Che stress rientrare dalle ferie: meglio pianificare e fare pause

Il rientro al lavoro dopo il periodo di ferie estive, rappresenta una fase critica in grado di provocare in molti soggetti una condizione di tensione. La sensazione di dover affrontare nuovamente la routine e gli impegni lavorativi può generare ansia e disagio. Esistono strategie di provata efficacia che possano aiutare a ridurre lo stress del rientro al lavoro e rendere questa transizione più agevole ed equilibrata? Ovviamente si tratta di un argomento estremamente dibattuto ed indagato ma che presenta certamente evidenze scientifiche relative ai comportamenti più adeguati in grado di supportare positivamente i lavoratori. Il primo aspetto fondamentale riguarda la necessità di prepararsi mentalmente ad un rientro graduale.

Ciò è possibile cercando di pianificare le attività da svolgere almeno per le prime settimane definendo obiettivi chiari e creando una lista delle priorità. Iniziare con giornate leggere può consentire di adattarsi gradualmente al ritmo lavorativo, riducendo lo shock della transizione. La pianificazione precoce riduce l’ansia legata all’incertezza e crea una sensazione di controllo sulla situazione. Il sonno ha un impatto significativo sul nostro equilibrio psicofisico. Durante le ferie, le abitudini relative al riposo notturno potrebbero essere cambiate, ma è importante cercare di tornare a una routine regolare prima del rientro. Mantenere orari regolari per andare a letto e alzarsi contribuisce a stabilizzare i nostri ritmi vitali e migliora l’energia e la capacità di concentrazione.

La definizione di obiettivi specifici, misurabili e raggiungibili, può fornire una guida efficace durante il rientro al lavoro. Fissare limiti chiari tra i momenti di lavoro e quelli di riposo può aiutare a prevenire il sovraccarico e lo stress cronico. Avere obiettivi ben definiti è molto importante perché aiuta a concentrarsi sulle attività più importanti, prevenendo così quella sensazione di essere sopraffatti da una serie infinita e sovrapposta di compiti. L’esercizio fisico è noto per i suoi benefici sulla salute mentale. Durante il rientro al lavoro, bisogna sempre ricordarsi di trovare il tempo per attività fisica.

Anche brevi passeggiate all’aria aperta possono contribuire a migliorare l’umore e la concentrazione.

Per lo stesso motivo, bisognerebbe riuscire a mantenere spazi regolari di relax durante la giornata lavorativa ed evitare un errore estremamente comune che è quello di continuare a lavorare o a parlare di lavoro durante le pause che accompagnano l’ora di pranzo e che sono fondamentali e in grado di contribuire a ridurre il carico di tensione e a rinnovare l’energia psicofisica. Durante la giornata lavorativa, andrebbero quindi previste, dove possibile, piccole pause di rilassamento. Anche brevi momenti di distensione, possono rigenerare e migliorare la resilienza allo stress. Condividere le esperienze delle ferie con i colleghi può creare un senso di connessione e favorire la creazione di un ambiente lavorativo più positivo.

La socializzazione contribuisce a ridurre il senso di isolamento rendendo il rientro più piacevole. Condividere i propri sentimenti e le preoccupazioni con colleghi, amici o familiari può alleviare la tensione emotiva. Scoprire di non essere soli e di provare sensazioni analoghe, riduce il senso di solitudine nell’affrontare la sfida difficile del rientro al lavoro e della ripresa delle attività routinarie. In sintesi, il rientro al lavoro può essere affrontato in modo più positivo e meno stressante attraverso l’applicazione di strategie basate su tecniche testate e scientificamente supportate e riconosciute come efficaci.

Pianificazione, gradualità e consapevolezza rappresentano le parole chiave. Il mantenimento di una regolarità del sonno, l’uso di tecniche di rilassamento, l’impostazione di obiettivi, la socializzazione, l’esercizio fisico e la gestione delle aspettative sono tutti strumenti utili. È di fondamentale importanza ricordare che ogni individuo è diverso come pure sono diverse le condizioni lavorative e le aspettative. Per questo motivo, le strategie più efficaci per ogni singolo soggetto possono variare e vanno quindi adattate e finalizzate a favorire un rientro più armonioso e soddisfacente in relazione alle proprie esigenze.