La festa dell’Assunzione di Maria e quel messaggio per ogni donna

Nel contesto estivo e vacanziero di questi giorni è più che mai opportuno ricordare che il 15 di agosto è un’importante solennità per tutto il popolo cristiano: l’Assunzione della Beata Vergine Maria. Tale ricorrenza richiama i fedeli alla bellezza del rapporto con il Signore e Sua Madre; nel suo significato più profondo mostra l’apice del percorso di una giovane ragazza di Nazareth che con il suo grande “sì” ha contribuito a cambiare la storia dell’umanità. «La festa dell’Assunzione di Maria - per utilizzare le parole di Papa Francesco - ci rivela la sublime dignità che Dio ha conferito all’uomo». Nelle Scritture la Vergine, autentica maestra e madre di comunione, parla poche volte, sempre per esprimere totale adesione alla volontà divina. Pensare all’Assunzione è come riflettere sul mistero della vita eterna, un’esistenza che non finisce ma si trasforma e diventa senza tempo nella misura in cui amiamo il Cielo e i fratelli superando le inevitabili difficoltà di ogni giorno. La Madonna è testimone attendibile del fatto che si possa raggiungere la pienezza attraverso l’incontro col Creatore. Infatti, lei è salita in cielo anima e corpo in conformità al Figlio suo che ha vinto la morte, permettendo di prefigurare e anticipare la nostra resurrezione che avverrà alla fine dei tempi. Maria è un modello di santità, una presenza pura, raggiante, luminosa come quando nel Vangelo la vediamo raggiungere con letizia e sollecitudine la cugina Elisabetta. Proprio per questo l’Assunzione è una festa di gioia e anche una “palestra”, una scuola capace di insegnare all’uomo il rispetto nei confronti di ogni vita, dal concepimento fino alla sua conclusione naturale. La Vergine è una mamma speciale, forte e umile allo stesso tempo, capace di amare, proteggere, consigliare, un esempio per tutte le persone chiamate a donarsi ai propri simili. Il sommo poeta Dante Alighieri, nell’ultimo canto del Paradiso, le innalza la famosa preghiera che inizia presentando simbolicamente due antitesi: “Vergine Madre, figlia del tuo figlio”. In Maria è riassunta infatti l’intera dimensione umana: è vergine e, allo stesso tempo, madre; è madre e, al contempo, figlia del suo stesso Figlio, opera prodigiosa del suo stesso Creatore. La giovane di Nazareth è la via breve per raggiungere Gesù, fino a poter dire, come San Paolo: «Per me vivere è Cristo». È via breve anche perché ai piedi della croce Gesù, rivolto a Maria, proferisce, indicando Giovanni: «Ecco il tuo Figlio» e rivolto a Giovanni, indicando Maria: «Ecco la tua Madre». Il servo di Dio don Oreste Benzi era solito ripetere che «ogni donna è una Madonna», e ciò per la nobiltà intrinseca alla natura femminile la cui misura è data dalla sua grande dignità e integrità. Essa testimonia la fonte della vita in quanto custode della maternità. Anche le nubili, come le consacrate, ne sono dotate e, con il loro genio femminile, sono generative di una stupenda capacità di accogliere e proteggere con dolcezza e amabilità. Dio ha offerto all’altra metà del cielo un particolare potere, una speciale benedizione contro il male, per la difesa delle sue creature: come la Donna dell’Apocalisse che si affretta a nascondere il figlio dal Drago e viene protetta dal Signore. La maternità – e anche la paternità – sono un meraviglioso dono perché si esplicano in un amore che rigenera continuamente l’amore. Concretamente i cristiani hanno l’imprescindibile dovere di difendere i valori fondanti della convivenza civile perché i diritti di tutti gli esseri umani, soprattutto dei più deboli e abbandonati, non vengano mai oscurati. Dinanzi alle situazioni già preoccupanti e aggravate dalla pandemia che ancora ci attanaglia, abbiamo veramente bisogno di orientare lo sguardo verso la Madonna rivolgendoci a lei, così come ha fatto il Pontefice nel mese mariano: «Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza a un’unica grande famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti unisce perché con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza della fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare».

