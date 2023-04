Il tempo della Misericordia per ritrovare la comunità

Nella prima domenica dopo Pasqua, chiamata “Domenica in albis”, la Chiesa celebra la festa della Divina Misericordia, istituita ufficialmente da San Giovanni Paolo II nel 1992. La nozione di misericordia fa parte della tradizione cristiana, come dimostra l’eredità spirituale di santa Faustina Kowalska, una donna con una grande passione e amore per Gesù eucaristia. Suor Faustina, nei suoi quaderni, riporta la visione di Gesù che nel 1931 a Plock (in Polonia) le dice: «Io desidero che vi sia una festa della Misericordia. Voglio che l’immagine, che dipingerai con il pennello, venga solennemente benedetta nella prima domenica dopo Pasqua; questa domenica deve essere la festa della Misericordia». Papa Francesco nella bolla Misericordiae Vultus definisce la misericordia “l’architrave della Chiesa”, il cuore amorevole di Dio verso l’umanità. Non è solo un atteggiamento pastorale ma è la sostanza stessa del Vangelo di Gesù, è l’attuazione della Scrittura. Nell’anno giubilare il Pontefice ha istituito i Missionari della Misericordia, presbiteri con «l’autorità di perdonare anche i peccati che sono riservati alla Sede Apostolica». Il Papa ha invitato questi sacerdoti a essere come il Padre misericordioso e il Buon Pastore, che non frappone ostacoli, “dogane”, nell’accogliere il “figliol prodigo” ma abbraccia la persona ferita che talvolta vive nella vergogna. Ognuno può rialzarsi come testimonia la Pasqua che è rinascita, vita nuova in Cristo. La luce della Resurrezione diventa esperienza di ogni uomo: l’espiazione, le tenebre, il sepolcro, il peccato non hanno l’ultima parola! Non possiamo rassegnarci all’affievolirsi, nella società contemporanea, del messaggio di misericordia divina che invece pervade tutto l’Antico e il Nuovo Testamento. Già sant’Agostino invitava i suoi sacerdoti a seminare misericordia nel territorio della sua diocesi. Agli errori siamo chiamati ad opporci con questo spirito di carità e alla severità va preferita la medicina della misericordia. È proprio il tempo di iniziare a diffondere e operare realmente secondo il Vangelo della “pietas”, vissuto e comunicato. Da qui deriva l’abbandono nel senso di affidamento senza riserve alla divina Provvidenza, ossia la certezza della misericordia del Signore; la capacità di “mettersi nei panni” dell’uomo del nostro tempo. Il prossimo diviene in tal senso un vero e proprio luogo teologico per eccellenza: “lì c’è Dio!”. La misericordia è la manifestazione del Dna della Chiesa che, come scritto nell’enciclica Evangelii Gaudium, “vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Padre e la sua forza diffusiva”. Al contrario la società globalizzata e sempre connessa rischia di calpestare la “pietas” e di non fermarsi neppure davanti alla malattia e alla morte. Senza pietà una società smette di essere comunità e diventa giungla nella quale “homo homini lupus”. Ai nostri giorni alcune persone hanno scelto, nell’era delle grandi scienze e intelligenze, di sostituire Dio, Creatore e Padre, con degli idoli. La misericordia è accoglienza nei confronti del prossimo. Don Oreste Benzi, definito da Benedetto XVI “infaticabile apostolo della carità”, affermava che bisognava far sentire ogni persona importante, unica e irripetibile. In questo il sacerdote riminese era anche apostolo della misericordia amando il prossimo straziato e distinguendo in modo netto il peccato dal peccatore perché, come amava ripetere, “l’uomo non è mai il suo errore”. La speranza è che questa Pasqua riesca ad abbattere il muro dell’indifferenza e sia occasione per i nostri governanti, in una fase confusa come quella attuale, di tornare ad occuparsi dei reali bisogni e delle urgenze della società, mettendosi al fianco degli “ultimi” e perseguendo la via della giustizia. Nonostante il peso della sofferenza sia a volte apparentemente insopportabile la fede in Cristo risorto riempie il nostro essere e non ci abbandona mai. Solo così e ripetendo la preghiera semplice e intensa di Santa Faustina, “Gesù confido in te”, il mondo potrà sperare in un reale cambiamento per la pace e l’armonia degli individui e dei popoli.



*Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII