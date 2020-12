Le 10 parole chiave di Google per rileggere il maledetto 2020

L’annus horribilis 2020 riassunto attraverso le parole che più abbiamo cercato su Google, ormai sono anni che a Google chiediamo di tutto e quest’anno più che mai. Sorpresa, si fa per dire: la classifica assoluta è dominata da Coronavirus. Seguono nell’ordine: Elezioni Usa, Classroom (servizio Google per studenti e docenti) Weschool (piattaforma per studenti e docenti: è la didattica a distanza, bellezza), Nuovo Dpcm (troppi ce n’è stati, e la stagione del Dpcm non è mica finita), Diego Armando Maradona, Kobe Bryant, Meet (lo smart working), Contagi e a chiudere Protezione Civile. Fra i Personaggi (viventi) prevale Alex Zanardi (auguri) su Silvia Romano, Donald Trump, Joe Biden, Conte, Kim Jong-un, Boris Johnson, Kamala Harris, Rula Jebreal, Elon Musk. Avvertire Trump che almeno su Google Italia ha battuto Biden. Magari il malumore gli passa. Magari no. Consolare Morgan e Bugo. Si son dannati tanto a Sanremo fra «Le brutte intenzioni e la maleducazione» e la fuga dal palco e «dietro le quinte si sono menati» o forse no, a quel che ricordo non s’è mai capito. Hanno messo in piedi tutta ‘sta gazzarra, e manco la soddisfazione di entrare nella sottoclassifica. Pure Jebreal, col monologo sempre sanremese sulla violenza alle donne, li ha oscurati. Ritentate, concedete il bis, ci avete comunque fatto divertire. Altra assenza di rilievo, quella dell’indianino astrologo prodigioso Abhigya Anand. Visse il suo momento di gloria e di Cerca su Google quando uscì la notizia che aveva previsto la pandemia. Ci prese gusto, dichiarò che il virus sarebbe scomparso il 2 settembre (per lasciar posto, in dicembre, a sciagura ancor peggiore). Facebook l’ha bannato e noi gli inviamo sintetico messaggio dal profondo del cuore: «Kitemmuorto». Salto le classifiche dei Deceduti e degli Eventi, scorretele da soli se vi interessano. Segnalo la quarta posizione, nella classifica Cosa Significa, del termine Congiunti. Siate sinceri: sapreste dire, senza scomodare di nuovo Google, chi si può definire congiunto secondo il burocratese versione Dpcm? Io no. Eppure mi sono applicato, ho digitato la paroletta misterica più volte. Non mi entra in testa. Per la cronaca, il termine di cui più abbiamo cercato online il significato è Pandemia. In quinta posizione, Urbi et Orbi: rinascita del sentimento religioso o ritorno in auge del latino? Molto interessanti le classifiche sul Fai da Te. Due classifiche. Per la Casa e Per la Persona. La classifica casalinga l’ha vista il Pollaio. Giuro. Italiani popolo di campagnoli? O si può allestire un pollaio sul balcone di un appartamento cittadino? Chiudo il pezzo e chiedo a Google, il pollaio mi intriga. Nella classifica Per la Persona non sorprendono le tante richieste di informazioni su Ceretta, Taglio e Tinta dei Capelli. Ma la Maschera per Capelli (seconda posizione dietro alla trionfante Amuchina fatta in casa), la Maschera per Capelli, ripeto, che roba è? Nella mia abissale ignoranza tricologica, non ne sospettavo l’esistenza. Magari me la faccio. Ma anche no. E guai al barbiere se me la propone: finisce a mani in faccia, garantito. La classifica del Come Fare è prevalentemente mangereccia. In testa, il Pane in Casa, al terzo posto il Lievito di Birra, al quarto la Pizza, al sesto il Lievito Madre, al decimo gli Gnocchi. Buon appetito e digerite senza emettere suoni riprovevoli, grazie. Infine, la mia classifica preferita. Quella dei Perché. Perché Votare Sì al Referendum (prima posizione)? Perché Votare No al Eeferendum (quarta, e infatti hanno prevalso i sì)? Ma soprattutto, in terza piazza: Perché le Scope Stanno in Piedi? Cosa ha originato tale curiosità? Una beffa internettiana. Il burlone di turno ha messo in giro la voce, subito rilanciata dai social come sempre accade, che il 10 febbraio 2020 e solo il 10 febbraio, le scope di tutto il mondo sarebbero state ritte causa allineamento dei pianeti destinato a ripetersi fra 3500 anni. Il burlone ha attribuito la sconcertante rivelazione alla Nasa. Che ha smentito: smentita di poco effetto, peraltro. Fate la prova. Oggi. Piazzate una scopa dalle setole non danneggiate, al centro della stanza. Non cadrà. Le scope hanno il baricentro basso, perciò stanno in piedi. Ogni giorno.

*Opinionista e critico cinematografico

