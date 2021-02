Quell’incontro personale che trasforma le relazioni

Mentre, con l’incarico a Mario Draghi, si intravedono degli spiragli di luce nella delicata e complessa situazione del governo italiano, non possiamo non rimanere stupiti per quello che finora si è presentato come uno scenario allarmante e indecifrabile ai più. Intendiamoci, la politica ha sempre abbondato di formalismi e ritualità che nascondono indicibili conflittualità e malcelate volontà di rivalsa o persino di vendetta. Non ci stupiamo, quindi, di ciò che è accaduto in questi giorni nelle istituzioni, bensì a sorprendere e sconcertare è la tempistica: ci troviamo, infatti, nel bel mezzo di una pandemia e il piano nazionale per la vaccinazione di massa è drammaticamente paralizzato, con l’aggravante delle scadenze che incombono sull’Italia sotto forma di urgentissimi progetti richiesti dall’Ue per beneficiare del Recovery plan. Amareggia pensare che quella politica definita da San Paolo VI «la più alta forma di carità», rischi di offrire un grigio spettacolo di frammentazione ed egolatria, dopo che Papa Francesco ha più volte ammonito tutti ad anteporre il noi all’io, pena l’essere giudicati dalla storia inadeguati alle priorità imposte dall’attuale tragedia. La Chiesa richiama il valore unitario della comunità. Al contrario i politici di ogni appartenenza e schieramento spesso hanno dato triste prova di particolarismo e insensibilità al bene comune. Un’indifferenza alle sofferenze di intere fasce della popolazione, alle prese con una pandemia che è sanitaria, economica e sociale. Il cardinal Gualtiero Bassetti, al Consiglio permanente della Cei, ha efficacemente descritto le fratture individuali e collettive provocate dalle nuove povertà: «Se non s’interviene efficacemente sul sovraindebitamento di famiglie e imprese, cadute per la prima volta a causa della pandemia nella condizione di debitori insolventi, si amplificheranno le già drammatiche condizioni per il ricorso all’usura e l’accesso della criminalità organizzata nei tessuti economici e sociali». Una fotografia impressionante, suffragata da numeri inequivocabili. Per comprenderla pienamente occorre inquadrare correttamente il concetto di povertà. Nella “Evangelii Gaudium”, il Pontefice scrive: «Desidero una Chiesa povera per i poveri». E subito dopo aggiunge che «essi hanno molto da insegnarci ed è necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro». Una sottolineatura che appare profetica rispetto allo stato di generalizzato disagio economico prodotto dal Covid. La misericordia, infatti, è innanzitutto l’attuazione del Vangelo, per questo è inevitabilmente la manifestazione del Dna della Chiesa. Il desiderio di offrire misericordia dovrebbe spingere i cristiani e tutte le persone di buona volontà ad andare incontro ai poveri, agli afflitti, ai bisognosi. Così, proprio l’esercizio della misericordia diventa il criterio di verità della fedeltà al Vangelo, nella comunità primitiva come nella Chiesa di oggi. In questa chiave va interpretato anche il richiamo alla solidarietà e alla condivisione ribadito dal presidente della Cei al cospetto delle nuove povertà. Mai quanto in pandemia l’evangelizzazione della Chiesa «in uscita» cammina sulle gambe della carità e della fede, due dimensioni che devono sempre procedere di pari passo. L’annuncio del Vangelo ha sempre lo stesso cuore o, meglio, lo stesso obiettivo. Il percorso e gli strumenti cambiano nel tempo, ma il punto d’arrivo è sempre l’esperienza di un incontro personale con Gesù, che trasforma le relazioni con gli altri, con la società, con l’ambiente. Dalla patristica traiamo una millenaria lezione: carestie, pestilenze, catastrofi distruggono il tessuto morale e collettivo di una società quando non trovano risposte all’altezza nei rappresentanti pubblici. I Padri del deserto, che lasciavano il loro eremitaggio solo in caso di estrema urgenza, tornavano in città esclusivamente qualora la sentissero minacciata da gravi pericoli. Seguano il loro alto esempio quelli che non rendono onore alla loro missione. Non c’è autentica fraternità senza la sincera disponibilità al sacrificio personale da parte di coloro ai quali è delegata la rappresentanza e la salvaguardia degli interessi generali.

*Associzione Comunità Papa Giovanni Paolo XXIII

© RIPRODUZIONE RISERVATA