitali

Le Considerazioni Finali alla Relazione Annuale della Banca d’Italia, lette dal Governatore lgnazio Visco lo scorso 31 maggio, hanno inevitabilmente concentrato l’attenzione sull’impatto della pandemia nella società e nell’economia del nostro paese. La caduta del Pil nel 2020 è stata la più elevata dalla fine del secondo conflitto mondiale ed ha prodotto conseguenze rilevanti su famiglie, imprese e sistema finanziario. A differenza di quanto avvenuto subito dopo la crisi del 2008-2009, la risposa dei governi e delle autorità monetarie è stata decisamente più efficace e immediata. L’intervento pubblico è destinato a durare nei prossimi anni al fine di accompagnare e sostenere la ripresa. Particolare rilevanza, anche per il suo significato politico, assume l’accordo sul programma Next Generation EU attraverso il quale l’Italia dovrebbe essere in grado di ottenere oltre 200 miliardi di euro. Nel considerare le opportunità offerte da questo programma il Governatore sottolinea che si tratta di un’occasione unica per il nostro paese, la cui efficacia dipenderà dalla rapidità e dalla qualità della spesa, che dovrà essere capace di generare nuove opportunità di sviluppo. Alla fine di quest’anno il rapporto fra debito pubblico e PIL sarò vicino al 160%, un livello che limita le possibilità di manovra del bilancio pubblico ed espone il nostro paese al rischio di shock finanziari. Anche per questo, sottolinea il Governatore, «le risorse europee dovranno dare frutti importanti e duraturi». Per farlo occorre affrontare con decisione i ritardi più evidenti: l’innovazione, la digitalizzazione, l’istruzione e la ricerca, le infrastrutture di rete e di trasporto. E’ una sfida dall’esito per nulla scontato se si considerano le resistenze determinate da decenni di mancate riforme e la difficoltà a modificare la struttura della spesa pubblica, malgrado le inefficienze e lo scarso orientamento alla crescita. La principale leva sulla quale agire al fine di ottenere i risultati sperati è quella della formazione; sia delle persone già occupate sia dei giovani. E’ un tema che il Governatore della Banca d’Italia ha sottolineato di frequente negli ultimi anni ma per il quale non sembra che il paese e la classe politica mostrino adeguata sensibilità. La qualità e l’efficacia del sistema di istruzione sono divenuti ancor più rilevanti con l’accelerazione della rivoluzione digitale. Proprio sulle competenze digitali il nostro paese ha accumulato un notevole ritardo. L’indice Desi (Digital Economy and Society Index), che misura la maturità digitale dei paesi, pone l’Italia al ventiquattresimo posto nell’Ue a vent’otto. Fra i diversi aspetti della digitalizzazione quello nel quale otteniamo la performance peggiore è proprio il livello di competenze digitali della popolazione adulta, per il quale siamo all’ultimo posto nella Ue. Se dall’Italia passiamo alla nostra regione il quadro non cambia di molto. In un incontro di venerdì scorso organizzato dalla Camera di Commercio delle Marche sono stati presentati e discussi i dati dell’Osservatorio sui processi di digitalizzazione costituito nell’ambito del Pid (Punto Impresa Digitale). I principali elementi di ritardo delle Marche sono costituiti dalle carenze infrastrutturali (l’accesso alla banda larga) e dalla scarsa diffusione delle tecnologie digitali presso le imprese, in particolare quelle di piccola dimensione. A fronte di questa non brillante situazione di partenza vi sono alcuni elementi su cui fare leva. Il primo è costituito dal fatto che le tecnologie digitali hanno un’elevata trasversalità delle applicazioni; per questo offrono opportunità di innovazione anche nei settori tradizionali che caratterizzano le Marche. La seconda è che nella regione si è consolidato un efficace sistema di sostegno all’innovazione, frutto della collaborazione fra i diversi attori pubblici e privati. Rimane il fatto che per poter sfruttare queste potenzialità la leva fondamentale, come ci ricorda il Governatore della Banca d’Italia, è quella della formazione; in assenza della quale le straordinarie opportunità di crescita e di cambiamento offerte dalla digitalizzazione e dalle risorse del Pnrr sono destinate a rimanere tali.

*Docente di Economia alla Politecnica delle Marche e coord. Fondazione Merloni

