Cercare la via di pace e giustizia con coerenza e senza ipocrisie

Neanche i problemi di salute fermano l’opera instancabile di Papa Francesco a favore della pace nel mondo e in particolare nella “martoriata Ucraina”. Un Pontefice che promuove il dialogo in tutte le sue forme senza paura è diventato un faro per questa società così spietata: chissà che il suo grido di pace possa oltrepassare anche la durezza dei cuori della gente! Il Papa, col suo stile molto schietto, non ha omesso di affermare che l’attuale guerra vicina a casa nostra è causata da “interessi imperiali, non solo dell’impero russo, ma degli imperi di altre parti”. “Proprio dell’impero – ha osservato – è mettere al secondo posto le Nazioni”. Una rotta rovinosa che bisogna denunciare e interrompere dinanzi a una tragedia, come quella dell’Ucraina, che dura da ormai quindici mesi. La Chiesa cerca di valorizzare ciò che unisce anziché enfatizzare ciò che divide. Gesù insegna che dialogare con i vicini è prassi consueta a tutti, ma i suoi discepoli si riconoscono dalla parola rivolta ai lontani, addirittura ai nemici. Amare e aiutare chi ti vuole bene è semplice e scontato, amare chi ti guarda contrariato e pregiudizialmente risentito è segno di autentica Grazia. Il cardinale presidente della Cei, Matteo Zuppi, è stato in missione nel Paese ucraino intessendo una serie di colloqui, di incontri di lavoro, ma anche di preghiera, in veste di inviato del Papa. Un’azione appoggiata anche da Miguel Angel Moratinos, sottosegretario generale delle Nazioni Unite. Il porporato incaricato dal Pontefice si è immerso nel dramma della guerra parlando con autorità istituzionali e religiose, tra cui il presidente Volodymyr Zelensky, allo scopo di “raggiungere una giusta pace e sostenere gesti di umanità per allentare le tensioni”, come auspicato dalla Santa Sede alla vigilia della partenza per Kiev. “Dobbiamo imparare a dialogare”, ha detto il cardinale Zuppi, perché “la guerra divide, accentua le divisioni, le strumentalizza in tutti i conflitti. Non si riconosce più il mio fratello, questa è la guerra”. La pace, al contrario, richiede la forza della mitezza, la forza non violenta della verità e dell’amore. Allo schema di morte della guerra Francesco oppone l’incontro e la condivisione mettendo la logica della pace al posto di quella di Caino. “Questa – ha evidenziato recentemente il Papa – è una storia antica come l’umanità: con la pace si guadagna sempre, forse poco, ma si guadagna. Con la guerra si perde tutto, tutto, e i cosiddetti guadagni sono perdite”. L’uomo in tante occasioni, purtroppo, disperde energie e intelligenza in attività dannose e contrarie al rispetto e al bene tra gli individui. La violenza è sempre un oltraggio alla dignità umana, mentre costruire la pace è anche dire di no alla vendetta, riconoscere i propri torti, accettare le scuse senza cercarle, e infine aprirsi al perdono. L’atteggiamento di chi ripaga il sopruso e la brutalità con la stessa moneta è il segno evidente della clamorosa sconfitta di un uomo impaurito e sospettoso che si sente costantemente minacciato dai suoi simili. È ora che il mondo si ribelli pacificamente, ma con convinzione, dinanzi all’idolatria della forza e delle armi, a tutti i livelli, e alle potenti lobby economiche che gestiscono tali processi. Siamo convinti che, nonostante le difficoltà, la serena armonia tra le genti non sia un sogno irrealizzabile ma una concreta prospettiva quando c’è una reale volontà di sforzarsi nel costruire relazioni positive con gli altri. Questo è possibile solo se il cuore dell’uomo riesce a sostituire i sentimenti di odio con l’amore, la diffidenza con la comprensione e l’indifferenza con la solidarietà. È necessario far prevalere il valore della concordia sui principi che stanno alla base del potere al fine di costruire un mondo senza blocchi dove il negoziato abbia sempre l’ultima parola tralasciando tutto ciò che genera attrito e inimicizia. Per i credenti favorire il dialogo, nei piccoli e grandi contesti in cui è chiamato a operare, è un’opportunità di incontro reale col Signore compromettendosi, ossia cercando sempre la via della pace e della giustizia, schierandosi dalla parte del bene, con coerenza e senza nascondersi dietro ipocrisie.



