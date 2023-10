Meno oneri e più destinazioni d’uso per superare l’effetto Superbonus

Vedremo presto se i segnali di ripresa registrati nelle Marche negli ultimi due mesi - con i residenti in aumento anche se di poche decine - sono un’inversione di tendenza o se il declino demografico, come d’altronde sta avvenendo in quasi tutta la penisola, è purtroppo costante e inesorabile. Su come riuscire ad arrestarlo sociologi e politici si interrogano da alcuni anni. Probabilmente con politiche sociali più efficaci, a cominciare dagli incentivi alle famiglie per contrastare la diffusa denatalità che non siano le briciole attuali, passando a soluzioni economiche coraggiose, che valichino la mera propaganda (migliori condizioni lavorative, salari non da soglia di povertà, più offerte sul mondo del lavoro).

C’è poi anche un altro aspetto che spesso non figura fra i primi posti dell’agenda politica, ma che indirettamente può incidere sul fenomeno sociale: la casa. La casa assume svariate interpretazioni anche psicologiche . È uno spazio intimo, chiuso e controllabile, che si oppone a tutto ciò che è invece esterno e caotico. Non a caso si dice spesso che ci si rifugia fra le “quattro mura”. È il posto ideale che ci protegge e ci conforta, nel quale possiamo sentirci sicuri e trovare riposo dalla convulsa e caotica routine quotidiana. E per una giovane coppia, la casa è il primo vero mattone della convivenza, l’inizio di un ciclo. Purtroppo, però, da oltre un anno, si è innescato un corto circuito che ha fatto saltare il banco. La guerra in Ucraina e l’inflazione hanno fatto schizzare alle stelle (spesso ingiustificatamente, per una speculazione incontrollata a livello internazionale) il costo delle materie prime.

E oggi si è arrivati al paradosso che il costo di costruzione (inteso come spese per l’acquisto dell’area , di progettazione, direzione dei lavori e collaudo, per i permessi, gli allacciamenti , il finanziamento e le imposte) è pari se non superiore al prezzo di vendita. Può suonare come una provocazione se si pensa, invece, al fiorente mercato immobiliare della costa marchigiana (basta pensare alla Riviera del Conero o delle Palme, ad alcuni capoluoghi) ma l’essenza delle Marche sono anche i piccoli comuni dell’entroterra che soffrono lo spopolamento o città come Ascoli, Fermo e Macerata dove il costo di costruzione in un anno è lievitato da 1.300 euro ai 2.300 euro al metro quadrato.

Si opporrà: ma allora perchè non riversare gli aumentati costi dei materiali edili sul prodotto finale come già avviene, ad esempio, per i generi alimentari? Perché, il mercato immobiliare, in quelle zone, non regge a prezzi più alti al metro quadrato. Nessuno acquisterebbe appartamenti a quei prezzi esorbitanti.

A molti cittadini (anche a causa degli alti tassi d’interesse dei mutui) conviene quindi puntare sugli affitti anche se (complici i contributi di autonoma sistemazione nelle zone terremotate) i costi mensili sono nettamente aumentati pure loro. Il risultato finale è che, in questo momento storico, all’imprenditore edile non conviene più costruire, nè risanare immobili sulla carta riqualificabili, se non ci vuole rimettere le penne. Salvo voglia costruire alloggi con metrature giapponesi. E senza nuove case, o immobili restaurati, niente sviluppo economico e soprattutto niente nuovi nuclei familiari. È un processo ineluttabile? Si può fare qualcosa per cambiare il corso degli eventi? Una riflessione la sta facendo l’associazione nazionale dei costruttori marchigiani (Ance) che prende spunto dalla nuova legge urbanistica all’esame del consiglio regionale.

Una soluzione, per loro, forse ci sarebbe, sintetizzata in tre semplici mosse: riduzione degli oneri di urbanizzazione (ma non sempre ciò e possibile per non compromettere i bilanci degli enti locali già ridotti all’osso) ma soprattutto elasticizzare le destinazioni d’uso urbanistiche e incentivare i premi in cubature. Misure che secondo l’Ance ridarebbero slancio al comparto del mattone che con il Superbonus al tramonto, rischia ora la stagnazione. D’altronde le case sono fatte per viverci, non per essere guardate, vuote.