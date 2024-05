Le maculopatie rappresentano una sfida significativa per la salute visiva a livello globale, con un impatto notevole sulla popolazione anziana e su coloro che vivono con condizioni patologiche severe ed invalidanti come il diabete. La degenerazione maculare legata all'età (AMD) è una delle principali cause di perdita della vista nei paesi industrializzati, e la sua prevalenza aumenta con l'avanzare dell'età. Si stima che circa il 10% delle persone di età compresa tra i 65 e i 74 anni e oltre il 30% delle persone di età superiore ai 75 anni siano affette da AMD avanzata. Inoltre, la presenza di una storia familiare di maculopatia aumenta il rischio di sviluppare tale condizione.

Altra importante causa di maculopatia è la retinopatia diabetica, una complicanza del diabete che può portare ad un irreversibile deterioramento della funzione visiva. Si stima che oltre il 30% delle persone con diabete di tipo 2 e circa il 10% di quelli con diabete di tipo 1 svilupperanno retinopatia diabetica durante il corso della loro malattia. Esistono dei fattori di rischio cosiddetti non correggibili e fattori di rischio modificabili. Tra i primi il principale è l’età, la malattia, in genere, si presenta dopo il 65 anni. Inoltre, si ritiene che le donne siano più colpite degli uomini, anche avere parenti stretti affetti da questa patologia aumenta il rischio.

Tra i fattori di rischio modificabili ossia quelli sui quali si può intervenire, cambiando abitudini di vita, il più improntate è il fumo di sigaretta, che aumenta notevolmente il rischio. Questa crescente incidenza di maculopatie sottolinea l'importanza di programmi di screening regolari, in particolare per le persone anziane e per coloro che presentano fattori di rischio come l'età avanzata o il diabete. Gli esami oftalmologici regolari e lo screening mirato consentono di individuare precocemente le maculopatie e di avviare interventi terapeutici tempestivi per preservare la vista e migliorare la qualità della vita dei pazienti. In tale contesto opera la Clinica Oculistica, che ho l’onore di dirigere e che si avvale di un team di esperti nel campo della diagnosi e del trattamento delle malattie oftalmiche di pertinenza chirurgica e medica. La Clinica si distingue per l'alta qualità dei servizi offerti, sostantivata da 25 mila prestazioni diagnostiche ed oltre 4000 interventi chirurgici nel solo 2023.

La Clinica Oculistica di Ancona ha come principale obiettivo quello di preservare e migliorare la vista dei suoi pazienti attraverso l'applicazione di terapie innovative e l'utilizzo di approcci personalizzati. Tutto il team continua a crescere e ad evolversi per rimanere all’avanguardia nel campo dell'oftalmologia. Con un focus costante sull'innovazione e sulla ricerca, la Clinica mira a offrire sempre soluzioni d'avanguardia per la gestione delle malattie oculari e per il miglioramento della qualità della vita dei pazienti.

Ad ulteriore conferma dell’impegno profuso per la cittadinanza e per i pazienti il prossimo 25 maggio 2024 verrà organizzata ad Ancona una giornata di screening gratuito dal nome “Il tuo punto di vista conta – non lasciare che le maculopatie ti fermino” con il patrocinio di Associazione Pazienti Malattie Oculari (APMO), Comitato Macula, Retina Italia ODV e Società Italiana di Scienze Oftalmologiche (SISO). Le campagne di screening delle maculopatie hanno l’obiettivo di individuare tempestivamente i pazienti affetti da forme ad alto rischio di compromissione della funzione visiva, in maniera tale da poterli indirizzare in tempi brevi ad un trattamento efficace nel prevenire le sequele più severe della patologia.

L’obiettivo più importante, e per questo ringrazio gli organi di informazione, è sensibilizzare sulle maculopatie, in particolare la degenerazione maculare umida legata all’età (nAmd) e l’edema maculare diabetico (Dme) per far emergere i bisogni non soddisfatti di pazienti e caregiver, tra cui il mantenimento di una vita sociale e lavorativa attiva, per migliorare la qualità di vita di chi convive con la patologia. I sintomi delle maculopatie possono manifestarsi dopo molto tempo, a volte quando ormai la patologia è in stadio avanzato. È per questo che la prevenzione e la diagnosi precoce diventano un tassello fondamentale, così come l’informazione.

* Direttore Clinica Oculistica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche di Ancona, docente di malattie dell’apparato visivo