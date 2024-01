Le biotecnologie, un futuro che è in mano ai giovani

Nell’ultimo ventennio lo sviluppo delle biotecnologie ha permesso il raggiungimento di traguardi inimmaginabili fino a qualche anno fa, fornendo risposte a molteplici esigenze sempre più urgenti della società moderna a livello di salute pubblica, agricoltura, alimentazione, tutela dell'ambiente, processi industriali e sviluppo sostenibile. Tutti ricordiamo il ruolo fondamentale che recentemente hanno avuto le biotecnologie nel combattere il Covid, dal sequenziamento del genoma virale, allo sviluppo dei nuovi vaccini e dei kit diagnostici molecolari. Eppure era solo il 1982 quando fu approvato il primo farmaco biotech, l'insulina umana prodotta da batteri coltivati per il trattamento del diabete: oggi circa il 50% di tutti i nuovi farmaci sono biotech, una proporzione che secondo l’Ocse crescerà fino all’80% entro il 2030. Oltre 350 milioni di pazienti hanno già beneficiato degli effetti delle nuove terapie, con un cambio epocale nell'approccio alla cura delle malattie e l'affermarsi della medicina personalizzata, con farmaci sempre più precisi e rivolti a sottogruppi selezionati di pazienti fino ad arrivare a quelli preparati ad hoc per il singolo individuo. L'avvento delle biotecnologie in ambito sanitario non solo consente di individuare in modo sempre più rapido e tempestivo la comparsa e l’evoluzione delle malattie, ma ha anche riflessi economici importanti per il sistema pubblico, grazie all'ottimizzazione delle terapie e la razionalizzazione dei costi sanitari. Le biotecnologie si stanno sviluppando molto anche in ambito agricolo dove l’obiettivo è quello di riuscire a produrre sempre di più per soddisfare i bisogni di una popolazione in continua crescita ma senza aumentare le superfici coltivate, rendere più resistenti le varietà vegetali preservando la biodiversità, ridurre i consumi di acqua, di antiparassitari e gli effetti delle avversità ambientali. Le biotecnologie assumono un ruolo sempre più importante nell'innovazione per la nutrizione e la sicurezza alimentare, nello sviluppo e nel controllo dei cosiddetti novel food, dei composti nutraceutici e degli alimenti funzionali. Moltissime anche le biotecnologie industriali grazie alle quali è oggi possibile avere prodotti ad alto valore aggiunto, spesso biodegradabili, con una maggiore efficienza in termini di costi e sostenibilità ambientale e con soluzioni che producono meno rifiuti e un minor consumo di risorse naturali, acqua e fonti fossili. Solo per citare alcuni esempi, l’uso di enzimi nei detersivi ha permesso di abbassare la temperatura e le tempistiche di utilizzo delle lavatrici, mentre nel settore tessile hanno sostituito la pietra pomice per realizzare in maniera più veloce e controllata l’effetto invecchiamento dei jeans e hanno consentito di eliminare trattamenti altamente inquinanti nella colorazione dei tessuti e nella concia delle pelli. Sempre in termini di riduzione dell’impatto ambientale, le biotecnologie sono oggi utilizzate per lo sbiancamento della carta, uno dei processi più inquinanti delle cartiere, ed un recente studio ha dimostrato la possibilità di produrre cemento biogenico con calcare ricavato dalle alghe come una delle migliori soluzioni per limitare le future emissioni di gas serra dell’intera industria del cemento e del calcestruzzo. Le biotecnologie giocano un ruolo fondamentale anche nella produzione delle bioplastiche e dei biocarburanti, sono applicate nella bonifica e nel risanamento di siti inquinati, e nell’ottenimento di nuove risorse di valore a partire dai rifiuti (da quelli elettronici agli scarti alimentari), favorendo così il passaggio dell’economia lineare verso quella circolare.

Le biotecnologie blu, infine, attraverso l’esplorazione della biodiversità marina, rappresentano un altro esempio di opportunità e prospettiva di sviluppo, non solo per le nuove tecnologie messe a punto per la produzione di biomassa e cibo, ma anche per la possibilità di utilizzare gli organismi marini come fonte di composti bioattivi, nutrizionali, cosmetici e farmaci. Il mercato biotech europeo triplicherà da qui al 2028 anche grazie all’impulso di alcuni trend di forte impatto, tra cui la possibilità di utilizzare sempre di più le innovazioni biotecnologiche per contrastare i cambiamenti climatici, il degrado ambientale e la scarsità delle risorse naturali. Di fronte a un mondo del lavoro che evolve rapidamente, continuerà a crescere la richiesta di laureati con competenze biotecnologiche. Trasferire ai giovani la consapevolezza di tali opportunità di sbocco professionale è il primo passo per invogliarli a intraprendere questo percorso di studi e aumentare il numero di laureati in discipline STEM (Scienze, Tecnologie, Ingegneria, Matematica) che in Italia è ancora tra i più bassi in Europa. Ma c’è qualcos’altro che dobbiamo cambiare perché a fronte delle numerose eccellenze scientifiche del nostro paese che posizionano i ricercatori italiani ai primi posti in termini di pubblicazioni sulle biotecnologie, siamo generalmente indietro nell’utilizzo pratico di queste innovazioni, ad esempio in termini di brevetti, creazione di startup e attrattività di investimenti dall’estero. Le biotecnologie rappresentano oggi un’area di competizione globale, dove chi riesce a trovare e a brevettare una idea innovativa, si assicura spesso una esclusiva di mercato per almeno i successivi 10 anni. Ci vuole però un cambiamento culturale affinché i giovani laureati si mettano su questo percorso e non guardino solo alle pubblicazioni o a una carriera di ricerca all’interno dell’Università, e per far questo dobbiamo offrire ai nostri talenti maggiori opportunità per generare qualcosa di concreto dalle loro idee. E’ il ruolo degli incubatori ed acceleratori di startup in grado di sostenere gli sforzi iniziali di giovani imprese innovative, e di accompagnarle nel loro percorso di crescita e di sviluppo fornendo strumenti e competenze utili per sviluppare un business efficace. Ovviamente questo presuppone sia un contesto economico ed istituzionale che favorisca una maggiore collaborazione tra pubblico e privato, ma anche un contesto politico che non si opponga pregiudizialmente all’innovazione ed anzi promuova una semplificazione normativa e burocratica per aumentare l‘attrattività per le imprese biotech ad investire nel nostro paese. Promuovere e sostenere lo sviluppo e l’applicazione delle biotecnologie è uno strumento importante per il progresso della società e per favorire la crescita economica, ma dobbiamo decidere se essere attori protagonisti di questi cambiamenti o semplici utilizzatori delle soluzioni di altri.

* Direttore Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente Università Politecnica delle Marche