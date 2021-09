L’opportunità da cogliere della transizione ecologica

I diversi aspetti associati alla transizione ecologica sono finalmente diventati una priorità nei piani di policy e di investimento dei principali paesi industrializzati. Risultato degli effetti tangibili e sempre più catastrofici associati al riscaldamento globale e alla maggiore sensibilità per i temi ambientali da parte degli elettori e dei giovani in particolare. Al primo posto vi è il tema della transizione energetica, cioè della riduzione delle emissioni nei processi di produzione, distribuzione e utilizzo dell’energia. Altri temi, come quello dell’economia circolare, non sono meno rilevanti. Nel complesso essi prospettano cambiamenti epocali sia nelle attività di produzione e consumo di beni e servizi sia nella vita delle comunità e dei singoli. Questi cambiamenti determinano anche eccezionali opportunità per lo sviluppo di nuove tecnologie e la proposta di nuovi prodotti e servizi. Un contesto ideale per investitori e imprenditori che vogliono cimentarsi in nuove iniziative. Una recente inchiesta del settimanale The Economist evidenzia un vero e proprio boom di iniziative e di investimenti in questo ambito a livello globale. Per la sola transizione energetica gli investimenti nel 2020 sono stati stimati in più di 500 miliardi di dollari, oltre la metà dei quali destinata alle energie rinnovabili ma con una quota crescente per la mobilità elettrica. A determinare questo vero e proprio boom di investimenti non vi sono solo i grandi progetti pubblici e privati. La transizione ecologica sta determinando un’esplosione di nuove iniziative imprenditoriali in tutti gli ambiti. Se consideriamo il nostro paese, una quota crescente di start-up innovative ha come obiettivo lo sviluppo di tecnologie green. Anche nelle Marche le iniziative stimolate nelle università nell’ambito dei programmi di sviluppo imprenditoriale evidenziano da alcuni anni la prevalenza di iniziative green, indirizzate alla riduzione dei consumi energetici e, più in generale, alla salvaguardia dell’ambiente. In questo ambito i nostri giovani manifestano la stessa sensibilità per i temi ambientali che si riscontra in altri paesi. Se non difettiamo di creatività e spirito di iniziativa, l’anello nel quale come paese e come regione siamo ancora deboli è quello del sostegno alla crescita di queste iniziative, in particolare il sostegno finanziario. Il problema fondamentale è che questo sostegno non può essere nella forma dei tradizionali prestiti bancari o dei sussidi pubblici. Per la natura estremamente rischiosa di queste iniziative occorrono capitali di rischio specificamente dedicati a questo tipo di attività: il venture capital. Si tratta di fondi messi a disposizione da privati, istituzioni o imprese (il corporate venture capital) ma sempre gestiti da società con competenze specifiche nella selezione delle start-up e nell’accompagnamento allo sviluppo di quelle finanziate. Sapendo fin dall’inizio che su 100 società partecipate meno del 10% avranno successo. Questo tipo di operatori e di fondi esiste anche in Italia (concentrati in gran parte su Milano) ma con numeri che sono ancora largamente inferiori alle potenzialità del nostro paese. Non è tanto una questione di offerta di fondi, che in questo momento è abbondante, ma del fatto che quello del venture capital è un mercato molto complesso, che richiede una serie di condizioni ancora scarsamente soddisfatte nel nostro paese: imprenditori disposti a condividere la proprietà o anche a cedere la maggioranza al fine sostenere la crescita dell’impresa (cioè a fare gli imprenditori e non gli investitori); mercati finanziari, in particolare quelli di borsa, sufficientemente sviluppati per consentire agli investitori di uscire dopo qualche anno dai propri investimenti; imprese maggiormente predisposte alla crescita esterna e all’open innovation attraverso l’acquisizione di quote di partecipazione nelle start-up innovative. Da qualche anno vi sono segnali incoraggianti su tutti questi fronti. E qualcosa si muove anche nella nostra regione. Vi è da augurarsi che il rigoglio di iniziative imprenditoriali trainate dalla transizione ecologica acceleri questi processi: abbiamo ancora parecchio terreno da recuperare.

* Docente di Economia alla Politecnica delle Marche e coord. Fondazione Merloni

