La società nello specchio dei corpi e nuovi strumenti di comunicazione

Di recente si è discusso di due personaggi apparentemente diversi, ma che in realtà hanno un importante comune denominatore: la costruzione sociale del corpo come strumento di comunicazione. Si tratta di Patrick Paumen, un olandese di 37 anni che nel suo corpo si è fatto impiantare ben 32 chip elettronici, compreso il microchip sottocutaneo collegato alla sua carta di credito che gli permette di pagare avvicinando la mano al poss, dunque senza portafoglio.

Il secondo è Victoria De Angelis, chitarrista del gruppo dei Maneskin. Che in una interessante intervista, “Vic”, piccola grande donna, si professa gender fluid (…) e quando sale sul palco diventa un concentrato di sensualità e libertà per ribadire che, in ogni momento, «il corpo è suo e ne fa quello che vuole. Soffriva di certe rigide distinzioni tra maschile e femminile ed ha avuto la forza per reclamare la chance di essere sè stessa. Il rock ha incarnato quello slancio di libertà». In realtà è Paumen ad essere maggiormente Human fluid. in un senso capace di esprimere direttamente il senso delle body modifications di matrice tecnologica che nel corpo fluidificano umano e post-umano, personalità e prestazione, carne e bit. Victoria si dichiara «gender fluid», mantenendosi comunque in un ordine human tardo-moderno, all’interno della libera articolazione di corporeità e sessualità e dell’estrema soggettivazione di scelte comunque leggibili nelle logiche della risposta al condizionamento sociale inconscio. In tal modo Vic diventa iper-comunicativa, ma volendo incrementare per ciò stesso il proprio tasso di soggettivazione, non si accorge che in realtà si presta alla sua completa “sociazione”, soprattutto perché la comunicazione sfrutta il superamento delle differenze per potersi dimostrare pienamente autoreferenziale.

La norma biologica ed il principio della differenza sono un serio limite per la struttura sociale contemporanea centrata sul “possibile altrimenti”; il superamento delle normazioni primarie e la fluidificazione sessuale delle identità divengono dunque atti eminentemente “sociali”, perché rientrano nella strategia tardo moderna di abbattimento del limite e di incremento dell’equiprobabile. Se la definizione del sé contempla un processo di scelta individuale nella sintesi di svariate pressioni sociali, che vuol dire “libertà di essere sé stessi?” La persona altro non è che una sovrapposizione instabile tra sistema sociale e sistema psichico e sembra assi impegnativo assegnare alla libera scelta individuale - od alle pressioni sostanzialmente inconsapevoli del sistema di civiltà in cui siamo immersi fin da piccoli - la responsabilità di una causazione lineare. Non a caso – per tornare a star bene dopo un periodo di crisi – Vic ha dovuto limitare gli effetti di norme esistenziali centrate su differenze costitutive precocemente vissute come limite all’esperienza del mondo, cioè limiti all’intensificazione dei codici che strutturano la comunicazione spettacolarizzata. In seguito, il corpo della ragazza – ben oltre il progetto di “vita d’artista” – si trasforma in un campo di forze socioculturali che si attraggono e confliggono, prepotentemente orientate all’economia dell’esperienza. La società evanescente ha lavorato poco e male su Vic, con i codici proposti messi in latenza dal sistema di personalità della ragazza che ha fatto di sé un capolavoro, colmando in proprio le lacune del percorso identificazione/individuazione, grazie a talento e mercato.

La società evanescente ha lavorato poco e male sulla solidarietà corpo/mente della ragazza (che ha dovuto fluidificare al massimo le logiche delle differenze), operando in proprio ciò che a livello collettivo doveva mantenersi criterio di riferimento. Finendo nelle braccia del successo è diventata finalmente “sé stessa”, guadagnando quelle competenze comunicative estremamente fluide che hanno decretato immediato riconoscimento. Alla fine il personaggio ha assorbito le contraddizioni della lenta sovrapposizione tra psichico e sociale, saldando il debito personale con le strutture sociali di un Imprinting inessenziale. Paumen è un ibrido “uomo/macchina”, mentre Vic è un umano “orbitale”, capace di performare la propria organizzazione psico-biologica in base alle emanazioni comunicative del suo inconscio sociale.

Paumen è uno Human enancement, Vic è uno human paradox, dove l’assorbimento estetizzante delle differenze - relative alla piena mentalizzazione del genere – è ricompreso nella logica ambivalente del personaggio come perenne anticipo sociale delle possibilità di vita della forma persona. Paumen non tollera le intermittenze comunicative imposte dal corpo organico (sonno e veglia) e ricerca la propria identità nel mantenimento della continuità piena tra tempo sociale e tempo individuale; Vic non tollera la semantica di una spazio marcato – la differenza sessuale - che la porrebbe al di qua di qualcosa che la vita d’artista deve in ogni caso leggere come praticabile ed esigibile; lo spazio marcato di una differenza che la vincolerebbe ad un remoto socio-culturale incapace di legarsi con l’istantaneo, principale chiave di accesso al contemporaneo.

La continuità (normopatica) che Paumen vuole stabilire nella sua adesione all’universo cyborg - come amplificazione comunicativa della deviazione post-umana che incarna - lo vede impegnato in una operazione di completo adeguamento tra corpo e società; Vic ricerca la sua continuità in un forte disimpegno identitario dall’orizzonte storico delle differenze originarie, centrando la sua socializzazione paradigmatica su una sessuazione inclusiva ed altalenante che interpreta perfettamente l’ampliamento costante del “possibile altrimenti” al cuore dei meccanismi antropologici della società di mercato.

* Sociologo della devianza e del mutamento sociale

