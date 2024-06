L’Unione europea è al bivio tra turbolenze e sfide globali

I risultati delle elezioni europee sembrano destinati a produrne conseguenze e contraccolpi su molti governi dei paesi europei. È meno chiaro quali saranno le conseguenze per il governo della Commissione Ue; al momento appare probabile la riconferma dell’attuale maggioranza. Sembra paradossale che le elezioni europee producano maggiori effetti sugli equilibri nazionali piuttosto che su quelli dell’unione.

D’altra parte, i membri del Parlamento europeo sono eletti su base nazionale e appartengono a partiti radicati nei singoli paesi. Per questo il dibattito elettorale sulle questioni europee si è inevitabilmente sovrapposto a quello riguardante le questioni nazionali. È un peccato poiché gli indirizzi assunti dal Parlamento e dalla Commissione Ue hanno un impatto significativo sull’economia e sulla società dei paesi Ue. Sullo sfondo vi sono le grandi questioni legate alle prospettive di integrazione politica della Ue: dai meccanismi decisionali nell’ambito dell’attuale assetto istituzionale, all’omogenizzazione delle politiche fiscali e l’emissione di debito comune, fino all’integrazione dei sistemi di difesa.

Di questi aspetti, oltre alle questioni dell’immigrazione, si è molto discusso negli ultimi anni ma in termini generali e non sempre sulla base di specifiche alternative su cui chiamare i cittadini a decidere. Gli schieramenti si sono divisi fra chi è a favore di una maggiore integrazione e chi vorrebbe una maggiore autonomia nazionale, anche se non sempre questi orientamenti non si sono tradotti in proposte specifiche. Ben più pressanti nel dibattito elettorale sono apparse le questioni dell’economia, ed in particolare l’indirizzo di politica economica che ha maggiormente caratterizzato la Commissione presieduta da Ursula von der Leyen: il Green deal.

Partendo dall’urgenza di prevenire le minacce prodotte dal cambiamento climatico il Green deal si propone di trasformare l'Ue in un'economia più efficiente sotto il profilo dell’utilizzo delle risorse in modo da arrivare alla neutralità climatica nel 2050, cioè all’azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra. Questo obiettivo dovrà essere conseguito garantendo allo stesso tempo la competitività delle imprese e la coesione sociale.

Sono risultati ambizioni e per nulla semplici da ottenere.

Per avere un’idea dell’entità del cambiamento è sufficiente ricordare che l’obiettivo intermedio, fissato per il 2030, è di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990. A parità di tecnologie di produzione e consumo per ottenere questo risultato bisognerebbe dimezzare il Pil rispetto al livello del 1990. La sfida è di ottenere lo stesso risultato attraverso cambiamenti incisivi in materia di produzione di energia, sistemi di trasporto, efficienza energetica degli edifici, ecc. Come sempre avviene in presenza di cambiamenti, vi sono settori che intravedono vantaggi e opportunità e settori che ritengono minacciate o compromesse le proprie posizioni. Di questi aspetti la Commissione è consapevole, tanto che nel Green deal si afferma che nessuna persona e nessun luogo debbono essere trascurati.

È un’affermazione semplice e chiara nell’enunciazione, ben più problematica nell’attuazione. Il nostro paese, tradizionalmente restio ai cambiamenti, è fra quelli nei quali sono maggiori le resistenze, soprattutto da parte dei settori produttivi, dall’agricoltura all’industria, ai servizi. La legislatura Ue appena conclusa sarà ricordata non solo per il lancio del green deal ma anche per la capacità di risposta alla pandemia, sia nel coordinamento dell’approvvigionamento dei vaccini sia nel finanziamento dei piani di ripresa e resilienza nazionali attraverso il Next Generation Eu.

Anche in questo caso il nostro atteggiamento è come spesso avviene contraddittorio: da una parte vorremmo una maggiore capacità dell’Ue nell’affrontare i nostri problemi, dall’altro vorremmo meno vincoli per le politiche nazionali. La prossima legislatura sarà decisiva per capire verso quale delle due direzioni muoverà l’Ue, tenendo conto che al di là dei nostri orientamenti saranno forse le crescenti turbolenze a livello globale a dettare l’agenda.



* Docente di Economia all’Università Politecnica delle Marche e coordinatore della Fondazione Merloni