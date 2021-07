Un pensiero e una preghiera per le vittime del Mediterraneo

Un pensiero speciale e un invito a pregare, durante la Messa di oggi, per quanti hanno perso la vita nella traversata del Mar Mediterraneo. L’iniziativa, rivolta a tutte le comunità ecclesiali, è dei vescovi italiani che hanno diffuso un testo, da leggersi durante la preghiera dei fedeli, nel quale si chiede a Dio consolazione e conforto per i migranti. “Lo Spirito Santo - recita la supplica - aleggi sulle acque, affinché siano fonte di vita e non luogo di sepoltura, e illumini le menti dei governanti perché, mediante leggi giuste e solidali, il Mare Nostrum, per intercessione di san Benedetto, patrono d’Europa, sia ponte tra le sponde della terra, oceano di pace, arco di fratellanza di popoli e culture”. La richiesta di intercessione a San Benedetto non giunge a caso. L’11 luglio, infatti, è proprio la festa dell’abate di Norcia, vissuto nel 500 e patriarca dei monaci occidentali. Sarebbe bene non dimenticare la lezione di questo santo che - unendo azione e contemplazione, carità e preghiera - tra le macerie materiali e spirituali del suo tempo pose il desiderio di Dio alla base della ricostruzione della civiltà in disfacimento. L’azione profetica di san Benedetto è ancora necessaria affinché l’uomo odierno sia libero e semplice, accogliente e disponibile, librandosi dai tanti gioghi che lo tengono oppresso, dalle nuove forme di schiavitù. Il messaggio della sua regola “ora et labora” era volta alla costruzione di un modello sociale non affogato dalla sola espansione economica, ma da un equilibrio interiore di libertà e di pace. Il mondo attuale è ancora dinanzi al terribile bivio tra la Verità che libera e l’indifferenza mortale. In base ai dati dell’Organizzazione mondiale per le migrazioni, nei primi cinque mesi del 2021 sono morti nel Mediterraneo centrale una media di quattro individui al giorno: 632 persone (+200% rispetto allo scorso anno), di cui 173 accertate e 459 disperse. Più volte Papa Francesco, nell’ultimo mese, ha esortato tutti a guardare con lucidità alle tragedie che continuano a verificarsi lungo le varie rotte marittime e terrestri. “Il Mediterraneo - ha affermato - è diventato il cimitero più grande dell’Europa”. E ha aggiunto: “Apriamo il nostro cuore ai rifugiati; facciamo nostre le loro tristezze e le loro gioie; impariamo dalla loro coraggiosa resilienza!”. Il Pontefice ha costantemente ribadito che occorre un drastico cambiamento di mentalità: non considerare il prossimo come una minaccia alla nostra agiatezza e al nostro stile di vita, ma come qualcuno che, con la sua esperienza di vita e i suoi valori, possa donare molto e contribuire alla ricchezza e alla crescita della nostra collettività. Intanto, venerdì scorso è attraccata nel porto siracusano di Augusta la nave Ocean Viking con a bordo 572 migranti salvati in sei differenti operazioni di soccorso nel Mediterraneo centrale, tra cui molte donne e minori. Di nuovo un esempio dello straordinario apporto dato dagli italiani, negli ultimi anni, all’accoglienza di questi popoli. Persone che fuggono dalla guerra e dalla fame o che sono costrette a lasciare le loro terre a causa di discriminazioni, persecuzioni, povertà e degrado ambientale. Se è vero che siamo un’unica famiglia umana, la difficoltà del nostro fratello e della nostra sorella, anche se lontani da noi, come minino dovrebbe interpellarci. Un conto è chiacchierare o ragionare sul fenomeno, altra cosa, invece, è unirsi sul serio per affrontare i problemi gravi e urgenti dando le risposte di cui i poveri hanno bisogno. Come più volte ribadito, un modo per impedire altre assurde morti è che vengano istituiti corridoi umanitari sistematici e continuativi. È fondamentale che l’Unione europea, l’Onu e i diversi governi cooperino intensamente per lottare, con ogni mezzo, contro i trafficanti di esseri umani, bloccare alla partenza chi non ha i requisiti per ottenere asilo, ma soprattutto soccorrere quanti stanno annegando. L’auspicio è che i cristiani e tutte le persone di buona volontà sentano forte il desiderio di cercare la giustizia e soccorrere l’oppresso divenendo, sull’esempio del Santo patrono d’Europa, messaggeri di pace e maestri di civiltà.

*Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

