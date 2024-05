Test per votare alle Europee, utile passo di comprensione

Mercoledì mattina getto un occhio alla home page del Corriere della Sera, e cosa trovo in apertura? No, non le ultime da Kharkiv insanguinata e neppure il dibattito interno alla Nato o le quotidiane dichiarazioni di Zelensky e Putin. No, non un qualche (insanguinato) fatto di cronaca. No, non le polemiche sul Nuovo Codice della Strada e vale a dire sugli autovelox e loro futuro posizionamento e necessaria omologazione, e vai con le dichiarazioni fotocopia degli amministratori locali da Aosta a Enna, «Mai abbiamo usato gli autovelox per fare cassa», che è la miglior battuta dell'anno, roba che se la leggessero Louis C. K. o Ricky Gervais schiatterebbero dall'invidia.

No, nemmeno una minuziosa analisi dei movimenti sul campo (e anche fuori) del Feroce Carotino in quel di Parigi. Niente di tutto questo. L'apertura era riservata al test «per capire prima del voto qual è il partito più vicino a te». Una ventina di affermazioni - da «Proteggere l'ambiente è una priorità, anche a costo di ridurre la crescita economica» a «L'unione Europea deve dotarsi di un esercito comune», passando per altri temi caldi - l'Ucraina, Gaza, la famiglia tradizionale, la famiglia non tradizionale, il salario minimo - e, per ognuna, cinque possibilità di risposta, da «Per niente d'accordo» a «Molto d'accordo».

Al termine, compaiono le tre liste a cui sei più affine e le tre da cui sei più distante. E non solo il Corriere della Sera offre il test elettorale, non più (mentre scrivo) in cima alla home page, ma non bisogna scrollare molto per arrivarci. Basta cercare su Google «Test per decidere per chi votare» e ne saltano fuori tanti. Ne ho visti cinque prima di stufarmi, tutti costruiti allo stesso modo, alcuni più minuziosi di altri, il "Navigatore politico" messo a disposizione da Quotidiano Nazionale ti permette di precisare se l'argomento di ogni affermazione ti interessa molto o poco in modo da attribuire diverso peso alle varie risposte. (Però se a ogni affermazione rispondi «Nessuna opinione» il risultato è che sei 100% affine a ogni partito. Io avrei fatto uscire la schermata: «Almeno quando vai al ristorante sai cosa ordinare o fai disperare il cameriere come hai fatto deprimere me, umile e servizievole algoritmo? Esci, ti supplico.

E non tornare più»). Esiste anche una app realizzata con lo stesso obiettivo da 120 giovani riuniti in una associazione no-profit. Si chiama Palumba e promette: «Se questo piccione carino non ti aiuterà a votare a giugno, nient'altro lo farà».

Sul Play Store di Google è stata scaricata 10.000+ volte, non un grande successo al momento, può darsi che lo diventerà in questa ultima settimana che ci separa dal voto. Palumba e i vari test online sono iniziative lodevoli. Per più motivi. 1) Individuano con chiarezza almeno alcune delle principali questioni che il prossimo Parlamento Europeo dovrà affrontare e con chiarezza le espongono.

Semplificandole un po'? Senza dubbio, ma si tratta per l'appunto di test per aiutare l'elettore a orientarsi, non di raffinate dissertazioni, ogni pro e ogni contro di ogni decisione vagliati. 2) Possono acchiappare, e spingere a riflettere sulle suddette questioni, persone che non leggono i giornali (male, molto male), non guardano il telegiornale e se lo guardano non lo ascoltano, e quando c'è un programma di approfondimento politico cambiano canale. I test online invece sono di moda. Anche - ok, soprattutto - quelli che recitano: «Dacci un po' di dati sensibili e ti diciamo che verdura sei». 3) Perché svolgono, al meglio che possono, il ruolo che spetterebbe ai partiti. Posso dire che questa campagna elettorale mi sta disgustando? Spiego.

A sentire i nostri leader sembrerebbe che l'8 e il 9 giugno si terrà un referendum sul governo Meloni. Ogni discorso viene ricondotto a temi e provvedimenti nazionali. Come se l'Europa non contasse poi molto. Tanti anni fa poteva essere così. Oggi l'Europa conta di più dei governi nazionali: tiene i cordoni della borsa. E i prossimi cinque anni decideranno quel che l'Europa diventerà politicamente. Perché qualcosa dovrà pur diventare. Non può rimanere un'entità ectoplasmatica che, con la guerra alle porte di casa, va in ordine sparso e mai che tocchi palla.



