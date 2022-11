Occupazione e capacità produttiva, qui si misura l’azione di governo

Negli ultimi anni è cresciuta in modo considerevole l’attenzione per l’andamento congiunturale dell’economia. Era inevitabile dato il continuo manifestarsi di choc di varia natura e il loro impatto sui redditi delle famiglie e sull’attività produttiva delle imprese. I dati congiunturali che al momento suscitano maggiore preoccupazione sono la fiammata dell’inflazione e il progressivo rallentamento nella crescita del Pil. A settembre l’indice dei prezzi al consumo è salito del +9,4% portando la stima del tasso di inflazione a fine anno al +8,5%. E’ una cattiva notizia soprattutto per i percettori di reddito fisso, dipendenti e pensionati, che vedono eroso in modo significativo il loro potere d’acquisto. Il rallentamento nella crescita del Pil nel terzo trimestre dell’anno è stato meno accentuato di quanto ci si aspettava ma non tale da scongiurare la previsione di una brusca frenata nel 2023, anno nel quale si tornerà a tassi di crescita dello “zero virgola”: 0,6% secondo la stima più ottimistica del Nadef; 0,3% secondo le ultime stime di Banca d’Italia; -0,2% secondo la stima più pessimistica del Fondo Monetario Internazionale.

La ripresa dell’inflazione sta inducendo politiche monetarie restrittive da parte di quasi tutte le banche centrali, compresa la Banca Centrale Europea che ha reiterato l’annuncio di un progressivo incremento dei tassi di interessi al fine di riportare l’inflazione entro il valore target del 2%. L’aumento dei tassi di interesse determina una perdita di ricchezza per i possessori di titoli a reddito fisso (banche e famiglie) ed è una pessima notizia per il nostro paese in considerazione del maggiore onere per interessi sull’ingente debito pubblico che abbiamo accumulato negli ultimi decenni. Proprio per questo si sono levate voci critiche verso la Banca Centrale Europea, accusata di assecondare le spinte recessive. Bisogna tenere conto, a questo proposito, che il contenimento della crescita dei prezzi è obiettivo altrettanto importante: l’inflazione determina infatti significativi effetti redistributivi poiché l’erosione del potere d’acquisto è molto differenziata fra le diverse categorie di percettori di reddito e di risparmiatori; a subirne le maggiori conseguenze negative sono soprattutto le famiglie meno abbienti.

Al governo nazionale rimangono gli strumenti della politica fiscale che la precaria situazione della finanza pubblica italiana impone di utilizzare con “prudenza e parsimonia”; termini utilizzati dall’attuale Ministro dell’Economia e delle Finanze nell’intervento di lunedì scorso nell’ambito della giornata mondiale del risparmio. La necessaria attenzione al contesto congiunturale non deve farci dimenticare che i problemi del nostro paese sono soprattutto di tipo strutturale e che le difficoltà in cui ci troviamo (e che potrebbero accentuarsi in futuro) sono dovute proprio all’incapacità dei precedenti governi di affrontarli. E’ una situazione che può essere considerata paralizzante oppure consentirci delle opportunità. Se le possibilità di manovrare il bilancio pubblico sono ristrette (salvo l’occasione temporanea del Pnrr) ben più rilevanti sono le possibilità di riforme che possono incidere in modo significativo sulle prospettive di crescita a medio e lungo termine: dall’efficienza della pubblica amministrazione al mercato del lavoro.

L’Italia è fra i paesi dell’Ue con i più bassi tassi di attività, cioè di persone in età da lavoro che risultano occupate o in cerca di lavoro: il 65% nel totale e il 56% per le donne. Nella media Ue si supera l’80% per il totale e il 70% per le donne. Ciò significa che in Italia un terzo dei potenziali lavoratori (quasi la metà per le donne) non contribuisce, almeno non in modo formale, alla produzione del reddito. Gli spazi di miglioramento sono notevoli. Nei prossimi anni il numero di persone in età da lavoro in Italia si ridurrà per effetto dell’ulteriore invecchiamento della popolazione. In questa situazione l’aumento del PIL è possibile solo incrementando il tasso di attività (cioè le persone che lavorano) e la loro produttività (cioè il PIL per occupato). E’ su questi due obiettivi che si misurerà l’efficacia dell’azione di governo nei prossimi anni.

* Docente di Economia alla Politecnica delle Marche e coordinatore Fondazione Merloni