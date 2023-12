Il mercato dei capitali è un’opportunità di crescita

La scorsa settimana è stato presentato un manifesto per lo sviluppo del mercato dei capitali. Il manifesto è stato preparato da operatori finanziari e accademici e propone una serie di modifiche normative per lo sviluppo dei mercati di borsa in Italia. Queste proposte sono di stimolo a rafforzare il Ddl capitali che il governo intende varare entro l’anno e che ha il medesimo scopo: quello di rilanciare i mercati di borsa che nel nostro paese continuano a rimanere decisamente sottosviluppato.

Apparentemente si tratta di temi tecnici e che riguardano una ristretta platea di operatori finanziari e di grandi imprese. In realtà non è così perché in un paese avanzato i mercati di borsa costituiscono un anello fondamentale per lo sviluppo delle imprese e dell’economia. La condizione di relativo sottosviluppo in cui versano i mercati di borsa in Italia è lo specchio di alcune carenze strutturali del nostro sistema delle imprese, dalle quali originano parte delle difficoltà nelle quali ci stiamo dibattendo da alcuni decenni. Il manifesto citato all’inizio dell’articolo mette l’accento sul versante dell’offerta di capitali. Questo, però, è solo un aspetto del problema e forse non il principale poiché quello che manca nel nostro paese è soprattutto la domanda.

Nei mercati di borsa si scambiano azioni. Essi hanno quindi la funzione di consentire alle imprese di reperire capitale di rischio, quel capitale che viene remunerato in funzione dei risultati. Oltre che partecipare alla divisione degli utili, i possessori di capitale di rischio sono soci dell’impresa e hanno la possibilità di voto nelle assemblee. Quest’aspetto costituisce la principale remora delle imprese alla quotazione, poiché vi è il timore di perdere il controllo dell’impresa. Non si tratta solo di accettare la presenza di soci di minoranza. La quotazione impone tutta una serie di regole di governance che riducono la discrezionalità dell’azionista di maggioranza. In un paese dominato da imprese a proprietà e gestione familiare questo riduce notevolmente gli incentivi alla quotazione. E’ sufficiente considerare la nostra regione. Al momento le società quotate sono 8, di cui quattro grandi, Ariston Group, Tod’s, Biesse, Elica e le altre di media e piccola dimensione, Clabo, Civitanavi System, Websolute e Gel.

Si tratta di un numero molto esiguo se si considera che sono centinaia le imprese regionali che avrebbero i requisiti per la quotazione. Lo sviluppo dei mercati di borsa è funzionale anche alla crescita di altri segmenti del mercato dei capitali dedicati a favorire il reperimento di capitale di rischio da parte delle imprese; in particolare, il mercato del private equity e del venture capital.

Si tratta di mercati nei quali sono presenti operatori specializzati nell’acquisire quote di minoranza o di maggioranza in imprese con elevate potenzialità di sviluppo o che si trovano in situazioni che necessitano un avvicendamento della proprietà. Da anni promuoviamo la nascita di start-up innovative, di cui abbiamo un buon numero anche nella nostra regione. Far nascere start-up innovative è importante ma quello che è decisivo non è il loro numero ma se qualcuna di esse riesce a crescere, e a crescere rapidamente. Per farlo occorre necessariamente reperire capitale di rischio, che è appunto fornito dagli investitori specializzati nel venture capital.

Questi investitori sostengono e accompagnano lo sviluppo dell’impresa per un periodo per poi cedere la loro partecipazione una volta raggiunti gli obiettivi di crescita prefissati. Una delle principali modalità di uscita è costituita dalla quotazione in borsa. Un maggiore dinamismo del mercato di borsa andrebbe quindi a vantaggio non solo delle imprese già esistenti ma anche delle possibilità di crescita e di sviluppo delle nuove imprese. Vi è da sperare che il Ddl capitali in discussione in queste settimane possa effettivamente rappresentare una svolta in questo ambito. Allo stesso tempo occorre essere coscienti che i problemi che affliggono il nostro mercato dei capitali non originano solo dal quadro normativo ma anche, e forse soprattutto, dalla cultura imprenditoriale; che è decisamente più difficile da cambiare delle norme.

*Docente di Economia all’Università Politecnica

delle Marche e coordinatore della Fondazione Merloni