Cresce il sistema manifatturiero e le Marche tornano a sorridere

La pubblicazione da parte dell’Istat la scorsa settimana delle stime aggiornate dei conti economici territoriali ha riservato due sorprese positive per le Marche. La prima è la revisione della stima di crescita del Pil per il 2017, inizialmente indicata a -0,2% e ora ribaltata a +1,84%. La seconda, altrettanto positiva, è la stima relativa all’andamento del Pil nel 2018, stimato in crescita del 3,05%. L’Istat avvisa che il dato relativo al 2018 è frutto di una stima e potrebbe essere soggetto a revisioni “anche ampie”’; come in effetti è avvenuto per il dato relativo al 2017. Sembra che l’Istat, al pari di analisti e commentatori, faccia fatica a capire l’effettivo andamento dell’economia regionale, caratterizzato da anni da un continuo alternarsi di luci e ombre. Per la verità i risultati positivi registrati nel 2017 e nel 2018 non appaiono del tutto sorprendenti. Nelle ultime due edizioni della Classifica delle principali imprese marchigiane, redatta dalla Fondazione Aristide Merloni, le principali imprese manifatturiere avevano registrato variazioni delle vendite pari a +7% nel 2017 e +5% nel 2018; in entrambi i casi la crescita era stata superiore alla media delle grandi imprese italiane. Nell’ultima classifica si osservava come questo risultato si inserisse in un ritrovato dinamismo del sistema manifatturiero regionale, tornato a crescere già dal 2014 in termini di valore aggiunto e dal 2016 in termini di occupazione. La ritrovata vivacità del sistema manifatturiero è un’ottima notizia poiché questo settore è il principale motore dell’economia regionale non solo per la sua rilevanza quantitativa (con un peso sul valore aggiunto regionale tornato vicino al 25%) ma soprattutto per il contributo all’export regionale (oltre il 90%) e alla domanda di innovazione. Non è un caso che in questi ultimi anni le Marche hanno registrato anche un miglioramento degli indicatori di performance innovativa. L’ultima edizione del Regional Innovation Scoreboard segnala un deciso miglioramento della posizione delle Marche rispetto alla media Ue: da 72,1 nel 2011 a 81,2 nel 2019. Il ritardo nella capacità innovativa è ancora rilevante ma il miglioramento dell’indice è stato superiore a quanto osservato in altre regioni italiane. La stessa situazione si osserva per la spesa in ricerca e sviluppo e per la percentuale di imprese che introducono innovazioni: il livello regionale è ancora lontano da quello delle regioni più avanzate ma la dinamica degli ultimi anni è stata positiva. Hanno sicuramente contribuito a questo risultato gli incentivi del piano nazionale Industria 4.0. Ma hanno giocato un ruolo significativo anche alcune componenti specifiche regionali. Se ne possono segnalare tre. Il primo è l’insieme degli interventi messi in atto nell’ambito della strategia di specializzazione intelligente della regione Marche, maggiormente orientati rispetto al passato a favorire la ricerca e l’innovazione. Il secondo è l’efficacia nell’implementazione degli interventi di informazione e sensibilizzazione previsti nel piano Industria 4.0: dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio ai Digital Innovation Hub delle associazioni di categoria. Infine, bisogna considerare che la crisi dell’ultimo decennio ha determinato, insieme ad una significativa contrazione del numero delle imprese e degli occupati, un processo di selezione che ha lasciato sul mercato le imprese più robuste e più adatte a competere. La soddisfazione per il dinamismo osservato negli ultimi anni non deve farci dimenticare che per molti indicatori, come quelli prima citati relativi alla ricerca e all’innovazione, il terreno da recuperare rispetto alle regioni più avanzate è ancora notevole. L’investimento nella ricerca e nell’innovazione è la strada obbligata poiché sarà sempre più difficile per le imprese regionali competere sui costi e sui prezzi. Su questo fronte i segnali non sono del tutto incoraggianti poiché il clima di incertezza scoraggia la propensione ad investire. Possiamo fare poco sugli scenari globali ma possiamo agire a scala regionale: favorendo una maggiore coerenza e condivisione delle strategie da seguire e un maggiore coraggio nelle scelte imprenditoriali.



*Docente di Economia dell’Università Politecnica delle Marche © RIPRODUZIONE RISERVATA