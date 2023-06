Passo corto, lento e costante per la transizione energetica

Gli Alpini in montagna tengono un passo corto, lento e costante che permette loro di raggiungere ogni meta, anche la più alta. Così dobbiamo fare tutti noi per superare la montagna della transizione energetica. Tante azioni anche piccole ma costanti tutte orientate verso questo obiettivo. Diversi anni fa le nostre ricerche sulla mobilità elettrica erano spinte, anche se debolmente, dalla previsione che le risorse fossili, come il petrolio, potessero esaurirsi. Ora sappiamo che non sarà così, il petrolio, le risorse fossili saranno abbandonate perché non più sostenibili per il pianeta.

Le emissioni di anidride carbonica, conseguenza ineliminabile quando si bruciano risorse fossili per produrre energia, hanno raggiunto valori così elevati da produrre un innalzamento della temperatura media che rischia di far perdere al Pianeta il proprio equilibrio naturale. I cambiamenti climatici ormai evidenti ne sono una delle prime conseguenze. Alluvioni e siccità in diverse parti del Pianeta portano distruzioni, morti e spingono alla fuga generando ingenti flussi di profughi “climatici”, come ci ha ricordato il Presidente Mattarella nel suo recente viaggio in Kenya.



Preso atto di questo, occorre una chiara e determinata politica che porti gradualmente ma inequivocabilmente verso le energie rinnovabili. A dicembre 2019 la Commissione europea presentò il Green Deal europeo, il piano per rendere l’Europa climaticamente neutrale entro il 2050, con considerevoli risorse messe a disposizione. Poi arrivò la pandemia e sempre la Commissione europea propose il piano di ripresa NextGenerationEU: un’opportunità unica per emergere più forti dalla pandemia, trasformare le nostre economie e società e realizzare un’Europa che funzioni per tutti. Un piano e un impegno comune a investire oltre 800 miliardi di euro, per rendere l’Europa più verde, più digitale, più sana, più forte, più egualitaria ed equa, un investimento per i giovani e il loro futuro.

Da questa ispirazione e questi finanziamenti il Paese ha presentato il proprio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con quasi 200 miliardi di finanziamento con tante azioni verso una concreta transizione energetica.

Passi concreti verso l’obiettivo di dare un futuro al pianeta e ai giovani che lo continueranno ad abitare. Poi è arrivata l’invasione dell’Ucraina con la conseguente guerra e molti dei piani proposti si stanno ridimensionando, con nuovi obiettivi non più pienamente in linea con gli obiettivi iniziali e pienamente condivisibili di NextGenerationEU.



Evitiamo di cambiare passo, continuiamo come gli Alpini, manteniamo il ritmo anche se lento ma costante verso l’obiettivo irrinunciabile di portare almeno l’Europa nel 2050 ad essere climaticamente neutrale. Non distogliamo risorse e idee da questo obiettivo, cerchiamo di trovarci pronti ad abbandonare le risorse fossili per le energie rinnovabili, che tra l’altro ci renderebbero più indipendenti dal lato energetico. I Paesi e le grandi compagnie collegate al petrolio hanno compreso che il proprio business sta terminando e magari tenteranno di ostacolare la transizione energetica in atto. Anche per le rinnovabili abbiamo bisogno di materie prime non così diffuse e facili da estrarre per costruire pannelli fotovoltaici, batterie, generatori eolici.

Evitiamo di commettere gli stessi errori del recente passato, spogliando i Paesi delle proprie materie prime, favorendo concentrazioni e cartelli monopolistici come per il petrolio. Tutte situazioni purtroppo già presenti, vi sono Paesi come la Cina che ha già il monopolio del litio per le batterie, delle terre rare per i magneti necessari nelle pale eoliche, solo per fare alcuni esempi.

Dato che l’Europa è ancora una volta priva di queste risorse, tutti i Paesi che la compongono devono adottare politiche strategiche per contrastare questi nuovi cartelli monopolistici ed imparare a recuperare e riciclare le materie prime, per una concreta economia circolare. Dobbiamo insegnare a progettare per costruire bene oggetti durevoli ma al contempo facili da smontare per recuperare le materie prime con cui sono stati costruiti. Passo lento e concreto per superare la montagna della transizione energetica.

* Dipartimento di Ingegneria dell’informazione Facoltà di Ingegneria Università Politecnica delle Marche