Ricostruzione, avanti tutta: il 2024 è l’anno della svolta

Il 2024 sarà un anno centrale sul fronte della ricostruzione, l'anno del vero cambio di passo. Con il Superbonus che sta rientrando nei ranghi dell'ordinario dopo la fiammata degli anni 2020-2023, molte imprese edili si cominciano a programmare e concentrare sulla zona del cratere, dove peraltro il super incentivo del 110 per cento proseguirà fino al 2025. Dunque, c'è da ipotizzare che nei prossimi anni sarà il centro Italia l'area di interesse più ghiotta per l'edilizia.

A questo proposito il commissario straordinario Guido Castelli ha ricordato che nel 2024 è previsto l’affidamento dei lavori per circa 1500 opere pubbliche, per un valore di 1,1 miliardi. La macchina avanza a ritmo crescente, c'è tanto da fare e chi vuole lavorare nel centro Italia troverà spazio, tanto spazio, per farlo. E finalmente si spera che la mancanza di ditte disponibili riscontrata e denunciata da molti terremotati dell'Appennino in passato, sia solo un ricordo. Insomma, tutto è pronto (sembra) affinché si volti pagina.

Non solo. Il cambio di passo si registra anche grazie all’ottima collaborazione tra struttura commissariale e Regioni e al costante ascolto e confronto con i territori e con le associazioni delle varie categorie e dei professionisti che sono strategici nella filiera della ricostruzione post sisma. C'è la stabilizzazione dei dipendenti pubblici negli uffici regionali e comunali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria: valide risorse che da anni sono impegnate nella ricostruzione e che potranno continuare a farlo. Inoltre si sta rimettendo mano a ordinanze, scadenze e contributi.

Riguardo a quest'ultimo aspetto nei giorni scorsi è stato annunciato dal commissario Castelli che (finalmente) si è proceduto al riordino dei requisiti per usufruire del Cas - sigla con cui si indica il contributo di autonoma sistemazione - ovvero aiuti pubblici che finiscono nelle tasche dei nuclei familiari che da sette anni sono fuori dalle loro abitazioni per via del terremoto che le ha danneggiate. Sulla base dei dati emersi dalle dichiarazioni relative all’anno in corso, sono 12.319 i nuclei familiari che ancora ricevono assistenza, nella forma di Contributo di autonoma sistemazione, Soluzione abitativa di emergenza o altre forme di assistenza. Di questi, 9.856 sono proprietari, mentre 2.463 erano locatari al momento del sisma.

Dei locatari, 1.567 percepiscono il Cas, 748 abitano in una Sae e altri 148 beneficiano di altre forme di assistenza.

Ora, dopo sette anni, si porrà fine all'elargizione di questo contributo nei confronti di chi era in affitto nel 2016. Cerchiamo di spiegare meglio perché la novità non è da poco. Quando il terremoto ha colpito duro nel centro Italia, provocando morti e devastazioni, molte famiglie furono costrette a lasciare in fretta e furia le loro case e lì lo Stato è intervenuto, nell'immediatezza, senza distinzione tra proprietari e affittuari, per fornire assistenza, aiuto e sostegno. Bene. Poi però nel tempo, l'assistenza a tutti senza distinzione tra chi aveva perso la sua casa di proprietà e chi invece non era potuto rientrare nell’alloggio che aveva in affitto, è continuata. Perché se prima del sisma una famiglia pagava il suo canone d'affitto per un'abitazione non sua, una volta superata la prima fase dell'emergenza, non poteva cercare un'altra abitazione (se la precedente era diventata inagibile) e locarla tornando a pagare (come faceva prima), il canone di affitto? Perché è lo Stato a dover pagare, in questo caso? Domande che tanti osservatori si sono posti negli anni, in occasione delle varie scadenze. Nodi che, di proroga in proroga, nessuno aveva finora mai sciolto. Nella conferenza di fine anno Castelli ha annunciato invece proprio questa come una delle principali novità del 2024 sul fronte dell'assistenza.

Per i nuclei familiari che al momento del sisma abitavano in unità immobiliari in affitto o in comodato gratuito o altri casi definiti dall'Ordinanza, il contributo di assistenza abitativa è corrisposto fino al 31 marzo 2024. Per i nuclei che sono invece assegnatari di una Sae o di altre soluzioni abitative, che al momento del sisma invece, abitavano in unità immobiliari in affitto o in comodato gratuito, dal 1° aprile 2024 dovrà essere corrisposto un canone pari a quello previsto per l’edilizia residenziale pubblica, ridotto del 30% (diminuzione che si applica fino al 1° gennaio 2025). Dunque ancora qualche mese e poi, anche su questo fronte si tornerà alla normalità.



