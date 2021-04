Dalla transizione ecologica c’è lo sviluppo delle Marche

Pochi giorni fa il Consorzio Vanvitelli ha dichiarato la contrarietà all’area protetta nella costa del Conero dicendo che avrebbe impedito l’accesso ai natanti e che non ci sono specie di pregio e quindi non c’è niente da proteggere. Sono dichiarazioni gravi, perché le false notizie avvelenano il dibattito, invece che ispirarlo. In tutte le aree protette i natanti hanno accesso alle aree B e C e sono moltissime le specie e gli habitat da proteggere nel Conero. Sono habitat parte della Rete Natura 2000 dell’Unione Europea che impongono la protezione di quanti ambienti, a partire dalle foreste algali, uno degli habitat più ricchi si biodiversità, che crescono rigogliose tra il Passetto e le Due Sorelle. Queste dichiarazioni negano i dati della ricerca, certificati da CNR e Università Politecnica delle Marche. Siamo l’Italia dei campanili ed è giusto e sano confrontarsi, ma nel rispetto della verità. Spetta poi alla politica trovare una sintesi. Il dibattito che si è acceso intorno alla costituzione dell’area marina protetta del Conero è sempre più interessante perché testimonia l’esistenza di un confronto vero, sofferto ma importante tra posizioni molto diverse. Vuol dire parlare di ambiente e di sviluppo sostenibile, e questo ci permette di riflettere sul ruolo della Politica nelle scelte per il nostro futuro. La transizione ecologica non è un processo reversibile ma richiede scelte immediate e coerenti. I politici devono quindi indicare la strada da intraprendere per il bene della comunità che rappresentano. In questo caso l’esito del dibattito in corso è oggi incerto più che mai. La visione di un vetero-ambientalismo di resistenza, del no sempre e comunque, non solo è sbagliata, ma è stata superata dalla nuova politica dalla Unione Europea e del nostro Governo. Ma anche la visione del “faccio quello che mi pare” all’insegna del “liberi tutti” è sbagliato. Oggi lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica sono l’unica prospettiva di sviluppo e i grandi gruppi industriali lo hanno capito e si stanno adeguando molto rapidamente. Certamente ci sono rischi di Green washing, ovvero di spacciare cose non pienamente sostenibili per politiche verdi, ma sappiamo che le bugie hanno le gambe corte e nel tempo queste scelte non pagano. Si tratta quindi di capire quale evoluzione avrà la classe politica nella Regione Marche. Chi tra i politici di qualunque partito capirà che ambiente e sviluppo sono alleati e non antagonisti dello sviluppo economico e dell’occupazione avrà la responsabilità di fare scelte coraggiose e indirizzare la comunità nella giusta direzione. Per quanto riguarda il nostro mare, la protezione serve proprio a garantire un turismo blu di qualità. Una volta che i nostri amministratori avranno capito che la protezione dell’ambiente è necessaria a mantenere questa regione uno scrigno di bellezza paesaggistica, modello toscana, per intenderci, allora poi possiamo interrogarci sia la forma migliore per farlo. Come avuto modo di scrivere sulle colonne di questo giornale, l’area marina protetta è una soluzione incentivata e sostenuta economicamente dal ministero. Ma non è l’unico modo di proteggere l’ambiente, può essere benissimo istituita una zona speciale di conservazione o una zona di tutela biologica, ma per farlo dobbiamo fare le cose seriamente e unire alle proposte di protezione dei piani di gestione e stanziare le risorse necessarie per renderle effettive, come ci richiede la normativa europea. Non basta disegnare una mappa sulla carta e lasciare le cose come stanno, magari strizzando l’occhio a chi l’ambiente lo viola come ripetutamente riportato dalla cronaca. Non si possono prendere in giro i cittadini. Forse, se riconduciamo il dibattito politico alle scelte strategiche, evitando le fake news, potremo vedere se esiste una divergenza tra chi non crede per nulla nell’ambiente, chi basa le sue scelte sulle piccole lobby di interessi privati, e chi vuole sviluppare politiche di sviluppo per il bene comune. È necessario aprire questa riflessione pubblicamente, in modo corretto e non superficiale, perché i cittadini, gli elettori di domani, capiscano e possano decidere il loro futuro. Non esiste sviluppo sostenibile, né dal punto di vista economico, né sociale o occupazionale se continuiamo a devastare l’ambiente. La politica, tutta, prima o poi lo capirà e potremo vedere sfide alte, verso proposte innovative, moderne e sostenibili.

*Docente all’Università Politecnica delle Marche e presidente della Stazione zoologica-Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine

