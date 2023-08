Feste e allegria a Ferragosto ma ci aspettano tempi duri

Domani sarà Ferragosto e in queste ore siamo quasi tutti in affanno, per organizzare con parenti e amici la festa che verrà. È tutto un correre per cucinare ottimi gnocchi al sugo d’oca, abbondanti pappardelle al cinghiale e per i più attenti all’etica e alla salute, colorate teglie di zucchine, melanzane e pomodori, e così per un giorno proviamo a dimenticare le tante complessità del presente che attraversiamo. Poi torneremo a fare i conti con l’inflazione che non molla e che inevitabilmente creerà tanti più poveri sempre più poveri e ricchi, pochi, ma sempre più ricchi.

Le diseguaglianze economiche aumenteranno e così quelle sociali e culturali portandosi dietro ingiustizie e iniquità. Occorrerà con prontezza attivare politiche redistributive della ricchezza prodotta attraverso azioni concrete sul lavoro che dovrà essere pagato adeguatamente e da politiche altrettanto concrete sulla contribuzione fiscale che deve rimanere progressiva, chi più ha deve più contribuire ai costi necessari per garantire un servizio sanitario adeguato a tutti, un modello di istruzione inclusivo e di qualità necessario per contrastare le diseguaglianze sociali e culturali, uno sviluppo di infrastrutture coerenti ai bisogni delle persone e di supporto alle attività produttive, solo per fare alcuni esempi.

Domani sarà la festa di mezza estate che si tramanda dai tempi dell’imperatore Augusto che la istituì per festeggiare l’allegria, la spensieratezza, la gioia di vivere l’estate, ma proprio perché in questo periodo le condizioni climatiche sono più miti e il mare più calmo, anche domani centinaia se non migliaia di persone tenteranno di attraversare il Mediterraneo per cercare condizioni di vita migliori e fuggire dalle guerre, dalla povertà, dalla siccità che sta rendendo desertiche intere regioni dell’Africa. Mai come ora sono attuali le parole di Cristo riportate nel Vangelo secondo Matteo: «Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato…».

Papa Francesco in occasione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato, ci ha ricordato che l’emigrazione pur risultando un fenomeno complesso e articolato che può indurre pregiudizi e paure, resta pur sempre un diritto di ogni essere umano: scegliere se migrare o restare.

Così come scelsero tanti italiani nel secolo passato, partendo dal Paese dove erano nati, di attraversare un altro mare per cercare condizioni di vita migliori. Conoscere per comprendere e rispettare le differenze e vincere le paure. Culture diverse che si incontrano, che si confrontano che si contaminano creano valore sociale e culturale, da cui è facile poi immaginare anche un valore economico. Domani sarà bel tempo, ottimo per una passeggiata in montagna o un sano riposare in riva al mare, ma sul nostro pianeta negli ultimi decenni assistiamo a fenomeni climatici sempre più estremi, frequenti e devastanti con un palese aumento della temperatura media.

La comunità scientifica con dati e modelli sempre più accurati ne ha individuato i rischi ma anche i necessari rimedi, ad esempio iniziando a ridurre l’uso smisurato dei combustibili fossili sostituendoli con fonti di energie rinnovabili. Il Presidente Mattarella, prendendo spunto dai recenti terribili eventi che hanno investito l’Italia e palesemente legati ai cambiamenti climatici, ha evidenziato che «occorre assumere la piena consapevolezza che siamo in ritardo».

L’impegno richiesto sarà difficile e costoso e su scala globale, con effetti che si vedranno nel tempo, ma non esiste altra strada percorribile, così come non abbiamo un altro pianeta su cui andare a vivere una volta distrutto questo. Occorre incrementare l’impegno per salvaguardare l’ambiente, con azioni concrete che partono dai risultati scientifici oggettivi e verificabili che da anni vengono prodotti in modo rigoroso e indipendente dalla comunità scientifica internazionale nei Centri di ricerca, nelle Università e nel nostro Ateneo. Buon Ferragosto!

* Dipartimento di Ingegneria dell’informazione Facoltà di Ingegneria Università Politecnica delle Marche