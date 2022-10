Prossime grandi rivoluzioni di internet: illusioni e promesse del futuro digitale

La presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza, in margine alla presentazione dell’importante evento The Next Big Things (Le prossime grandi rivoluzioni di internet), organizzato a Pisa da Iit-Cnr e agenzia Ansa nell’ambito dell’Internet Festival, ha affermato che in quell’occasione sarà possibile fare il punto sul futuro che intelligenza artificiale e le tecnologie quantistiche stanno preparando. Per Alessandro Curioni, direttore di ricerca Ibm si tratta di un futuro per molti versi difficile da prevedere, sempre più centrato sulla ricerca, controllo ed utilizzo degli effetti serendipity (conseguenze ad effetto strutturale non preventivabili nei programmi di ricerca). Questa atmosfera di ottimismo tecnologico sembrerebbe non accordarsi con le preoccupazioni per il degrado del nostro habitat naturale e per la costante erosione del principio di dignità della persona operata dal controllo a distanza degli individui e dalla loro progressiva trasformazione in networking person, cioè esseri umani dal cui corpo si irradia un segnale digitale che poi potrà facilmente essere profilato da adeguati strumenti di cattura elettronica.

Allora, la riaffermazione della dominanza incontrastata di homo sapiens e dei suoi dispositivi di rappresentazione/costruzione della realtà sembra segnare un prodigioso balzo in avanti, mentre altri interpreti dell’humana conditio al tempo presente (si pensi al filosofo Marco Revelli) argomentano soprattutto a partire dagli effetti paradossali e dalle ambivalenze del dominio tecnologico dell’infosfera, un processo che nella crisi ecologica attuale raggiunge una sorta di limite socio-culturale che dovrebbe essere invertito. Altri prestigiosi partecipanti ai lavori del convegno in questione affermano orgogliosamente che abbiamo di fronte un futuro che stiamo preparando e che dipenderà esclusivamente da noi, come sul finire degli anni ’80, quando era alle porte una grande rivoluzione, comunque più prevedibile di quella che le comunicazioni quantistiche e l’intelligenza artificiale stanno annunciando. Prepararsi diventa perciò questione cruciale e altrettanto importante è la partecipazione di tutti. Affrontiamo alcune componenti di questa atmosfera di attesa densa di aspettative e di timori.

Qui occorre fare attenzione ad alcuni elementi tipici del quadro antropologico contemporaneo perché l’essere sempre pronti, il prepararsi ed il competere forsennatamente, rappresentano il cuore dell’ideologia dell’addiction (società additiva), determinata da una serie di dispositivi che costruiscono l’essere umano come intrinsecamente inadeguato ad incarnare i modelli vincenti cui deve conformarsi e dunque perennemente in ritardo sulla struttura di civiltà che lo contempla ormai come ambiente del sistema sociale. Quello che emerge è un quadro socio-strutturale dove continuano a fronteggiarsi umano e civiltà della tecnica, impoverendo i diversi tentativi di riappropriarsi di quei margini di libertà e di autodeterminazione che rendono l’individuo non assorbibile completamente dalla società/mondo, mentre si allarga il fronte di coloro che – più o meno consapevolmente - si percepiscono come di fatto già assorbiti da logiche sociali orbitali.

Come già nell’ideazione filosofica di Ghunter Anders, relativizzare la presenza umana a beneficio dei criteri autoreferenziali dello scenario tecno-sociale, libera il campo per quelle forze che ricercano la separazione definitiva tra sociale e psichico, in vista della piena autonomizzazione delle logiche organizzative generali, facilmente imposte sulle specifiche esigenze di vita del singolo individuo. Le dichiarazioni magniloquenti che hanno introdotto gli importanti lavori del convegno di Pisa sono la banalissima prosecuzione di un processo di limitazione e di estromissione dell’umano dal cuore dei sistemi sociali? Sembrerebbe di si, anche se non siamo ancora pienamente all’altezza di una condizione emergente di umanità limitata, tipica di un’epoca centrata sulle esigenze di un pensiero che calcola e non di un pensiero che pensa. La fase che stiamo attraversando, caratterizzata dalla progressiva umanizzazione degli oggetti tecnici e dalla tecnicizzazione delle forme di vita umana e non, esprime una versione ibrida di questioni legate al rapporto tra uomo e tecnologia, ma ciò che sembra emergere è la costante riaffermazione di una condizionalità tecnologica che sembra aver comunque preso le misure alle forme umane di rivendicazione di autonomia e di responsabilità. Il direttore dell’Iit-Cnr, prof. Marco Conti (che ovviamente ha parlato di sfida da vincere ad ogni costo per l’ecosistema italiano dell’intelligenza artificiale) sostiene la necessità di portare il computer quantistico nella ricerca scientifica come strumento-base per affrontare in modo strategico temi di frontiera come il Quantum Computing.

Dunque dopo l’autonomic computing (il sistema di profilamento automatico che i grandi server web operano all’insaputa della persona cui i dati in questione si riferiscono) ora è il momento del quantum computing. Dopo l’applicazione del controllo a distanza sulle persone ed il trasferimento nella dimensione corporea di una serie di strategie digitali per una identificazione dei soggetti sempre più rapida ed incondizionata, la scienza informatica ricerca una discontinuità qualitativa capace di corrispondere ad un clima emergenziale in cui le conferme razionali della ricerca sperimentale lottano in un’agorà costantemente insidiato da spinte irrazionali. E’ una partita difficile che da un lato ha l’obbligo di rispettare il mistero che l’uomo è per sé stesso e, dall’altro, la necessità di mediare il rapporto rischio/sicurezza secondo modalità tipiche di una cultura post-human.

* Sociologo della devianza e del mutamento sociale