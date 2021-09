Il grido della terra: la crisi può diventare opportunità

In questo mese, oltre due miliardi di cristiani nel mondo, circa il 25% della popolazione del pianeta, sono invitati a unirsi con rinnovato fervore per pregare e prendersi cura del creato. Ha preso il via, infatti, dal primo settembre il Tempo del creato, celebrazione annuale di riflessione e azione per proteggere la nostra casa comune. L’evento, che quest’anno ha come tema “Una casa per tutti? Rinnovare l’Oikos di Dio”, si conclude il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi, patrono dell’ecologia amato da molte confessioni cristiane. È interessante notare come oikos, dal greco “casa”, sta anche per “famiglia”, ed è sia la radice della parola oikoumene, o ecumenico, sia di ecologia (oikologia) che descrive le relazioni tra animali, piante, minerali ed organismi. L’idea di realizzare tale appuntamento, partita dall’intuizione del Patriarca ecumenico Dimitrios I nel 1989, è stata accolta da altre chiese cristiane europee nel 2001 e da Papa Francesco per la Chiesa cattolica nel 2015. E così cattolici, anglicani, luterani, evangelici e altri membri della famiglia cristiana, ma anche i rappresentanti di altre religioni, personalità politiche, ambientalisti, scienziati, intellettuali e ogni uomo di buona volontà, si ritrovano a discernere il modo migliore per salvaguardare le condizioni di vita e per rimodellare i sistemi politici e sociali verso economie giuste e sostenibili, che rispettino i limiti ecologici vivificanti della nostra casa comune. Non siamo nemmeno troppo lontani dalla 26esima Conferenza dell’Onu sui cambiamenti climatici che vedrà riuniti nella città di Glasgow, in Scozia, dal 1° al 12 novembre 2021, i maggiori leader mondiali. Considerando la gravità dei cambiamenti climatici che stanno interessando la Terra, come rilevato dall’ultimo rapporto sul clima delle Nazioni Unite, siamo dinanzi a scelte drastiche e fondamentali da mettere in atto: l’umanità sta esaurendo il tempo disponibile per evitare le peggiori conseguenze della crisi ecologica in atto. Negli ultimi giorni il Pontefice ha affrontato in diversi momenti l’argomento e ha affermato che «il grido della terra e il grido dei poveri stanno diventando sempre più gravi e allarmanti» esortando tutti i cattolici a intraprendere «un’azione decisiva e urgente per trasformare questa crisi in un’opportunità» e a orientarsi «verso stili di vita più semplici e rispettosi dell’ambiente». Il Papa chiede a ogni persona (in particolare ha espresso chiaramente che gli adulti devono prendere esempio dai giovani!) di mettersi in discussione: responsabilità, rispetto e sobrietà sono le parole d’ordine per questa sfida cruciale per la nostra e le future generazioni. Gli stessi vescovi italiani, nel messaggio preparato in occasione della 16ª Giornata nazionale per la Custodia del creato, hanno auspicato «una transizione che trasformi in profondità la nostra forma di vita». Custodire il creato vuol dire anche vivere personalmente la responsabilità di rendere sempre più bella la creazione attraverso la gratuità e il servizio nei confronti di ogni individuo. Il mondo è un dono di Dio che bisogna salvare dalla deleteria logica dell’“usa e getta”, ed è fatto per essere difeso e al contempo migliorato dall’intelligenza umana senza trascurare i delicati equilibri che connettono ogni creatura al pianeta. Impariamo ad amare ciò che è intorno a noi come un grande mistero del quale non siamo i padroni assoluti, ma amministratori e responsabili per il bene di tutti. Attraverso la relazione col Padre Celeste la persona riesce a ritrovare la sua collocazione nell’universo e a dare un senso più profondo alla propria esistenza. In tal modo il Tempo del creato fornisce il giusto impulso per affrontare tematiche sociali di ampio respiro, riflettendo sull’importanza di ritrovare le radici della solidarietà partendo da Dio. Offre anche la possibilità di chiedere perdono per coloro che soffrono a causa dei danni ambientali generati da egoismo e abbandono. Rituffarsi nella quotidianità con questa consapevolezza può aiutarci a compiere gesti di puro altruismo nei confronti del prossimo e del creato vincendo sfiducia, indifferenza e paura, per un amore più grande.

*Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

