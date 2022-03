La preghiera e la solidarietà impegno per tutti i cristiani

«Guardando a Maria con in braccio il suo Figlio, penso alle giovani madri e ai loro bambini in fuga da guerre e carestie o in attesa nei campi per i rifugiati. Sono tanti! La Regina della pace ottenga concordia ai nostri cuori e al mondo intero». Le parole di Papa Francesco, in occasione della Giornata della donna, interpellano tutti i cristiani invitandoli alla preghiera e alla solidarietà, dinanzi al grave conflitto nato alle porte dell’Unione europea. Dall’inizio dell’invasione russa, fonti ucraine fanno sapere che almeno 71 bambini sono stati uccisi e più di 100 sono stati feriti. Una delle ultime vittime è un piccolo di 6 anni morto a causa del bombardamento sull’ospedale pediatrico di Mariupol. Come siamo colpevolmente lontani dalla Dichiarazione sul diritto dei popoli alla pace, approvata dalle Nazioni Unite nel 1984! In essa si specifica che la politica dei Paesi dovrebbe tendere all’eliminazione delle minacce di guerra, soprattutto di quella nucleare, all’abbandono del ricorso alla forza nelle relazioni internazionali e alla composizione pacifica delle controversie interne ed estere. Il testo dell’Onu si conclude dichiarando esplicitamente “che i popoli della Terra hanno un sacro diritto alla pace”.

La guerra in Ucraina mostra il fallimento dell’attuazione dei più sani principi umani, ribaditi in molteplici occasioni anche dalla Chiesa. “Dalla pace - osserva Giovanni XXIII nella Pacem In Terris - tutti traggono vantaggi: individui, famiglie, popoli, l’intera famiglia umana”. I suggerimenti del “Papa buono”, nel 1963, si traducono in questa importante lettera enciclica volta a scongiurare un nuovo conflitto mondiale: “Con l’ordine mirabile dell’universo continua a fare stridente contrasto il disordine che regna tra gli esseri umani e tra i popoli; quasicché i loro rapporti non possono essere regolati che per mezzo della forza”. E oggi, dopo 60 anni, quelle parole sembrano così drammaticamente attuali. L’uomo sembra non aver imparato la lezione, non aver fatto tesoro degli effetti causati dai due conflitti mondiali che hanno sconvolto il ‘900. In un mondo in cui l’equilibrio e la pace sono garantiti anche dalla minaccia delle armi - spiega Papa Roncalli - gli uomini vivono “sotto l’incubo di un uragano che potrebbe scatenarsi ad ogni istante con una travolgenza inimmaginabile”. Già il suo predecessore, Papa Pio XII, ricordava nel 1939 che “nulla è perduto con la pace. Tutto può essere perduto con la guerra”.

Benedetto XV, invece, intervenne nel 1917, in piena prima guerra mondiale, scrivendo una lettera ai “capi dei popoli belligeranti” affinché cercassero di giungere “quanto prima alla cessazione di questa lotta tremenda, la quale, ogni giorno più, apparisce inutile strage”. I giochi di potere, le manovre politico-militari, l’utilizzo della violenza permettono solo di spargere sangue, fonte di morte e ulteriori sofferenze, che finiscono per colpire soprattutto la gente più fragile ed indifesa. È necessario interrompere la spirale di odio e incomprensioni, non arrendendosi mai alla guerra, ma continuando a cercare nuove vie per il dialogo e la riconciliazione tra i popoli perché il valore della vita umana è un bene prezioso da tutelare sempre. Il confronto onesto e costruttivo è sempre il primo e il più importante passo per la costruzione della pace, della libertà e dalla giustizia. Quando gli uomini e le società rinunciano a incontrarsi e non accettano di ascoltarsi spingono l’umanità verso la divisione, l’intolleranza e l’ignoranza.

I conflitti si espandono proprio a causa del rigetto del desiderio di comunicare che invece risulta insostituibile per conoscersi e superare i dissidi. Quando manca la concordia tutti devono sentirsi chiamati in causa perché la pace è una condizione che, prima di raggiungere i popoli, parte dal cuore di ogni uomo. Essere operatori di pace richiede la forza non violenta della verità, della mitezza, dell’amore partendo dalle mura domestiche e da ognuno di noi, senza ipocrisie. La cattiveria dell’uomo, infatti, non può diventare un alibi per rimanere indifferenti alla prepotenza che ci circonda, ma un incoraggiamento a renderci insopportabile ogni ingiustizia.

* Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

