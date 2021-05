Quel senso di appartenenza che aumenta la responsabilità

Uscire, annunciare, abitare, educare, per dare alla Chiesa «un volto di mamma che tiene per mano, accompagna, accarezza». È l’auspicio ribadito nella 74esima Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana seguendo le indicazioni date da Papa Francesco nel suo storico discorso al Convegno ecclesiale di Firenze nel 2015. L’incontro dei vescovi italiani, che si è appena concluso a Roma sotto la guida del cardinale presidente Gualtiero Bassetti, ha sviluppato il tema: «Annunciare il Vangelo in un tempo di rinascita – Per avviare un cammino sinodale». L’intento è quello di costruire un percorso di comunione che parta dal basso mettendo al centro il popolo di Dio. Una sinodalità, quindi, intesa come stile permanente della Chiesa che è impegnata a focalizzare l’attenzione sulla vita spirituale, la Parola e il suo annuncio fino agli estremi confini della Terra. È stato rilevato come, in una società che può dirsi “scristianizzata”, emerga tuttavia anche una domanda di Dio, non sopita ma desiderosa di essere colta. L’Assemblea Cei, tra l’altro, ha esaminato il dibattito sul ddl Zan, per il quale è stata ribadita la necessità di un confronto sincero e sereno ma, al contempo, il rispetto della coscienza di tutti. È stato rivolto uno sguardo alle sfide del Paese, provato dall’emergenza sanitaria e alle sue ricadute sul tessuto sociale ed economico. Il cardinal Bassetti ha chiamato per nome alcuni dei problemi di fondo che affliggono la gente: «la solitudine, l’educazione dei figli, le difficoltà di chi non arriva a fine mese per la mancanza di lavoro, l’immaturità affettiva che porta le famiglie a disgregarsi». Tra tali argomenti è stata trattata la questione della denatalità che, secondo il presidente della Cei, è «il sintomo di una paura». La paura, cioè, del futuro che c’è tra le persone: «Essa toglie la speranza nella vita e nella vita nascente - ha ribadito l’arcivescovo di Perugia -. Garantire alla gente i propri diritti vuol dire aiutarli ad essere più sereni nel programmare il loro futuro». Dinanzi a bisogni nuovi o necessità presenti in modalità inedite tra i poveri e i cosiddetti “nuovi poveri”, continua ad essere indispensabile la “prossimità concreta” a sostegno di nuclei familiari, imprese e giovani. Ancora una volta, in questo tempo di pandemia i malati, gli anziani e tutti gli indigenti, individui che quasi chiedono scusa di esistere, persone senza voce, senza potere, considerate spesso degli “scarti”, mettono in luce tutte le nostre contraddizioni. Mentre aumenta il numero delle persone sole, senza futuro e lavoro, è necessario rafforzare il senso di appartenenza a una comunità, a un’unica famiglia umana. Nell’attuale società è fondamentale che ciascuno torni a sentirsi responsabile del benessere degli altri, siano essi vicini o lontani. Iniziamo ad ascoltare il grido degli ultimi, che sono, in realtà, i soggetti attivi e creativi di storia, remando insieme, e non più divisi, sulla barca di Cristo e dell’umanità! Amare Gesù, particolarmente nei più abbandonati, è la prima missione della comunità ecclesiale. Le difficoltà si affrontano con la solidarietà e la condivisione, assieme all’ascolto e all’accoglienza, avendo chiaro che il principio cardine è sempre la dignità della persona. Il mondo continua ad aver bisogno della voce libera e chiara della Chiesa che, costantemente, aiuta la società laica a non smarrire sé stessa e a non perdere di vista la bellezza e la profondità del messaggio cristiano. L’intera comunità di credenti in Cristo, come ribadito più volte da Papa Francesco, è anche un “ospedale da campo” dove si manifesta la necessità di riscaldare il cuore dei fedeli con la misericordia. Di certo il Figlio di Dio, che ha amato sino alla fine donandosi come vittima di espiazione anche per i propri nemici, ha vinto l’ingiustizia e la menzogna offrendosi all’umanità come modello di vita, insegnando che il male e l’odio si possono vincere semplicemente con un amore più grande. Soltanto nella consapevolezza di essere un popolo che si sacrifica e cammina insieme, mantenendo il passo del più povero, questo mondo ferito potrà finalmente ritrovare fiducia e speranza.

