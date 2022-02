Le Marche e l’attrattività: una tendenza da invertire

In un’intervista comparsa giovedì scorso su questo giornale il collega Carlo Carboni lamentava la scarsa attrattività di Ancona per i giovani. Il concetto di attrattività è fondamentale quando si considerano le prospettive di sviluppo di un territorio. L’attrattività non è definita in senso generale ed ha carattere selettivo. Ciò che risulta attrattivo per determinate categorie di persone può non esserlo per altre. Nel caso dei territori il concetto di attrattività si declina innanzitutto nella capacità di trattenere i residenti prima ancora che attrarne dall’esterno. Il riferimento ai giovani è rilevante per due ragioni.

La prima è che le persone giovani sono quelle maggiormente propense alla mobilità territoriale: quasi l’80% delle persone che cambiano residenza appartiene alle fasce di età fino ai 39 anni. La seconda è costituita dal fatto che i giovani sono maggiormente sensibili alle opportunità di lavoro e di carriera e sono quindi attratti dai territori che offrono le migliori opportunità per valorizzare la propria formazione e le proprie capacità. Questa è anche la fase della vita nella quale sono effettuate le principali scelte, lavorative e familiari; l’eventuale cambio di residenza ha quindi un’elevata probabilità di risultare permanente. I movimenti dei giovani, ed in particolare dei giovani con elevati livelli di istruzione, sono quindi un’importante cartina al tornasole della capacità di un territorio di essere attrattivo per quantità e qualità delle opportunità lavorative, oltre che per la qualità della vita. L’Istat ha da poco pubblicato i dati dei flussi migratori interni ed esteri relativi al 2020.

Le restrizioni indotte dalla pandemia hanno influito sull’entità dei flussi, determinandone una generalizzata diminuzione; non hanno però alterato più di tanto le tendenze emerse nell’ultimo decennio. Il nostro paese continua ad avere un saldo negativo verso l’estero per i giovani con elevati livelli di istruzione, in particolare quelli laureati; sono cioè in numero maggiore quelli che decidono di emigrare all’estero rispetto a quelli che si trasferiscono in Italia dall’estero. I numeri sono eloquenti: nel 2020 hanno lasciato l’Italia 18.000 giovani in possesso di una laurea; nello stesso anno il numero dei rimpatri di giovani laureati è stato di circa 6.000, generando un saldo negativo di circa 12.000 unità. I principali paesi di destinazione sono quelli della Ue oltre che il Regno Unito. Quest’ultimo, malgrado la Brexit, rimane il primo paese per consistenza degli italiani che cambiano residenza; seguono la Germania, la Francia e la Spagna. Come nota la stessa Istat, non si è arrestata nemmeno con la pandemia la fuga delle giovani risorse qualificate verso l’estero. Che vi sia uno specifico problema da parte del nostro paese nella capacità di trattenere risorse qualificate è ulteriormente dimostrato dal fatto che all’interno dei giovani che espatriano la quota di laureati è passata dal 20% del 2011 a oltre il 45% nel 2020.

I movimenti dei giovani laureati sono consistenti anche all’interno del paese: da anni è consolidato un flusso in uscita dalle regioni meridionali verso quelle del centro nord. In realtà non tutte le regioni del centro nord sono egualmente attrattive; i maggiori flussi in entrata si registrano in Lombardia ed Emilia-Romagna per il nord e in Toscana e Lazio per il centro. La Marche presentano una situazione di sostanziale equilibrio fra iscrizioni e cancellazioni totali ma segni negativi, seppure contenuti, nel saldo dei giovani laureati; sia se si considerano le migrazioni interne sia se si considerano le migrazioni verso l’estero.

Ha ragione, quindi, Carlo Carboni a sottolineare la scarsa attrattività dei nostri territori per i giovani e ad invocare azioni decise per contrastare questa tendenza. Agire in fretta è essenziale poiché questi fenomeni presentano effetti cumulativi: un territorio che perde popolazione giovane diventa ancor meno attrattivo accentuando la tendenza all’abbandono; al contrario nel caso di territori con un saldo positivo. Le Marche presentano una situazione che al momento è in bilico fra le due tendenze; per questo occorre agire al più presto ed in modo efficace.

* Docente di Economia alla Politecnica delle Marche e coordinatore Fondazione Merloni

