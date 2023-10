L’Alzheimer, sfida globale che si può vincere insieme

Quello appena trascorso è stato proclamato il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla malattia di Alzheimer e alla lotta ai pregiudizi verso questa condizione che affligge milioni di persone nel mondo portando con sé una serie di sfide emotive ed esistenziali che spesso sembrano insormontabili non solo dai pazienti ma anche e soprattutto dai familiari. Il tema di quest’anno è “Alzheimer: viverlo insieme”.

L’Alzheimer è una malattia neurodegenerativa che, nel corso degli anni, può privare una persona della sua memoria, della sua identità e della sua capacità di vivere in autonomia. Questa malattia non conosce confini, colpendo individui di tutte le età, anche se riguarda principalmente gli anziani. Nonostante le sfide associate alla malattia, e alla mancanza di una terapia risolutiva, molte persone affrontano l’Alzheimer con coraggio e determinazione. È importante allora sottolineare quali siano le prospettive e le speranze per un futuro migliore dei pazienti e delle loro famiglie. Ecco una breve panoramica su quelle che possiamo definire le aspettative più interessanti.

La ricerca scientifica sulla malattia di Alzheimer è un campo in continua evoluzione che offre speranza per il futuro. Le aree chiave in cui si stanno facendo i progressi più significativi riguardano in primo luogo la comprensione dei meccanismi biologici e cellulari che sottostanno allo sviluppo dell’Alzheimer. Questo approfondimento è fondamentale per sviluppare nuovi trattamenti mirati che possano rallentare o addirittura fermare la progressione della malattia.

Nel corso degli anni, sono state condotte ricerche su diverse terapie sperimentali. Alcuni farmaci e approcci terapeutici sono attualmente in fase di sperimentazione clinica. Bisogna sottolineare il fatto che la diagnosi precoce dell’Alzheimer è cruciale per iniziare il trattamento il prima possibile. Sono in fase di sviluppo metodi sempre più precisi per diagnosticare la malattia in uno stadio iniziale, anche prima che i sintomi diventino evidenti. La ricerca sull’Alzheimer coinvolge una vasta gamma di discipline scientifiche, tra cui la genetica, le neuroscienze, la psicologia e la biologia molecolare. Gli approcci multidisciplinari offrono nuove prospettive e soluzioni innovative per la malattia.

La comprensione dell’importanza del coinvolgimento attivo dei pazienti rappresenta sicuramente un punto importante che ha determinato una svolta significativa nella gestione della malattia.

Sempre più spesso, i pazienti e le loro famiglie vengono coinvolti attivamente nella ricerca sull’Alzheimer. Le loro esperienze e i loro feedback sono preziosi per comprendere meglio la malattia e sviluppare trattamenti e cure più personalizzate. Sebbene al momento non esista ancora una cura definitiva per l’Alzheimer, il fatto che la ricerca stia facendo progressi in queste diverse aree offre speranza per il futuro. Questi progressi probabilmente consentiranno di migliorare le possibilità di una diagnosi precoce e di sviluppo di trattamenti più efficaci in grado di cambiare positivamente la qualità della vita delle persone colpite dalla malattia. La ricerca continua a essere un faro di speranza per coloro che vivono con l’Alzheimer e le loro famiglie, offrendo la possibilità di un futuro in cui la malattia possa essere gestita in modo più efficace e consapevole. Va però sottolineato con forza che al momento l’approccio più efficace è costituito senz’altro dalla divulgazione di tutto ciò che attualmente sappiamo sulla possibilità di ridurre il rischio di ammalarsi di Alzheimer.

Avere una vita sociale attiva; muoversi il più possibile; non fumare; cercare di evitare stress prolungati; dedicare tempo alla cura di se stessi; curare l’igiene del sonno; seguire una dieta sana; “esercitare” la mente ad ogni età con attività come lettura, parole crociate, studio; sottoporsi ai controlli consigliati dal medico; curare eventuali malattie, come depressione, problematiche cardiache, diabete, ipertensione. Questo è un decalogo semplice ma virtuoso da tenere in considerazione a partire dalle prime fasi della nostra vita. In parole più semplici e dirette, la prevenzione anche in questo caso è fondamentale e l’invecchiamento precoce del nostro cervello si può evitare o contenere tenendolo sempre in funzione e nutrendolo adeguatamente, naturalmente non di solo cibo.



* Preside Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Politecnica delle Marche