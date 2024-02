L’insostenibile pesantezza di spedire una mail al giorno

Gli atenei italiani si impegnano ormai da anni sulle tematiche della sostenibilità, un percorso complesso che deve essere affrontato attraverso approcci innovativi, multidisciplinari e integrati, che includano sempre l’intesa dei tre ambiti economico, ambientale e sociale. La costruzione di un futuro sostenibile dipende dalla capacità di bilanciare al meglio questi elementi; in questo contesto, la tecnologia, e oggi in particolare la tecnologia digitale, riveste un ruolo fondamentale. Da qualche anno si parla infatti di Sostenibilità Digitale cioè dell’applicazione dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale alla tecnologia e all’utilizzo dei dispositivi digitali.

Una recente ricerca, pubblicata dalla Fondazione per la Sostenibilità Digitale (https://sostenibilitadigitale.it/), ha analizzato la percezione dell’impatto ambientale dei servizi digitali: secondo il 51% dei cittadini italiani intervistati, gli strumenti digitali sono energivori o comunque hanno un forte impatto sui consumi energetici ma solo il 22,8% riesce a stimare correttamente quale sia questo consumo, mentre il 77,2% pensa che il loro impatto energetico sia inferiore a quanto è realmente. A prescindere dal fatto che si sia competenti o meno sull’uso della tecnologia, gli italiani hanno una scarsissima conoscenza del suo reale impatto energetico, e non immaginano che ad esempio l’invio di una sola e-mail al giorno possa produrre, in un anno, le stesse emissioni di anidride carbonica di un'auto che percorre 50 Km. Secondo le stime attuali, le Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione rappresentano tra l'otto e il dieci per cento del consumo europeo di elettricità e fino al quattro percento delle emissioni mondiali di carbonio.

La domanda è prevista in crescita in tutti i segmenti di business, con una tendenza all'aumento ulteriore nelle emissioni di gas serra. Si comprende quindi il peso molto rilevante del settore e perché il mondo digitale e la tecnologia debbano proporre soluzioni sempre più sostenibili. Senza dimenticare che la digitalizzazione gioca un ruolo chiave nel favorire la sostenibilità dei processi in cui è coinvolta, praticamente tutti, con uno stretto rapporto biunivoco.

Ogni prodotto/servizio tecnologico ha un ampio range di impatti lungo il suo intero ciclo di vita: durante la fabbricazione si ha un potenziale inquinamento del suolo, dell’aria e dell’acqua; durante l’uso si ha consumo di energia ed infine, al termine dell’utilizzo, si pone il problema di riciclare, e gestire in maniera corretta lo smaltimento dei rifiuti elettronici.

Inoltre, l’impatto del ciclo di vita del prodotto è influenzato dal ciclo di vita dell’appalto utilizzato per acquistarlo; non basta allora semplicemente definire a monte i requisiti di un buon prodotto, bensì bisogna anche pianificare una corretta esecuzione del contratto in ottica di sostenibilità, così come prevedere in anticipo la corretta gestione del riciclo o smaltimento.

La Comunità Europea, sin dal 2008, ha cominciato a dare le prime indicazioni definendo le cosiddette Gpp (Green Public Procurement) ovvero delle indicazioni da rispettare in ottica di sostenibilità in fase di acquisto dei prodotti. A fronte dell’amplissima normativa in materia e delle centinaia di certificazioni internazionali il rischio che si corre è quello di non riuscire a finalizzare tutte le azioni concrete che sono davvero necessarie.

«Si tratta di una materia estremamente complessa - ha commentato l’ingegnere Giovanni Marconi direttore del servizio I.C.T. Information and Communications Technology, dell’Università Politecnica delle Marche, che ha partecipato lo scorso 7 febbraio a Bologna, al Primo Workshop sulla Sostenibilità Digitale, promosso da CoDAU (Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie) - per le Università, impegnarsi a gestire in modo sostenibile i sistemi digitali, a partire dalla catena di fornitura, attraverso l’intero ciclo di vita di beni e servizi, accresce il valore a lungo termine, a favore di tutta la cittadinanza». Rimane ancora di fondamentale importanza la sensibilizzazione e la formazione in tutte le fasce di età e per tutte le categorie sociali, ricordando sempre che la sostenibilità è un tema asintotico, più cose faremo e più ancora ce ne saranno da fare.

* Referente progetto Univpm Sostenibile Docente Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente