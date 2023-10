Il sonno rappresenta una parte essenziale della nostra vita e non va semplicemente considerato come un periodo di inattività in cui il corpo si riposa e si ricarica di energia. Si tratta di un processo attivo che svolge un ruolo cruciale per il mantenimento della salute mentale e fisica. Spesso tuttavia non gli diamo l’importanza che merita. In una società sempre più impegnata e con ritmi frenetici, dormire a sufficienza può sembrare un lusso o peggio ancora una perdita di tempo.

Durante il sonno, il cervello svolge importanti funzioni. Questa fase così importante della nostra vita, non è un blocco unico di tempo in cui rimaniamo incoscienti. È un processo complesso composto da diversi cicli, ognuno dei quali ha fasi differenti tra loro, che si susseguono. Ogni ciclo è formato da fasi NREM (non Rapid Eye Movement o sonno ortodosso) e fasi REM (Rapid Eye Movement o sonno paradosso). È durante la fase REM che sogniamo. Questo durante una notte capita almeno 4 o 5 volte. Volendo semplificare, durante le fasi NREM, l’organismo si rigenera e ripristina le sue riserve metaboliche. I tessuti vengono riparati e il sistema immunitario si rafforza. Nella fase REM si verificano i processi di consolidamento dei ricordi. Il cervello organizza e archivia gli eventi della giornata e questo è fondamentale per le capacità di apprendimento e adattamento. Ma la fase REM ha anche un ruolo fondamentale nell’elaborazione delle emozioni, aiutandoci a gestire lo stress e le esperienze negative vissute durante il giorno. È quindi evidente che dormire in modo appropriato e continuativo ha un ruolo insostituibile nell’influenzare positivamente la nostra salute.

La mancanza di sonno favorisce lo sviluppo dei disturbi dell’umore come la depressione e l’ansia. Quando siamo ben riposati, siamo più resilienti ed efficienti nel gestire correttamente le emozioni. Il sonno aiuta a ridurre l’attivazione della risposta allo stress. Al contrario, la privazione del sonno può portare a un aumento della reattività. Inoltre, l’insonnia può essere un sintomo di ansia e depressione. Ciò crea un pericoloso circolo vizioso che può essere difficile da interrompere. Il sonno è inoltre cruciale per le funzioni cognitive. La mancanza di sonno può portare a difficoltà di concentrazione, problemi di memoria e ridotta capacità di risolvere problemi. Non solo la salute mentale, ma anche quella fisica è fortemente influenzata dal sonno. Molti studi dimostrano una forte associazione tra sonno inadeguato e rischio di sviluppo di demenza.

Uno dei problemi più evidenti legati alla mancanza di sonno è l’affaticamento. Quando non riposiamo abbastanza, ci sentiamo stanchi e privi di energia. Questo non solo influisce sulla nostra produttività, ma può anche aumentare il rischio di incidenti stradali e sul lavoro. Durante il sonno, il corpo regola la pressione e ripara i vasi sanguigni. La mancanza di sonno può aumentare il rischio di ipertensione e di malattie circolatorie. La privazione del sonno può indebolire il sistema immunitario, rendendoci più suscettibili alle infezioni. Dormire male può influire sulla regolazione dell’appetito. L’insonnia è un fattore di rischio per obesità e sovrappeso. Inoltre, la mancanza di sonno può aumentare la resistenza all’insulina, contribuendo ad aumentare il rischio di sviluppare il diabete. Non c’è dubbio quindi che dormire bene è essenziale per il nostro organismo. A volte i problemi vanno affrontati con l’aiuto del medico. Nella maggior parte dei casi tuttavia, attenersi ad alcune semplici regole può consentirci di recuperare un sonno adeguato. Ecco quindi una breve lista di regole semplici ma efficaci.

Andare a letto e svegliarsi alla stessa ora anche nei giorni festivi può aiutare a regolare il nostro orologio biologico. Se possibile, la camera da letto deve essere buia, silenziosa e fresca. Non utilizzare telefonini, tablet e computer per almeno un’ora prima di andare a letto. Evitare di consumare caffeina e alcol in eccesso. Non eccedere nell’alimentazione serale. L’attività fisica può migliorare la qualità del sonno, ma è meglio evitare di affaticarsi troppo vicino all’ora di coricarsi. La meditazione e il rilassamento possono aiutare ad addormentarsi con più facilità. Ricordarsi sempre che dormire bene non è un lusso, ma una necessità. Prendersi cura del proprio sonno è un investimento sicuro per il nostro benessere fisico e mentale.



* Preside Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Politecnica delle Marche